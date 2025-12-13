السبت 13 ديسمبر 2025
التعادل السلبي يحسم الشوط الأول بين وولفرهامبتون وآرسنال في الدوري الإنجليزي

تعادل فريق أرسنال مع نظيره وولفرهامبتون، بنتيجة 0-0، في الشوط الأول من المباراة التي تجمعهما مساء اليوم السبت على ملعب الإمارات ضمن منافسات الجولة الـ 16 من بطولة الدوري الإنجليزي.

تشكيل آرسنال أمام وولفرهامبتون 

في حراسة المرمى: ريا

في خط الدفاع: وايت – ساليبا – هينكابي – تيمبر

في خط الوسط: زوبيميندي – رايس – إيز – ساكا

في خط الهجوم: مارتينيلي – جيوكيريس

وجاءت قائمة البدلاء كالتالي: أريزابالاجا – لويس-سكلي – نورجارد – ميرينو – أوديجارد – نوانيري – تروسارد – مادويكي – جيسوس.

تشكيل وولفرهامبتون ضد ارسنال 

فيما جاء تشكيل وولفرهامبتون كالتالي: يوهانستون - دوهيرتي - موسكيرا - أجبادو - توتي - ولفي - كريسي - أندري - جوميز - هوانج – لارسين.

ترتيب ارسنال وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي

ويتصدر آرسنال، جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 33 نقطة، في حين يحتل وولفرهامبتون، المركز الأخير برصيد نقطتين.

مواعيد مباريات الجولة الـ 16 من الدوري الإنجليزي 

السبت 13 ديسمبر 2025

تشيلسي ضد إيفرتون - 5 مساءً - ملعب ستامفورد بريدج انتهت بفوز البلوز 2-0.
ليفربول ضد برايتون- 5 مساءً - ملعب أنفيلد انتهت بفوز ليفربول 2-0.
بيرنلي ضد فولهام - 7:30 مساءً - ملعب تيرف مور انتهت بفوز الأخير 3-2
آرسنال ضد وولفرهامبتون - 10 مساءً- ملعب الإمارات

الأحد 14 ديسمبر 2025
كريستال بالاس ضد مانشستر سيتي - 4 مساءً - ملعب سيلهرست بارك
نوتينجهام فورست ضد توتنهام هوتسبير- 4 مساءً - ملعب سيتي جراوند
سندرلاند ضد نيوكاسل يونايتد - 4 مساءً - ملعب النور
وست هام يونايتد ضد أستون فيلا - 4 مساءً - ملعب لندن ستاديوم
برينتفورد ضد ليدز يونايتد - 6:30 مساءً - ملعب إيلاند رود

 الاثنين 15 ديسمبر 2025
مانشستر يونايتد ضد بورنموث - 10 مساءً - ملعب  أولد ترافورد

