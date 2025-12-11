الخميس 11 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

صحة ومرأة

4 فوائد للملح تدفعنا لتناوله ولكن بحذر

الملح، فيتو
الملح، فيتو
18 حجم الخط

فوائد الملح، الملح من المواد الطبيعية التي خلقها الله سبحانه وتعالى واستخدمه الإنسان في الطعام والشراب وصناعات أخرى عديدة.

وفوائد الملح، عديدة ولكن بحذر منه الأطباء ويطلقون عليه السم الأبيض لأنه يسبب أمراض الضغط والقلب والجلطات والبعض يمتنع عنه دون الوعى بمدى فوائده.

 

4 فوائد للملح على الصحة 

ويقول الدكتور عمرو مسعد أخصائي التغذية العلاجية، إن الملح هو أهم شيء في حياة البشر، لفوائده للصحة العامة، وهناك 4 فوائد للملح، منها:

فوائد الملح 
فوائد الملح 
  • الملح ينظم السوائل في الجسم.
  • الملح من المكونات الأساسية التي تنظم ضغط الدم في الجسم، لذا لا يجوز منعه تماما فى الطعام حتى يقل ضغط الدم المرتفع لأن هذا خطأ ويهدد الصحة.
  • الملح من المكونات الأساسية التى تعمل على تنظيم البوتاسيوم والكالسيوم والمغنيسيوم في الجسمك، لذا يعتبر الملح من أهم العناصر التى لا يجوز منعها تمام عن الجسم حفاظا على الصحة.
  • الملح مهم جدا للرياضيين، لأن الصوديوم ضروري لانتقال الإشارات العصبية وانقباض العضلات بشكل سليم خاصة لمنع التشنجات العضلية.

وأضاف مسعد، قديما كنا لا نسمع مقولة يجب منع الملح حفاظا على الصحة وللاسف فى وقتنا الحالى سمعنا هذه المقولة الخاطئة، والحقيقة أن الملح عنصر أساسي لحياة البشر، لذا لا تمنعه، ولكن اعتدل في تناوله وركز على تقليل المصادر المخفية في الأطعمة المصنعة، وذلك حفاظا على الصحة حيث يجب تناول الملح من خلال إضافته باعتدال إلى الطعام وليس الإفراط فى الأطعمة المصنعة لأنها غنية بالأملاح.

txt

كيف يسبب الملح ارتفاع ضغط الدم وما هي الكمية المناسبة منه؟

txt

تعرفى على الكمية المسموح بتناولها من الملح حفاظا على صحة عائلتك

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الملح فوائد الملح 4 فوائد للملح على الصحة صحة الصحة الدكتور عمرو مسعد

مواد متعلقة

فوائد التوابل وإزاي تعرفى أنها سليمة وصالحة للطعام

فوائد السنامكى، تعالج الإمساك واضطرابات الهضم والقولون

بدائل صحية لاستخدام الملح في الطعام لمرضى ضغط الدم

تحذير خطير من تأثير الملح على الدماغ وعلاقته بالموت المفاجئ

الأكثر قراءة

دوري أبطال أوروبا، نابولي يتأخر أمام بنفيكا بهدف في الشوط الأول

تفاصيل القبض على فرد أمن تحرش بـ 5 أطفال KG2 داخل مدرسة شهيرة بالقاهرة الجديدة

دوري أبطال أوروبا، تعادل دراماتيكي بين باير ليفركوزن ونيوكاسل في الجولة الـ6

طرح أول 3 حلقات من مسلسل لا ترد ولا تستبدل

نص قرار الإدارية بقبول طعن وليد شوقي بدائرة طلخا ونبروه في الدقهلية وتصعيده (صور)

مرحلة المواجهة، أحمد سعد يشعل مسرح برنامج "ذا فويس" (فيديو)

الخطر الأكبر على مصر، عصام كامل يكشف ما يجب أن تخشاه الدولة قبل فوات الأوان (فيديو)

90.6% صافي تعاملات المصريين بالبورصة خلال تداولات الأربعاء

خدمات

المزيد

آخر تطورات سعر الين الياباني أمام الجنيه في البنك المركزي مساء اليوم

سعر الليرة أمام الدولار في مصرف سوريا المركزي

الريال العماني يسجل 123.90 جنيه للبيع في البنك المركزي بختام تعاملات اليوم

سعر الدينار الأردني أمام الجنيه في البنك المركزي اليوم الأربعاء

المزيد

انفوجراف

الجزائر والأردن في مجموعة واحدة.. مجموعات العرب في كأس العالم 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الخميس 11 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

تفسير حلم أكل اللحم في المنام وعلاقته بهموم ومشاكل وأخبار سيئة

شهر الله الحرام، موعد غرة رجب 1447 فلكيا

المزيد
الجريدة الرسمية
ads