فوائد السنامكى، تعالج الإمساك واضطرابات الهضم والقولون

18 حجم الخط

فوائد السنامكى، السنامكى من الأعشاب الطبية الشهيرة التي عرفت على مر العصور واشتهرت بفاعليتها في علاج الإمساك.

وفوائد السنامكى، عديدة وتدخل فى صناعة بعض أدوية المعدة والقولون وكانت تستخدم في الطب القديم وينصح الخبراء بتناولها ولكن بحذر.

وتقول الدكتورة مرام عيسى أخصائية التغذية العلاجية، إن عشبة السنامكى من أشهر الأعشاب الطبية التي استخدمت منذ آلاف السنين في الطب التقليدي، خاصة في علاج مشاكل الجهاز الهضمي، وتنتمي هذه النبتة إلى الفصيلة البقولية، وتعرف بقدرتها العالية على تحفيز حركة الأمعاء وتنقية الجسم من السموم، ورغم فوائدها المتعددة، فإن استخدامها يحتاج إلى وعي واعتدال لتجنب آثارها الجانبية، وتحتوي هذه العشبة على مركبات تسمى السنوسيدات، وهي المسؤولة عن تأثيرها الملين القوي، حيث تنشط عضلات القولون وتساعد على تسهيل عملية الإخراج.

أهم فوائد السنامكى

وأضافت مرام أن من فوائد السنامكى:

علاج الإمساك بشكل فعال، وتشتهر السنامكي بكونها من أقوى الملينات الطبيعية، حيث تساعد على تحفيز حركة الأمعاء، تليين البراز، وتسهيل عملية الإخراج خلال ساعات قليلة من تناولها، وتستخدم غالبا في حالات الإمساك المزمن أو المؤقت.

تنظيف القولون من الفضلات، وتساعد السنامكى على التخلص من الفضلات المتراكمة في الأمعاء، وتقليل الانتفاخ والغازات، وتحسين صحة القولون بشكل عام، ولهذا تستخدم أحيانا قبل العمليات الجراحية أو الفحوصات الطبية الخاصة بالقولون.

المساعدة في فقدان الوزن، ويعتقد البعض أن السنامكي تساعد على إنقاص الوزن لأنها تخلص الجسم من الفضلات والسوائل الزائدة، وتقلل من الانتفاخ واحتباس السوائل، ولكن يجدر التنبيه إلى أن فقدان الوزن الناتج عنها مؤقت ولا يعد حل حقيقي لحرق الدهون.

طرد السموم من الجسم، وتساعد السنامكي في، تحفيز الكبد والجهاز الهضمي للتخلص من السموم، وتحسين عملية التمثيل الغذائي بشكل غير مباشر عبر تنظيم الإخراج.

علاج بعض مشاكل الجهاز الهضمي، وتستخدم السنامكى في حالات عسر الهضم، والانتفاخ، والشعور بالامتلاء بعد الأكل، وذلك لأنها تحسن حركة الأمعاء وتمنع تراكم الغازات.

تقليل أعراض القولون العصبي (بشكل غير مباشر)، وقد تساعد بعض الأشخاص الذين يعانون من القولون العصبي المصحوب بالإمساك، ولكن يجب استخدامها بحذر لأن الإفراط قد يزيد من تقلصات البطن.

طريقة استخدام السنامكى

المكونات:-

ملعقة صغيرة من أوراق السنامكي المجففة

كوب ماء مغلي

الطريقة:-

يترك الخليط من 5 إلى 10 دقائق ثم يصفى ويشرب، ويفضل تناوله قبل النوم لأن مفعوله يظهر عادة بعد 6 إلى 8 ساعات.

يمكن إضافة القليل من العسل، وبضع قطرات من الليمون.

الآثار الجانبية للسنامكى وفئات ممنوعة منها

وتابعت، رغم فوائد السنامكى، فإن الإفراط في استخدامها قد يؤدي إلى تقلصات وآلام في البطن، وإسهال شديد، وفقدان الأملاح المهمة مثل البوتاسيوم، والاعتماد على الملين، وعدم قدرة الأمعاء على العمل بشكل طبيعي، كما يجب تجنب استخدامها في الحالات التالية:-

أثناء الحمل أو الرضاعة.

في حالة انسداد الأمعاء.

الإصابة بأمراض التهابات القولون الحادة.

مرض كرون أو التهاب الزائدة الدودية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.