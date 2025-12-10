فوائد الحلبة للنساء في الجو البارد، لجمال بشرتك ورشاقتك وتقوية مناعتك

18 حجم الخط

فوائد الحلبة للنساء في الجو البارد، مع انخفاض درجات الحرارة في فصل الشتاء، تحتاج المرأة إلى عناية خاصة بصحتها وجسمها، إذ يزداد الشعور بالبرودة، وتضعف المناعة، وتميل البشرة إلى الجفاف، كما يتغيّر معدل الحرق والشهية.

أكدت الدكتورة هدى مدحت أخصائية التغذية العلاجية، أن الحلبة تعد أحد الكنوز الطبيعية التي استخدمتها النساء منذ القدم، خاصة في الأجواء الباردة، لما لها من فوائد صحية وجمالية متعددة. فهي ليست مجرد مشروب دافئ، بل علاج متكامل يدعم البشرة، ويساعد في ضبط الوزن، ويقوّي المناعة.



في هذا التقرير تستعرض الدكتورة هدى، أهم فوائد الحلبة للنساء خلال فصل الشتاء.

فوائد الحلبة للبشرة في الجو البارد

تعاني كثير من النساء في الشتاء من جفاف البشرة، الشحوب، التشققات، وظهور الخطوط الدقيقة، بسبب البرودة وقلة شرب الماء. وهنا تظهر الحلبة كحل طبيعي فعّال.



1. ترطيب البشرة ومقاومة الجفاف

الحلبة غنية بمركبات تساعد على الاحتفاظ بالرطوبة داخل الجلد، سواء عند تناولها كمشروب أو استخدامها موضعيًا في الماسكات الطبيعية. شرب الحلبة الدافئة بانتظام يساعد على ترطيب الجلد من الداخل، وهو أمر أساسي لمواجهة جفاف الشتاء.



2. تغذية البشرة ومنحها النضارة

تحتوي الحلبة على مجموعة من الفيتامينات والمعادن مثل:

فيتامين B

الحديد

المغنيسيوم

هذه العناصر تعمل على تغذية خلايا البشرة، وتحسين الدورة الدموية، مما ينعكس في صورة بشرة أكثر إشراقًا وحيوية، حتى مع قلة التعرض للشمس في الشتاء.

3. تهدئة التهابات البشرة

برودة الجو قد تزيد من حالات الاحمرار والحساسية، خاصة لدى صاحبات البشرة الحساسة. للحلبة خصائص مضادة للالتهابات، تساعد على تهدئة الجلد وتقليل التهيج والحكة.

4. تأخير ظهور التجاعيد الشتوية

بفضل احتوائها على مضادات الأكسدة، تساعد الحلبة على محاربة الشوارد الحرة المسؤولة عن تلف خلايا الجلد وظهور علامات التقدم في السن المبكر، والتي تزداد وضوحًا في الشتاء بسبب الجفاف.

فوائد الحلبة للوزن في فصل الشتاء

فصل الشتاء معروف بزيادة الوزن لدى كثير من النساء، بسبب قلة الحركة وزيادة الشهية للأطعمة الدسمة. وهنا يأتي دور الحلبة بشكل ذكي ومتوازن.

1. تنظيم الشهية والتحكم في الجوع

الحلبة تحتوي على ألياف طبيعية تساعد على الشعور بالشبع لفترة أطول، مما يقلل من نوبات الجوع المفاجئة التي تزداد مع البرودة.

2. دعم الحرق وتحفيز الأيض

تناول مشروب الحلبة الدافئ يساهم في تنشيط عملية التمثيل الغذائي، خاصة عند شربه في الصباح أو قبل النوم، ما يساعد الجسم على حرق السعرات الحرارية بشكل أفضل حتى في أوقات الخمول الشتوية.

3. منع زيادة الوزن العشوائية

على عكس الاعتقاد الشائع أن الحلبة “تفتح الشهية فقط”، فإن استخدامها باعتدال يساعد على موازنة الشهية، وليس زيادتها بشكل غير صحي، مما يحمي المرأة من اكتساب وزن زائد في الشتاء.

4. تقليل تخزين الدهون

بعض الدراسات تشير إلى أن الحلبة قد تساعد على تنظيم مستويات السكر في الدم، مما يقلل من تخزين الدهون، خاصة في منطقة البطن، وهي مشكلة شائعة لدى النساء في الطقس البارد.

فوائد الحلبة للمناعة في الجو البارد

يُعد الشتاء موسم نزلات البرد والإنفلونزا، وتحتاج المرأة خلاله إلى دعم جهازها المناعي، خصوصًا مع ضغوط الحياة اليومية.

1. تقوية جهاز المناعة

الحلبة تحتوي على مركبات طبيعية تعزز من كفاءة الجهاز المناعي، وتزيد من قدرة الجسم على مقاومة الفيروسات والبكتيريا المنتشرة في الشتاء.

2. مقاومة نزلات البرد والسعال

مشروب الحلبة الدافئ يُعد من المشروبات الشعبية الفعّالة في:

تخفيف الكحة

تهدئة التهاب الحلق

تقليل البلغم

كما يمنح الجسم إحساسًا بالدفء، وهو أمر مهم في مقاومة البرد.

3. مضادة للبكتيريا والفيروسات

تُظهر الحلبة خصائص مضادة للميكروبات، ما يساعد على تقليل فرص العدوى الموسمية التي تكثر في فصل الشتاء، خاصة لدى النساء اللواتي يعانين من ضعف المناعة.

4. دعم الطاقة العامة للجسم

الشتاء قد يسبب الشعور بالخمول والتعب، والحلبة تعمل على تنشيط الجسم ومنح طاقة طبيعية، دون التأثيرات الجانبية للمنبهات الصناعية.

الحلبة للصحة

أفضل طريقة لاستخدام الحلبة في الشتاء

شرب مغلي الحلبة دافئًا مرة يوميًا

يمكن إضافة العسل أو الحليب لتخفيف طعمها

استخدام الحلبة المطحونة في ماسكات البشرة مرة أسبوعيًا

يُفضل عدم الإفراط في تناولها، خاصة لمرضى القولون أو من يعانين من حساسية، واستشارة الطبيب عند وجود أمراض مزمنة.



الحلبة ليست مجرد مشروب شعبي، بل داعم صحي متكامل للمرأة في الجو البارد. فهي تساعد على:

حماية البشرة من الجفاف والبهتان

دعم التحكم في الوزن ومنع زيادته شتاءً

تقوية المناعة والوقاية من أمراض الشتاء

واستخدامها بانتظام وباعتدال يجعلها رفيقًا مثاليًا للنساء خلال أيام البرد، للحصول على صحة أفضل وبشرة أكثر نضارة وطاقة أعلى طوال فصل الشتاء.

