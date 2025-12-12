المتسابق محمد حسن عبد الحليم يذهل لجنة تحكيم برنامج دولة التلاوة (فيديو)

18 حجم الخط

دولة التلاوة، أبهرت تلاوة المتسابق القارئ محمد حسن عبد الحليم لجنة تحكيم برنامج "دولة التلاوة" خلال أدائه لسورة التوبة، حيث جسدت تلاوته مستوى فنيًا راقيًا يجمع بين الالتزام بالقواعد القرآنية والإحساس الروحي العميق، ما جعله نموذجًا مشرفًا للموهبة القرآنية المصرية والأزهرية على حد سواء.

محمد حسن عبد الحليم: الشمس الساطعة للأزهر وصاحب موهبة تتنامى يومًا بعد يوم

ووصف الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، أداء القارئ محمد حسن عبد الحليم بأنه "الشمس الساطعة التي تزداد كل يوم تألقًا"، مؤكدين أنه أشرقت شمسه في الأزهر الشريف وصنع حالة مشرفة وفاخرة من النجاح، مثبتًا أن تربة هذا الوطن قادرة على إنجاب عظماء في علوم القرآن والتجويد، وأنه قارئ نهم، مثقف، ويقرأ في شتى ميادين المعرفة، ويعد نموذجًا مشرفًا للإنسان المصري، داعين الشعب المصري إلى اكتشاف وبلورة مثل هذه المواهب، واقتراح الاحتفاء اليومي باكتشاف 100 موهبة.

إشادة لجنة التحكيم بخبرة القارئ وإبداعه في المقامات القرآنية

وعلق الشيخ حسن عبد النبي، وكيل لجنة مراجعة المصحف الشريف بالأزهر، قائلًا إن محمد حسن عبد الحليم "من أمهر الطلاب في المعاهد الأزهرية وجاهز لأي رواية، والله يكرمه ويبارك فيه ويحفظه"، فيما أشاد الدكتور طه عبد الوهاب خبير الأصوات والمقامات بإبداعه المستمر، مؤكدًا أن كل مرة يبهره أكثر من المرة السابقة، وأشاد باختياره المتميز للمقامات القرآنية التي تتناغم مع روح التلاوة.

الداعية مصطفى حسني يؤكد على دور الأزهر كقلعة للعلم وحصن لحفظ القرآن والدين

وقال الداعية الإسلامي مصطفى حسني إن أداء محمد حسن عبد الحليم يعكس الحرص على تعليم القرآن وحفظه بكل حروفه ورواياته ومقاماته، مؤكدًا أن الأزهر الشريف يشكل الحصن الحصين الذي حافظ على ديننا وعلومه، وأن اكتشاف مثل هذه المواهب القرآنية يعزز الثقة في قدرة المؤسسات الدينية المصرية على صقل الأجيال القادمة من حفظة كتاب الله.

