بلا كهرباء أو مياه، حكاية مسنة محاصرة داخل بيت مهجور منذ عقود بالمنوفية (فيديو)

في أحد الأزقة الضيقة التي نسيها الزمن بمدينة شبين الكوم فى محافظة المنوفية، يقف منزل متهالك يُشبه في هيئته مقبرة قديمة أكثر منه بيتًا، بابه الحديد مغلق منذ عقود، لا يطرقه أحد ولا يخرج منه أحد، وحدها نافذة صغيرة، بالكاد تتسع ليد، تُطل على العالم الخارج ومن خلالها تعيش سيدة على مشارف الثمانين عامًا.

السيدة لا ترى الناس إلا عبر الظلال ولا تعرف من النهار سوى انعكاس خافت يتسلل من الشباك، أكثر من عشرون عامًا بلا شمس، بلا وجوه، بلا خطوات تُسمع، تعيش وسط الجدران الرطبة التي تشققت، والأرض التي غمرتها المياه، والهواء الذي امتلأ بالرطوبة، كأنها اختارت عزلة تشبه المقابر، تنتظر فيها ما لا يعرفه أحد.

نافذة واحدة وحياة كاملة خلف الجدران

تعيش السيدة المسنة التي تجاوزت الثمانين، داخل هذا المنزل المهجور، لم تخرج منه أو يفتح بابه منذ أكثر من عقدين من الزمان، لم تغادره يومًا، لم تر الشمس، لم تمشِ خطوة واحدة خارج عتبته، يصف حالتها الجيران بإن البيت "ابتلعها"، حتى باتت تعيش بداخله كما لو كانت في مقبرة مغلقة.

لا كهرباء لا ماء لا بشر

لم يكن الزمن وحده هو الذى حول البيت لمقبرة، بل قطعت مالكته التيار الكهربائي والمياه بقرار منها منذ سنوات طويلة، لتكتفى السيدة بعالم ضيق لا يتجاوز بضعة أمتار، تعيش فيه مع الظلام والرطوبة والحشرات التي غزت المكان وغمرته مياه الصرف الصحي حتى صار كالكهف.

غمرته المياه وسكنته الحشرات لكنها ترفض الرحيل

أهالي المنطقة حاولوا مرارًا مساعدتها، عرضوا نقلها إلى سكن آمن ونظيف، لكنها رفضت كل شيء، تريد ألا تخرج من هذا المنزل إلا جثة هامدة وتنتقل إلى قبر جديد لكنه بلا نافذة.

إحدى بناتها قالت: “أمي مش راضية تسيب البيت البيت ده ملك لعيلتين، وهي عايشة فيه لوحدها من غير كهربا ولا مية بقالها أكتر من 20 سنة ما خرجتش منه، كل اللي نعمله إننا نديها الأكل من الشباك الصغير ده بس”.

بنات بلا دخل وأم سجنت نفسها بإرادتها

للسيدة ابنتان، لكن ظروفهما ليست أفضل حالًا. فكما تؤكد إحداهما“ما عندناش دخل ثابت، عايشين على اللي أهل الخير بيقدموه، أمي رفضت تعيش معانا ورفضت نطلعها من البيت، ولا حتى عارفين ندخلها جوه”.

نجلتها ناشدت الجهات المعنية بالتدخل وتوفير دخل شهرى لها ولوالدتها ليستطيعا توفير متطلباتهما اليومية، وأن يضعوا حدا لتلك الحكاية المأساوية لسيدة ترفض كل محاولات النجاة.

