الثلاثاء 30 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

افتتاح الممشى السياحي الجديد بالمدينة

رئيس الوزراء يتفقد أعمال تطوير وتجميل كورنيش مدينة شبين الكوم القديم

كورنيش شبين الكوم
كورنيش شبين الكوم بالمنوفية

 تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه، أعمال تطوير وتجميل مدينة شبين الكوم، كما افتتح الممشى السياحي الجديد بالمدينة في إطار زيارته اليوم إلى محافظة المنوفية.

وخلال تفقد أعمال تطوير وتجميل كورنيش شبين الكوم القديم، استمع رئيس الوزراء إلى شرح من اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، الذي أشار إلى أن أعمال التطوير بالكورنيش القديم يتم تنفيذها بطول 1.6 كم، وذلك في إطار خطة المحافظة الشاملة لانشاء واجهة حضارية ولمسة جمالية وإيجاد متنزهات ومتنفس للأهالي والمواطنين والزوار.

وأوضح المحافظ أنه تم تنفيذ أعمال التطوير والتجميل في عددٍ من القطاعات على عدة مراحل وفقًا للمعايير والاشتراطات، وتضمنت تنفيذ مقاعد رخامية مُضيئة، وزراعة نخيل، وأعمدة ديكورية حديثة، وانترلوك، وعناصر أخرى مُميزة لإضفاء مظهر جمالي.      

كما افتتح الدكتور مصطفى مدبولي، الممشى السياحي الجديد بمدينة شبين الكوم، حيث استمع إلى شرح من اللواء إبراهيم أبو ليمون الذي أوضح أن الممشى الجديد يقام على مساحة 500م تبدأ من معهد الكبد وحتى كوبري القاصد بحي غرب، ويعدُ مُتنفسًا حضاريًا متميزًا وخدميا للأهالي وزوار المحافظة.

وأكد المحافظ أن هذا المشروع يمثل أولوية أولى ونقلة حضارية، ويتزامن مع خطة تطوير شاملة يخضع لها كورنيش شبين الكوم، لافتًا إلى أن أعمال التنفيذ بالممشى الجديد شهدت الانتهاء من أعمال تركيب مقاعد الرخام والمظلات والعمل على استكمال تنفيذ الأعمال الانشائية للنافورة، كما تشهد تلك الأعمال تنفيذ برجولات، ومناطق خضراء، وبلاط انترلوك، وبلدورات، وإقامة محلات متنوعة، والاهتمام بالزينة عبر تواجد أحواض زهور ونباتات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء اللواء إبراهيم ابو ليمون محافظ المنوفية رئيس مجلس الوزراء مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء

مواد متعلقة

رئيس الوزراء يتفقد مصنع "غزل 2" الجديد بشركة مصر شبين الكوم للغزل والنسيج ويتابع تجارب بدء التشغيل

مدبولي: طفرة تنموية كبرى في المنوفية وأولوية للصحة والتعليم وشراكة مع القطاع الخاص

مدبولي يتابع الموقف التنفيذي لإنشاء المقر الجديد لديوان عام محافظة المنوفية ومستشفى شبين الكوم الجديد

رئيس الوزراء يتفقد أعمال إنشاء المدرسة المصرية اليابانية الجديدة بشبين الكوم

رئيس الوزراء يفتتح المحور المروري الجديد لمدخل شبين الكوم

رئيس الوزراء يزور مصنع العربي ـ تويواتشي لإنتاج الزجاج الهندسي

رئيس الوزراء يتفقد الأعمال الإنشائية لمشروع مستشفى أشمون المركزي الجديد بالمنوفية (صور)

رئيس الوزراء يتفقد سوق اليوم الواحد للسلع الغذائية بأشمون (صور)

الأكثر قراءة

السودان: ارتفاع كبير في منسوب النيل الأزرق مع اكتمال التخزين بسد النهضة

هل يتولى جوميز تدريب الأهلي؟ رد حاسم من الفتح السعودي

مفيش فلوس، سر إلغاء جلسة ادارة الزمالك بعد خسارة القمة

تضمنت غرق حفارات وانفجار خطوط غاز، 7 كوارث تهز قطاع البترول في عهد كريم بدوي

وزير الخارجية القطري: هناك قضايا بخطة ترامب تحتاج لتوضيح وتفاوض

تكليفات حاسمة من السيسي لـ وزير الخارجية

تعرف على القطاعات الأكثر مساهمة في النمو الاقتصادي خلال 2024/ 2025

ما حكم الإسلام فى خروج المرأة خلف الجنازة حتى المقابر؟، أمين الفتوى يجيب (فيديو)

خدمات

المزيد

أسعار الأرز اليوم الثلاثاء

تبدأ من 36 ألف جنيه للطن، أسعار الحديد اليوم الثلاثاء 30-9-2025

سعر القصدير عالميا اليوم الثلاثاء

أسعار السكر اليوم الثلاثاء في الأسواق

المزيد

انفوجراف

عقبات تعرقل خطة الـ21 بندا التي طرحها ترامب للسلام في الشرق الأوسط (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

حكم نشر الأخبار الكاذبة لرفع أسعار الأسهم، تعرف على رأي الإفتاء

ماذا نفعل مع الأوراق المكتوب فيها آيات من القرآن الكريم؟، أمين الفتوى يجيب (فيديو)

ما حكم الإسلام فى خروج المرأة خلف الجنازة حتى المقابر؟، أمين الفتوى يجيب (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية
ads