فوائد التوابل وإزاي تعرفى أنها سليمة وصالحة للطعام

18 حجم الخط

التوابل من المكونات الشهيرة التى لها شعبية على مستوى العالم فهى أساسية فى تحضير الطعام بكافة أشكاله وانواعه لأنها تضفى مذاق مميز له.

وتستخدم التوابل فى التتبيلات المختلفة أيضا كما تقدم كمشروبات دافئة علاجية ووقائية خاصة فى الطقس البارد وذلك للكبار والصغار.

ويقول الدكتور مجدى نزيه استشارى التغذية العلاجية، إن جميع التوابل لها قيمة غذائية عالية ولها أهمية كبيرة فى الطهى ولكن الكمون والقرنفل بشكل خاص لهم 20% قيمة غذائية و80% قيمة وقائية ويدخل معهم الثوم، وذلك بمعنى أن الكمون والقرنفل والثوم يحتووا على نسبة عالية من مضادات الأكسدة ومضادات الالتهاب والعناصر الغذائية المهمة التي يحتاجها الجسم ويساعدوا فى علاج العديد من الأمراض.

فوائد التوابل

فوائد الكمون والقرنفل الوقائية

وأضاف نزيه، أما الاهم من ذلك قيمتهم الوقائية فهم يشكلون حماية كبيرة للجسم ضد جميع الأمراض فالكمون غذاء جيد المعدة وطارد للسموم من الجسم والقرنفل يقاوم الالتهابات بالجسم والثوم يشكل حماية الجسم ضد الأورام وجميع الأمراض لذا تناولهم ضرورى حفاظا على صحة الكبار والصغار حيث يتم تقديم الكمون والقرنفل كمشروبات بينما يضاف الثوم طازج ومقطع إلى طبق السلطة أو طرق الجبن للحصول على أعلى فائدة.

كيفية تمييز التوابل الفاسدة من الصالحة للطعام

وتابع، أنه لتمييز اذا كانت التوابل صالحة للطعام ام فاسدة، نجد أن الصالحة لونها موحد ولا يوجد بها تكتلات، أما الفاسدة نجد اختلاف بالالوان بها كما أن بها تكتلات، والافضل شراء الكمون صحيح والقرنفل وطحنهم فى المنزل.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.