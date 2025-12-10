باستثمارات 50 مليون جنيه، محافظ المنوفية يطلق التشغيل التجريبي لمشروع صرف صحي أبو رقبة

18 حجم الخط

أطلق اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، شارة بدء التشغيل التجريبي لمشروع الصرف الصحي بقرية أبو رقبة، بإجمالي استثمارات بلغت 50 مليون جنيه، وذلك ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بمحافظة المنوفية.

جاء ذلك خلال جولة ميدانية موسعة رافقه خلالها عدد من قيادات قطاعي المياه والصحة والشباب، ومسئولي المبادرة.

مشروع صرف صحي متكامل يخدم الأهالي بداية من فبراير القادم

واستمع المحافظ إلى شرح تفصيلي حول نسب التنفيذ، حيث تم الانتهاء من الأعمال المدنية والكهروميكانيكية بالكامل، وتنفيذ شبكات الانحدار بطول 13.1 كم، وخط الطرد بطول 5.3 كم بنسبة 100%، إلى جانب الانتهاء من توصيل جميع الوصلات المنزلية.



وأكد المحافظ أنه اعتبارًا من مطلع فبراير المقبل ستبدأ الاستفادة الفعلية من خدمات الصرف الصحي بالقرية بما يحقق نقلة خدمية كبيرة للمواطنين.

متابعة وحدة طب الأسرة وتوجيهات بالتوسع في الخدمات الطبية

وخلال جولته، تفقد محافظ المنوفية وحدة طب الأسرة بأبو رقبة المقامة على مساحة 1795 م² ضمن مشروعات "حياة كريمة"، وشملت الجولة عيادات التطعيمات وعيادة طب الأسرة والصيدلية.



واطمأن المحافظ على توافر الأدوية والمستلزمات، ووجه بتوفير عيادات باطنة وأطفال لتطوير مستوى الخدمة، كما وجه بتجهيز عيادة علاج طبيعي بالتنسيق مع مؤسسة العربي، كما قرر صرف مساعدات عينية من مواد غذائية وبطاطين ولحوم لعمال النظافة بالوحدة تقديرًا لجهودهم.



وفي استجابة فورية لمطالب الأهالي، وجه المحافظ بالتنسيق لإقامة مكتب بريد فور توافر قطعة أرض أملاك دولة مناسبة.

المحافظ يتفقد مركز شباب أبو رقبة الجديد

تفقد المحافظ أعمال تشغيل مركز شباب أبو رقبة الجديد، والذي يضم مبنى إداريًا مكوّنًا من دورين على مساحة 200 م²، وملعب نجيل صناعي على مساحة 880 م² مزودًا بالأضواء الكاشفة.



وأوضح وكيل وزارة الشباب والرياضة أن المركز يضم أنشطة رياضية وثقافية واجتماعية، تساهم في اكتشاف المواهب وتنمية قدرات الشباب.



وشدد المحافظ على ضرورة الحفاظ على ما تم تنفيذه وتوفير بيئة رياضية متكاملة لدعم الشباب والنشء وتلبية احتياجاتهم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.