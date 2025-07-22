فوائد الزعتر، فاتح للشهية ومقوى للمناعة ويحمى من أمراض القلب

فوائد الزعتر، الزعتر من الأعشاب العطرية التى لها شعبية كبيرة على مستوى العالم خاصة فى الوطن العربى ويستخدم فى الطهى وإعداد المعجنات لنكهته المميزة.

وفوائد الزعتر، عديدة لقيمته الغذائية العالية حيث يحتوى على نسبة عالية من مضادات الأكسدة والعناصر الغذائية المهمة التي يحتاجها الجسم.

ويقول الدكتور أحمد السيد أخصائي التغذية العلاجية، إن الزعتر من الأعشاب العطرية المعروفة منذ آلاف السنين، ويستخدم في العديد من المطابخ حول العالم، خاصة في منطقة الشرق الأوسط، ولا تقتصر قيمة الزعتر على نكهته المميزة ورائحته الزكية، بل يمتلك أيضا مجموعة واسعة من الفوائد الصحية والجمالية، بفضل غناه بالفيتامينات، والمعادن، والمركبات الفعالة مثل "الثيمول" و"الكارفاكرول".

فوائد الزعتر للصحة

فوائد الزعتر للصحة

وأضاف السيد، أن من فوائد الزعتر للصحة الآتي:-

الزعتر غني بفيتامين C وفيتامين A، وهما من الفيتامينات الأساسية التي تعزز مناعة الجسم، وتزيد من مقاومته للعدوى والفيروسات، مثل نزلات البرد والإنفلونزا.

من أشهر استخدامات الزعتر التقليدية أنه يساهم في علاج السعال والتهاب الحلق والاحتقان، حيث يعمل كمضاد للبكتيريا والفيروسات، ويمكن شرب مغلي الزعتر أو استنشاق بخاره لتخفيف مشاكل التنفس.

يحتوي الزعتر على مركبات مضادة للالتهاب مثل الثيمول والفلافونويدات، مما يجعله مفيدا في تخفيف آلام المفاصل والعضلات، كما يستخدم موضعيا في بعض الكريمات لعلاج التهابات الجلد.

يساعد الزعتر في تعزيز إفراز العصارات الهضمية، ويقلل من الانتفاخات والغازات، ويستخدم كمهدئ للمعدة، خاصة بعد تناول الوجبات الثقيلة.

الزيوت العطرية الموجودة في الزعتر لها قدرة قوية على محاربة البكتيريا والفطريات، ولهذا يدخل في صناعة بعض أنواع غسول الفم والمطهرات الطبيعية.

بفضل خصائصه المضادة للأكسدة، يساهم الزعتر في تقليل نسبة الكوليسترول الضار في الدم، ويحسن الدورة الدموية، مما يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب.

الزعتر يحتوي على خصائص مطهرة ومضادة للبكتيريا، مما يجعله مفيد في علاج حب الشباب وتنقية البشرة، ويمكن استخدام مغلي الزعتر كتونر طبيعي للبشرة الدهنية.

زيت الزعتر يعزز تدفق الدم إلى فروة الرأس، ويستخدم في العديد من وصفات الزيوت الطبيعية لعلاج تساقط الشعر وتقوية البصيلات.

احتواء الزعتر على مضادات أكسدة قوية مثل الفلافونويدات يساعد في حماية الجلد من الأضرار الناتجة عن الجذور الحرة، ويقلل من ظهور التجاعيد.

الزعتر يحتوي على فيتامينات هامة مثل فيتامين A وC وK، بالإضافة إلى معادن مثل الحديد، الكالسيوم، المغنيسيوم، والبوتاسيوم، مما يجعله إضافة غذائية مفيدة.

تناول الزعتر، خصوصًا مع زيت الزيتون، يعتبر من أشهر الأطعمة الفاتحة للشهية، ويستخدم بكثرة في وجبة الإفطار في البلدان العربية

الزعتر يحتوي على مضادات أكسدة قوية تساهم في حماية الجسم من السرطان وأمراض الشيخوخة، وتحافظ على صحة الخلايا.

محاذير استخدام الزعتر

وتابع، أنه يجب على الحوامل والمرضعات استشارة الطبيب قبل تناول الزعتر بكميات كبيرة، ولا يفضل الإفراط في استخدام زيت الزعتر المركز موضعيا دون تخفيفه، لأنه قد يسبب تهيج في الجلد.

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