المتسابق محمود كمال يخطف قلوب لجنة تحكيم "دولة التلاوة" بصوته الذهبي(فيديو)

دولة التلاوة، أبهر المتسابق القارئ محمود كمال لجنة تحكيم برنامج "دولة التلاوة" بأداء مذهل لتلاوته، حيث تميز صوته بالقوة والحنجرة الذهبية، وأظهر قدرة فائقة على التحكم في المقامات والتجويد، ما جعله محط إشادة من كبار العلماء والدعاة المشاركين في البرنامج.

وزير الأوقاف يصف محمود كمال بـ "الحنجرة الذهبية" ويشيد بروحه الفنية والإنسانية

علق الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، على تلاوة القارئ محمود كمال قائلًا إن أداؤه مبدع ويستحق التقدير، مشيرًا إلى حنجرة المتسابق الذهبية والإحساس الصادق أثناء التلاوة، مؤكدًا أن صوته يعكس سبب تعلق المصريين بالقراء عبر التاريخ، مثل الشيخ رفعت وعبد الباسط وغيرهم من الأئمة الكبار، وأضاف أن اختيار المقامات وتنويع الصوت أظهر جمال القرآن العظيم، متوقعًا أن يصبح محمود كمال قريبًا "شمسا ساطعة في دولة التلاوة".

إشادة الشيخ حسن عبد النبي بالقوة والمهارة في الأداء القرآني

وقال الشيخ حسن عبد النبي، وكيل لجنة مراجعة المصحف الشريف بالأزهر، إن صوت محمود كمال من الأصوات الجميلة والقوية جدًا، مشيرًا إلى ضرورة الانتباه للمدود المنفصلة، معتبرًا أن القراءة سليمة وجيدة جدًا، وأشاد بانضباطه الفني في التحكم في التلاوة وإظهار جمال الحروف والمدود.

خبير الأصوات طه عبد الوهاب يشيد بالنغم والإحساس الفني لمحمود كمال

وأضاف الدكتور طه عبدالوهاب، خبير الاصوات والمقامات، أن تلاوة محمود كمال مليئة بالنغم والجمال، مؤكدًا أنه يبهره كل مرة بأداء مختلف ومتميز، وأن التصوير النغمي الذي يقدمه المتسابق رائع ويعكس قدرة فنية عالية، وهو نموذج للموهبة الأصيلة في ترتيل القرآن الكريم.

اختبارات برنامج دولة التلاوة



وشارك في اختبارات برنامج دولة التلاوة، أكثر من 14 ألف متسابق من مختلف محافظات الجمهورية، ما يعكس الإقبال الكبير على اكتساب مهارات التلاوة وإبراز المواهب القرآنية.

جوائز ضخمة وتكريم الفائزين بمراكز الترتيل والتجويد وصوتيهما يتم إذاعته على قناة مصر قرآن كريم

ويحصل الفائزان بالمركز الأول في فرعي الترتيل والتجويد على مليون جنيه لكل منهما، إلى جانب تسجيل المصحف الشريف كاملًا بصوتيهما وإذاعته على قناة مصر قرآن كريم، كما سيُشرفان بإمامة المصلين في صلاة التراويح بمسجد الإمام الحسين خلال شهر رمضان المقبل، فيما تبلغ القيمة الإجمالية لجوائز البرنامج 3.5 مليون جنيه، ويأتي ذلك في إطار تشجيع الدولة على اكتشاف المواهب القرآنية وتحفيز الشباب على التفوق والتميز في علوم القرآن الكريم.

المرحلة النهائية لاختيار أفضل 32 موهبة بعد تصفيات صارمة من بين أكثر من 14 ألف متسابق



وشهدت التصفيات التمهيدية للبرنامج إقبالًا كبيرًا حيث تقدم أكثر من 14 ألف متسابق من مختلف محافظات الجمهورية، وتمت تصفية المشاركين عبر مراحل متعددة انتهت باختيار أفضل 32 موهبة للتنافس في الحلقات النهائية، تحت إشراف لجنة علمية متخصصة من وزارة الأوقاف المصرية برئاسة فضيلة الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، ما يعكس حرص البرنامج على اختيار أفضل العناصر التي تمتلك الموهبة الحقيقية في ترتيل وتجويد القرآن الكريم.

