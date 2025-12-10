ضبط مصنع لإنتاج زيوت سيارات مغشوشة بالمنوفية

18 حجم الخط

قامت مديرية التموين بالمنوفية اليوم بضبط مصنع يقوم بإعادة تدوير زيوت السيارات المستعملة وبيعها مرة أخرى على أنها زيوت جديدة، وذلك في إطار توجيهات اللواء ابراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية وأسامة عز الدين وكيل وزارة التموين بتكثيف الرقابة على الأسواق.

وتبين أن المصنع يزاول النشاط بدون ترخيص، إضافة إلى قيام القائمين عليه بالغش التجاري من خلال تجميع زيوت السيارات التي سبق استخدامها وإعادة تصنيعها وتكريرها وطرحها للبيع مرة أخرى، كما تم ضبط مواد مجهولة المصدر تستخدم في عملية التصنيع.

كما تم ضبط كمية قدرها 10 أطنان من الزيوت المستعملة، و5 أطنان من الزيوت بعد عملية التكرير، بالإضافة إلى 20 طنًا من المواد الخام المستخدمة في التكرير.

وتم تحرير المحاضر اللازمة واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المصنع المخالف.

ضبط مصنع غير مرخص لإنتاج مخصبات زراعية مغشوشة بالمنوفية

على جانب آخر، تم ضبط مصنع غير مرخص لتصنيع المخصبات الزراعية باستخدام مواد مجهولة المصدر بمدينة سرس الليان بمحافظة المنوفية.

كانت معلومات وتحريات الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بقطاع الشرطة المتخصصة، وبالتنسيق مع الجهات المعنية، أكدت وجود مصنع غير مرخص بدائرة قسم شرطة سرس الليان بمحافظة المنوفية يُدار لتصنيع مخصبات زراعية سائلة باستخدام مواد خام مجهولة المصدر.

وعقب تقنين الإجراءات، استهدفت مأمورية خاصة المصنع، وتم ضبط المدير المسئول "له معلومات جنائية"، وبحوزته أكثر من 9 آلاف لتر مواد خام مجهولة المصدر تستخدم في التصنيع، و5 آلاف لتر منتج نهائي غير صالح للاستخدام الزراعي، إضافة إلى خط إنتاج كامل داخل الموقع.

واتُخذت الإجراءات القانونية اللازمة، وجارٍ العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

