سعره بسيط ومنتشر في الأسواق وقيمته الغذائية عالية، فوائد بلح البحر

فوائد بلح البحر، بلح البحر من المأكولات البحرية الشهيرة التي لها شعبية في مصر وبعض الدول الأوروبية ويقدم بطرق مختلفة.

وفوائد بلح البحر، عديدة لقيمته الغذائية العالية حيث يحتوى على نسبة عالية من البروتين والعناصر الغذائية المهمة التي يحتاجها الجسم.

وتقول الدكتورة مرام عيسى أخصائية التغذية العلاجية، إن بلح البحر من المأكولات البحرية الشهيرة التي تتميز بطعمها اللذيذ وفوائدها الغذائية الهائلة، فهو ليس مجرد نوع من المحار يقدم كوجبة مميزة، بل هو غذاء كامل غني بالفيتامينات والمعادن والبروتينات التي يحتاجها الجسم لتعزيز صحته ووظائفه الحيوية.

القيمة الغذائية لبلح البحر

وأضافت مرام، يتميز بلح البحر بتركيبة غذائية تجعله من أفضل المأكولات البحرية، حيث يحتوي على:

نسبة عالية من البروتين، مما يساعد في بناء العضلات وإصلاح الأنسجة.

دهون صحية وهي الأوميجا 3، التي تعزز صحة القلب والدماغ.

فيتامينات مهمة مثل فيتامين B12، وفيتامين C، وفيتامين A، وفيتامين B6.

معادن ضرورية مثل الحديد، والزنك، والكالسيوم، واليود، والسيلينيوم، والفوسفور.

سعرات حرارية قليلة، مما يجعله مناسب للأنظمة الغذائية الصحية.

هذه التركيبة المتكاملة تجعل بلح البحر غذاء فريد يوفر للجسم كل ما يحتاجه لتعزيز الصحة.

فوائد بلح البحر

فوائد بلح البحر لصحة الجسم

وتابعت، أن من فوائد بلح البحر لصحة الجسم:

يعزز صحة القلب ويحمي من الأمراض القلبية، حيث يحتوي بلح البحر على كميات ممتازة من أحماض اوميجا 3 مثل EPA وDHA، والتي تعمل على، خفض مستوى الدهون الضارة في الدم، والوقاية من انسداد الشرايين، وتحسين الدورة الدموية، ودعم صحة عضلة القلب وتقليل خطر الجلطات، وتناوله بانتظام يساعد على استقرار ضغط الدم وتقليل الالتهابات المرتبطة بأمراض القلب.

يقوي المناعة ويزيد من قدرة الجسم على مقاومة الأمراض، نظرا لغناه بمضادات الأكسدة مثل فيتامين C والسيلينيوم، فهو يعزز استجابة الجهاز المناعي، ويقلل من فرص الإصابة بالعدوى، ويحارب الجذور الحرة التي قد تسبب أمراض مزمنة.

مفيد لصحة الدم ويعالج الأنيميا، ويعد بلح البحر من أفضل مصادر الحديد وفيتامين B12، وهما عنصران أساسيان لإنتاج خلايا الدم الحمراء، لذلك فهو يعالج الأنيميا الناتجة عن نقص الحديد، ويرفع مستوى الهيموجلوبين، ويمنح الجسم نشاط وطاقة.

يعزز صحة العظام والأسنان، لأنه يحتوي على الكالسيوم والفوسفور وفيتامين D، مما يجعله غذاء مهم لتقوية العظام، والحفاظ على كثافتها، ومنع هشاشة العظام خاصة لدى النساء،كما يساعد في بناء الأسنان ودعم نمو الأطفال.

يحسن صحة الدماغ والأعصاب، وأوميجا 3 وفيتامينات B الموجودة في بلح البحر تلعب دور مهم في تحسين الذاكرة، ورفع التركيز، ودعم صحة الأعصاب، الوقاية من أمراض الزهايمر والخرف مع التقدم في العمر.

مفيد لصحة الغدة الدرقية، لأنه غني بـ اليود، فهو يساعد في تنظيم هرمونات الغدة الدرقية، وتحسين عملية الأيض، والوقاية من قصور أو تضخم الغدة الناتج عن نقص اليود.

يقوي العضلات ويدعم الرياضيين، بفضل احتوائه على بروتينات عالية الجودة، لذا يساعد على بناء العضلات، وزيادة الكتلة العضلية، وتسريع التعافي بعد التمارين الرياضية، كما أن سعراته القليلة تجعله مناسبًا لمن يتبعون نظامًا لإنقاص الوزن.

يحسن صحة الجلد والشعر، وبلح البحر غني بالزنك والحديد وأحماض أوميجا 3، وهي عناصر مهمة لتقوية بصيلات الشعر ومنع تساقطه، وتحسين مرونة الجلد ونضارته، ومكافحة الالتهابات الجلدية، وتأخير ظهور علامات الشيخوخة.

يعزز الخصوبة لدى الرجال والنساء، وتناوله يساعد على تحسين جودة الحيوانات المنوية لدى الرجال بفضل الزنك، ودعم صحة المبايض لدى النساء، وتحسين الهرمونات الجنسية بشكل طبيعي.

يساعد في إنقاص الوزن، وبلح البحر منخفض السعرات وعالي البروتين، مما يجعله يمنح إحساس بالشبع لفترة طويلة، ويزيد من معدل الحرق، ويساعد على خسارة الدهون بشكل صحي.

يساعد في تخفيف الالتهابات في الجسم.

يدعم صحة الكبد ووظائفه.

يمنح طاقة كبيرة لمن يعانون من الإجهاد المزمن.

يحسن الهضم بفضل محتواه من المعادن والفيتامينات.

