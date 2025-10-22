الزعتر البري، يقوي المناعة وقت الخريف

فوائد الزعتر البري، مع تغير الفصول واقتراب فصل الخريف، تبدأ المناعة في الانخفاض تدريجيًا لدى الكثير من الأشخاص، ويصبح الجسم أكثر عرضة للإصابة بنزلات البرد والأنفلونزا والتهابات الحلق. في هذا الوقت، يتجه كثيرون إلى الأعشاب الطبيعية لدعم الجهاز المناعي ومواجهة التغيرات الجوية، ويُعد الزعتر البري من أكثر الأعشاب فعالية في هذا الجانب، بفضل تركيبه الغني بالزيوت العطرية والفيتامينات والمعادن والمضادات الحيوية الطبيعية.

أكدت الدكتورة تيفني ريفورد استشاري التغذية العلاجية، أن الزعتر البري هدية من الطبيعة لدعم الجسم في فترات الانتقال المناخي، وخصوصًا في الخريف، عندما تزداد الحاجة لتقوية المناعة ومقاومة الفيروسات.

أضافت الدكتورة تيفني، أن الزعتر البري بفضل تركيبته الغنية بمضادات الأكسدة والمركبات المطهّرة، فهو يساعد في تنقية الجهاز التنفسي، تحسين الهضم، مقاومة البكتيريا، ورفع كفاءة الجهاز المناعي بشكل طبيعي وآمن، وهو ما تستعرضه في السطور التالية..

مكونات الزعتر البري التي تدعم المناعة

يحتوي الزعتر البري على مجموعة قوية من العناصر التي تجعله مضادًا طبيعيًا للميكروبات ومقويًا عامًا للجسم، وأهمها:

الثيمول (Thymol)

هو المركب الأساسي في الزعتر، ويعمل كمضاد بكتيري وفطري قوي، يساعد الجسم على محاربة البكتيريا المسببة للعدوى التنفسية مثل التهاب الحلق والجيوب الأنفية.

الكارفاكرول (Carvacrol)

يمتاز بخصائص مضادة للالتهاب، ويساعد في الحد من الالتهابات التي قد تضعف المناعة مع الوقت. كما يساهم في تحسين كفاءة الجهاز التنفسي.

الفيتامينات والمعادن

الزعتر غني بفيتامين C المعروف بدوره في تعزيز المناعة وإنتاج خلايا الدم البيضاء، بالإضافة إلى فيتامين A الذي يحافظ على صحة الأغشية المخاطية، والمغنيسيوم والحديد الضروريين لتقوية الجسم والطاقة.

مضادات الأكسدة

يحتوي الزعتر على مركبات مثل الفلافونويدات والفينولات التي تعمل على مكافحة الجذور الحرة، ما يحمي خلايا الجسم من التلف ويقلل فرص الإصابة بالأمراض المزمنة أو الموسمية.

كيف يقوّي الزعتر البري المناعة في فصل الخريف

1. مقاومة نزلات البرد والأنفلونزا

مع انخفاض درجات الحرارة، تزداد فرص الإصابة بالأمراض التنفسية، وهنا يلعب الزعتر البري دورًا مهمًا في مقاومة الفيروسات والبكتيريا. تناول مغلي الزعتر يساعد في تخفيف احتقان الأنف وتهدئة السعال وتنظيف الشعب الهوائية بفضل خصائصه الطاردة للبلغم.

2. دعم صحة الجهاز التنفسي

الزعتر البري موسّع طبيعي للشعب الهوائية، حيث يساعد في تحسين التنفس وتخفيف حدة الالتهابات الناتجة عن تغير الجو. لذلك، يوصي خبراء الأعشاب باستخدامه بانتظام خلال الخريف خاصة لمن يعانون من حساسية موسمية أو مشاكل صدرية بسيطة.

3. تنشيط الدورة الدموية

يساعد الزعتر في تحسين تدفق الدم داخل الجسم بفضل احتوائه على الحديد والمغنيسيوم، ما يضمن وصول الأكسجين والعناصر الغذائية إلى كل الخلايا، وبالتالي رفع كفاءة الجهاز المناعي.

4. تقليل الإجهاد التأكسدي

الزعتر يحتوي على مضادات أكسدة تحمي خلايا المناعة من التلف الناتج عن الجذور الحرة، وهو عامل أساسي في الحفاظ على قوة الجسم لمواجهة الفيروسات المنتشرة في فصل الخريف.

5. تحسين الهضم ودعم الأمعاء

صحة الجهاز الهضمي ترتبط ارتباطًا وثيقًا بالمناعة. والزعتر البري يساعد على موازنة البكتيريا النافعة في الأمعاء، ويقلل من مشاكل الانتفاخ والغازات، مما ينعكس إيجابيًا على أداء الجهاز المناعي.

فوائد الزعتر البري

طرق استخدام الزعتر البري لتقوية المناعة

1. شاي الزعتر الدافئ

يُعد من أسهل وأشهر الطرق.

الطريقة:

يُغلى كوب من الماء، ويُضاف إليه ملعقة صغيرة من الزعتر البري المجفف، ويُترك مغطى لمدة 10 دقائق، ثم يُصفى ويُشرب دافئًا.

يمكن إضافة القليل من العسل والليمون لتعزيز الفائدة وتقوية الطعم.

هذا المشروب يساعد على تهدئة الحلق، تخفيف السعال، وتنقية الجسم من السموم.

2. استنشاق بخار الزعتر

يساعد بخار الزعتر في تنظيف الممرات الأنفية وفتح الشعب الهوائية، وهو مفيد جدًا وقت الإصابة بنزلة برد أو احتقان.

الطريقة:

يُغلى الزعتر في الماء، ثم يُستنشق البخار برفق مع تغطية الرأس بمنشفة لمدة 5 دقائق.

3. استخدام الزيت العطري للزعتر

يمكن تدليك الصدر بزيت الزعتر المخفف بزيت الزيتون أو جوز الهند لتحسين التنفس وتقليل الاحتقان. لكن يجب الحذر من استخدام الزيت المركز مباشرة على الجلد لأنه قوي جدًا.

4. إضافته للطعام اليومي

يمكن رش الزعتر البري المجفف على السلطات، أو إضافته إلى الشوربات وأطباق الدجاج والخضار. فهو لا يضيف فقط نكهة مميزة، بل يمد الجسم بعناصر مقوية للمناعة.

الزعتر البري والوقاية من الالتهابات الموسمية

في الخريف، يعاني كثيرون من التهابات الحلق واللوزتين. الزعتر البري يُعتبر غسولًا طبيعيًا للفم والحلق، إذ يمكن استخدام مغليه كمضمضة يومية لقتل البكتيريا وتهدئة الالتهابات. كما أن تناوله بانتظام يساعد في تقليل فرص تكرار العدوى.

نصائح لاستخدام الزعتر البري بأمان

يُفضّل عدم الإفراط في تناوله يوميًا؛ كوب أو كوبان من مغلي الزعتر كافيان لدعم المناعة.

يجب على الحوامل والمرضعات استشارة الطبيب قبل الاستخدام المنتظم.

عند استخدام الزيت العطري، يجب تخفيفه دائمًا وعدم تناوله داخليًا إلا بإشراف مختص.

يُحفظ الزعتر المجفف في وعاء محكم بعيدًا عن الرطوبة للحفاظ على خصائصه العلاجية.

