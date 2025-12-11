4 فوائد للملح تدفعنا لتناوله ولكن بحذر

18 حجم الخط

فوائد الملح، الملح من المواد الطبيعية التي خلقها الله سبحانه وتعالى واستخدمه الإنسان في الطعام والشراب وصناعات أخرى عديدة.

وفوائد الملح، عديدة ولكن بحذر منه الأطباء ويطلقون عليه السم الأبيض لأنه يسبب أمراض الضغط والقلب والجلطات والبعض يمتنع عنه دون الوعى بمدى فوائده.

4 فوائد للملح على الصحة

ويقول الدكتور عمرو مسعد أخصائي التغذية العلاجية، إن الملح هو أهم شيء في حياة البشر، لفوائده للصحة العامة، وهناك 4 فوائد للملح، منها:

فوائد الملح

الملح ينظم السوائل في الجسم.

الملح من المكونات الأساسية التي تنظم ضغط الدم في الجسم، لذا لا يجوز منعه تماما فى الطعام حتى يقل ضغط الدم المرتفع لأن هذا خطأ ويهدد الصحة.

الملح من المكونات الأساسية التى تعمل على تنظيم البوتاسيوم والكالسيوم والمغنيسيوم في الجسمك، لذا يعتبر الملح من أهم العناصر التى لا يجوز منعها تمام عن الجسم حفاظا على الصحة.

الملح مهم جدا للرياضيين، لأن الصوديوم ضروري لانتقال الإشارات العصبية وانقباض العضلات بشكل سليم خاصة لمنع التشنجات العضلية.

وأضاف مسعد، قديما كنا لا نسمع مقولة يجب منع الملح حفاظا على الصحة وللاسف فى وقتنا الحالى سمعنا هذه المقولة الخاطئة، والحقيقة أن الملح عنصر أساسي لحياة البشر، لذا لا تمنعه، ولكن اعتدل في تناوله وركز على تقليل المصادر المخفية في الأطعمة المصنعة، وذلك حفاظا على الصحة حيث يجب تناول الملح من خلال إضافته باعتدال إلى الطعام وليس الإفراط فى الأطعمة المصنعة لأنها غنية بالأملاح.

