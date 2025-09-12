فوائد الزعتر، يحمي من العدوى الموسمية ويعالج نزلات البرد ولدغات الحشرات

فوائد الزعتر، الزعتر من الأعشاب العطرية الشهيرة التى تستخدم منذ القدم فى الطهى والطب القديم والوصفات الطبيعية وحاليا يدخل فى صناعة بعض الأدوية.

وفوائد الزعتر، عديدة لقيمته الغذائية العالية حيث يحتوى على نسبة عالية من مضادات الأكسدة والعناصر الغذائية المهمة التي يحتاجها الجسم وينصح الخبراء بتناوله.

ويقول الدكتور أحمد السيد أخصائي التغذية العلاجية، إن الزعتر من الأعشاب العطرية الشهيرة التي تنتمي لعائلة النعناع، ويعرف منذ القدم بفوائده المتعددة في الطب الشعبي، كما يستخدم اليوم في الطهي والصيدلة ومستحضرات العناية بالصحة والجمال، ويحتوي على زيوت طيارة أبرزها الثيمول والكارفاكرول، إضافة إلى الفيتامينات والمعادن، مما يجعله من أقوى النباتات العشبية الداعمة لجسم الإنسان.

فوائد الزعتر

فوائد الزعتر للصحة

وأضاف السيد، أن من فوائد الزعتر للصحة الآتي:

يحتوي الزعتر على مركبات طبيعية تساعد في توسيع الشعب الهوائية وتهدئة التهيج، ما يجعله فعال في تخفيف السعال ونزلات البرد.

شرب شاي الزعتر الدافئ يساعد في إذابة البلغم وتخفيف الاحتقان، كما يستخدم كغرغرة لعلاج التهابات الحلق والحنجرة.

زيت الزعتر يحتوي على مادة الثيمول المعروفة بقدرتها على قتل أنواع عديدة من البكتيريا والميكروبات.

يساعد على تقوية المناعة والوقاية من العدوى الموسمية، خاصة عند استنشاق بخاره أو إضافته إلى الأطعمة.

يعمل الزعتر على تنشيط إفراز العصارات الهاضمة، ما يساعد على هضم الطعام بشكل أفضل وتقليل الانتفاخ والغازات.

ينصح به في حالات عسر الهضم الخفيف، ويمكن تناوله كشاي بعد الوجبات.

يحتوي الزعتر على مضادات أكسدة تساعد في تقليل الكولسترول الضار وحماية الأوعية الدموية من التلف.

بعض الدراسات تشير إلى أن استخدامه بانتظام قد يساهم في ضبط ضغط الدم الخفيف بفضل تأثيره المهدئ للأعصاب والعضلات.

يتميز الزعتر بخصائص مضادة للالتهابات، مما يجعله مساعد في التخفيف من آلام المفاصل والروماتيزم عند استخدام زيته موضعيا بعد تخفيفه بزيت ناقل.

يمكن أن يساعد أيضا في تهدئة تهيج الجلد ولدغات الحشرات.

يدخل زيت الزعتر في صناعة العديد من معاجين الأسنان وغسولات الفم بفضل خصائصه المضادة للبكتيريا، حيث يساعد على تقليل تسوس الأسنان وإنعاش رائحة الفم.

زيت الزعتر يحتوي على خصائص منظفة ومطهرة، مما يجعله مفيد للبشرة الدهنية والمعرضة للحبوب.

يستخدم أحيانا في مستحضرات العناية بالشعر لتقوية البصيلات وتقليل القشرة بفضل تأثيره المضاد للفطريات.

الزعتر يحتوي على فيتامين C الذي يعزز المناعة، وفيتامين A المهم لصحة العينين والجلد، كما يحتوي على الحديد، والكالسيوم، والمغنيسيوم، والمنجنيز، وهي عناصر ضرورية لعمل الجسم بشكل سليم.

يمكن استخدام شاي الزعتر المخفف للأطفال الأكبر من عامين للمساعدة في تهدئة السعال وتخفيف المغص، لكن يجب استشارة الطبيب أولا وتجنب الإفراط في الكمية.

نصائح مهمة يجب اتباعها عند تناول الزعتر

وتابع أنه يفضل عدم الإفراط في تناول الزعتر أو زيته، فالكميات الكبيرة قد تسبب تهيج المعدة أو الحساسية لدى بعض الأشخاص، والمرأة الحامل أو المرضعة والأشخاص المصابون بأمراض مزمنة يجب أن يستشيروا الطبيب قبل استخدامه بكميات علاجية.

