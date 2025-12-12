فوائد البربرين، مركب نباتي مهم للصحة يجب تناوله

18 حجم الخط

فوائد البربرين، البربرين من المركبات النباتية حيث تم عمله من خلال خلط أكثر من عشبة معا واشتهر فى وقتنا الحالى لأهميته.

وفوائد البربرين، عديدة لقيمته الغذائية العالية حيث يحتوى على نسبة عالية من مضادات الأكسدة ومضادات الالتهاب، والعناصر الغذائية المهمة التي يحتاجها الجسم.

وتقول الدكتورة مرام عيسى أخصائية التغذية العلاجية، إن البربرين أحد المركبات النباتية الفعالة المستخلصة من عدة نباتات مثل شجرة الكركم الهندي، والبرباريس، والجولدنسيل، ويشتهر بفوائده الصحية المتعددة التي أثبتتها الأبحاث الحديثة، مما جعله من أكثر المكملات انتشارا في السنوات الأخيرة، خصوصا لمرضى السكري ومشاكل الجهاز الهضمي، والبربرين مركب طبيعي له قدرة قوية على التأثير على نشاط الخلايا، ويعمل من خلال تنشيط إنزيم AMPK المعروف بـ"منظم الطاقة" داخل الجسم، وهذا الإنزيم يساعد في تنظيم مستويات السكر، وتحسين عمليات حرق الدهون، وتعزيز التمثيل الغذائي، وتقليل الالتهابات.

فوائد البربرين

فوائد البربرين الصحية

وأضافت أخصائية التغذية العلاجية أن من فوائد البربرين، الآتي:

خفض مستوى السكر في الدم، ويعتبر البربرين من أقوى المواد الطبيعية التي تساعد على تنظيم سكر الدم، وقد أظهرت الدراسات أنه يخفض سكر الصائم، ويقلل مقاومة الأنسولين، ويعزز دخول الجلوكوز إلى الخلايا، وتشير نتائج كثيرة إلى أنه قد يكون فعال مثل بعض أدوية السكري مثل الميتفورمين في الحالات الخفيفة والمتوسطة، لكن يجب تناوله بحذر وتحت إشراف طبي.

تحسين حساسية الأنسولين، ويعاني الكثيرون من مقاومة الأنسولين التي تسبب زيادة الوزن وارتفاع السكر، والبربرين، يزيد استجابة الخلايا للأنسولين، ويقلل إفراز الكبد للجلوكوز، ويقلل الالتهابات المرتبطة بالسمنة، وهذا يساهم في تحسين مستويات السكر والحفاظ على وزن صحي.

المساعدة في إنقاص الوزن، وأصبح البربرين مشهور كمكمل لإنقاص الوزن، لأنه يعزز حرق الدهون، وينظم الهرمونات المسؤولة عن الشهية، ويقلل تراكم الدهون خاصة في منطقة البطن، ويدعم التمثيل الغذائي، وأثبتت أبحاث أن تناول البربرين لمدة 12 أسبوع قد يساعد على خفض الوزن بنسبة ملحوظة.

خفض الكوليسترول والدهون الثلاثية، والبربرين له تأثير إيجابي على صحة القلب لأنه يخفض مستوى الكوليسترول الضار ويرفع نسبة الكوليسترول النافع، ويقلل الدهون الثلاثية، ويحسن تدفق الدم ويقلل الالتهابات، وبالتالي قد يساعد في الوقاية من انسداد الشرايين وأمراض القلب.

تحسين صحة الجهاز الهضمي، ومن أشهر استخداماته منذ القدم أنه، يساعد على قتل البكتيريا الضارة، ويعالج الإسهال الناتج عن التسمم الغذائي، ويوازن بكتيريا الأمعاء المفيدة، ويقلل الالتهابات في القولون، كما تدل بعض الدراسات على فائدته في حالات القولون العصبي.

البربرين جيد لمن يعانون من دهون الكبد، وارتفاع إنزيمات الكبد، وضعف التمثيل الغذائي المرتبط بالسمنة، فهو يقلل الدهون المتراكمة على الكبد ويحسن أداءه.

مكافحة الالتهابات والأكسدة، باعتباره مضاد قوي للالتهابات، يساعد البربرين في تخفيف آلام المفاصل، وحماية الخلايا من التلف، ودعم المناعة، ويعتبر خيار جيد لمن يعانون من أمراض الالتهابات المزمنة.

بفضل تأثيره على الالتهاب وتنظيم السكر، يساعد البربرين في تقليل حب الشباب، وتقليل إفراز الدهون بالبشرة، وتهدئة الاحمرار والالتهاب.

كيفية تناول البربرين والجرعات المناسبة

وتابعت، أن الجرعة الشائعة 500 ملليجرام 2 إلى 3 مرات يوميا، ويفضل تناوله مع الطعام لتجنب اضطرابات المعدة، وتظهر نتائجه عادة بعد أسبوعين إلى 4 أسابيع.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.