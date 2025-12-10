الأربعاء 10 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

صحة ومرأة

فوائد التوابل وإزاي تعرفى أنها سليمة وصالحة للطعام

التوابل
التوابل
18 حجم الخط

التوابل من المكونات الشهيرة التى لها شعبية على مستوى العالم فهى أساسية فى تحضير الطعام بكافة أشكاله وانواعه لأنها تضفى مذاق مميز له.

وتستخدم التوابل فى التتبيلات المختلفة أيضا كما تقدم كمشروبات دافئة علاجية ووقائية خاصة فى الطقس البارد وذلك للكبار والصغار.

ويقول الدكتور مجدى نزيه استشارى التغذية العلاجية، إن جميع التوابل لها قيمة غذائية عالية ولها أهمية كبيرة فى الطهى ولكن الكمون والقرنفل بشكل خاص لهم 20% قيمة غذائية و80% قيمة وقائية ويدخل معهم الثوم، وذلك بمعنى أن الكمون والقرنفل والثوم يحتووا على نسبة عالية من مضادات الأكسدة ومضادات الالتهاب والعناصر الغذائية المهمة التي يحتاجها الجسم ويساعدوا فى علاج العديد من الأمراض.

فوائد التوابل 
فوائد التوابل 

فوائد الكمون والقرنفل الوقائية 

وأضاف نزيه، أما الاهم من ذلك قيمتهم الوقائية فهم يشكلون حماية كبيرة للجسم ضد جميع الأمراض فالكمون غذاء جيد المعدة وطارد للسموم من الجسم والقرنفل يقاوم الالتهابات بالجسم والثوم يشكل حماية الجسم ضد الأورام وجميع الأمراض لذا تناولهم ضرورى حفاظا على صحة الكبار والصغار حيث يتم تقديم الكمون والقرنفل كمشروبات بينما يضاف الثوم طازج ومقطع إلى طبق السلطة أو طرق الجبن للحصول على أعلى فائدة.

كيفية تمييز التوابل الفاسدة من الصالحة للطعام 

وتابع، أنه لتمييز اذا كانت التوابل صالحة للطعام ام فاسدة، نجد أن الصالحة لونها موحد ولا يوجد بها تكتلات، أما الفاسدة نجد اختلاف بالالوان بها كما أن بها تكتلات، والافضل شراء الكمون صحيح والقرنفل وطحنهم فى المنزل.

txt

الكمون يحافظ على صحة الكبد والقلب ويقوي المناعة

txt

القرنفل مضاد طبيعي للالتهابات ومسكن للآلام

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

التوابل فوائد التوابل الكمون القرنفل الصحة صحة الدكتور مجدي نزيه

مواد متعلقة

طريقة عمل الثوم البودر في المنزل

احذري من استخدام الثوم المفروم بالفريزر

فوائد الكمون المغلي، يمنع تصلب الشرايين وينظم السكر والضغط بالدم

فوائد القرنفل، مضاد للالتهابات ومسكن للآلام ويعزز نمو الشعر

الأكثر قراءة

قبل بطولة إنتر كونتنينتال، أزمة بيراميدز بسبب كأس العرب وأمم أفريقيا

سعر جرام الذهب مساء اليوم الأربعاء، عيار 21 وصل لهذا المستوى

القبض على المتهم بالتحرش بفنانة شهيرة فى النزهة

تأجيل محاكمة المتهمة بسب وقذف الفنان محمد نور لـ 24 ديسمبر

إصابة رئيس لجنة فرعية بحالة إغماء فى انتخابات مجلس النواب بأسوان

انتخابات مجلس النواب، بدء ساعة الراحة للقضاة وغلق اللجان في الـ 30 دائرة الملغاة

4 أسباب وراء اختيار مطار الغردقة لتطبيق أول تجربة للقطاع الخاص

بعد قليل، الإدارية العليا تصدر حكمها في 257 طعنا على انتخابات النواب

خدمات

المزيد

تباين أسعار الكتاكيت واستقرار البط ببورصة الدواجن اليوم الأربعاء 10 ديسمبر 2025

سعر الين الياباني أمام الجنيه في البنك المركزي بتعاملات اليوم الأربعاء (آخر تحديث)

ارتفاع سعر الجنيه الذهب بمنتصف تعاملات اليوم الأربعاء 10-12-2025

الدولار يسجل 12025 ليرة سورية للبيع في مصرف دمشق المركزي اليوم الأربعاء

المزيد

انفوجراف

الجزائر والأردن في مجموعة واحدة.. مجموعات العرب في كأس العالم 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

بالأحاديث، فوائد فصل الشتاء في حياة الصالحين

تفسير رؤية القرد في المنام وعلاقتها بالإصابة بمرض خطير

هل يجوز مقاطعة جار السوء؟ وكيف يتم التعامل معه؟

المزيد
الجريدة الرسمية
ads