خطة وأماكن ومواعيد انقطاع الكهرباء في محافظة الدقهلية اليوم

أعلنت شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء، التابعة لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة في محافظة الدقهلية، عن فصل التيار الكهربائي اليوم الثلاثاء خمس ساعات متتالية، وذلك في إطار خطة الشركة لإجراء أعمال الصيانة الدورية ورفع كفاءة الشبكات وتحسين جودة الخدمة المقدمة للمواطنين.

موعد انقطاع الكهرباء

وأكدت الشركة أن فترة الانقطاع ستبدأ من الساعة 8 صباحًا وحتى الساعة 1 ظهرًا، على أن يشمل الفصل عددًا من المناطق الواقعة بنطاق قطاعات المنصورة وميت غمر ونبروه بالدقهلية.

الاماكن المستهدفة في انقطاع الكهرباء

وأوضحت الشركة أن المناطق المتأثرة بالفصل هي:- المنصورة، قولنجيل، شها، ميت غمر، الغزل، دنديط، ميت فارس، ظفر، نبروه، نص نشا، عزبة الشال، عوض الله، شارع الخلطة الأسفلتية، صهرجت، شاوة، بداوي، الروضة، شرنقاش.

سبب انقطاع الكهرباء

وأكدت “شمال الدلتا” أن الأعمال المقررة تشمل رفع كفاءة المغذيات واللوحات الكهربائية، وإجراء مراجعات شاملة على خطوط الجهد المتوسط والمنخفض، بما يساهم في تقليل الأعطال المفاجئة وتحسين استقرار التيار الكهربائي خلال فصل الشتاء.

ودعت الشركة المواطنين وأصحاب الأنشطة التجارية والصناعية في المناطق المتأثرة إلى اتخاذ التدابير اللازمة خلال فترة الانقطاع، مؤكدة أنها تعمل على الانتهاء من أعمال الصيانة وإعادة التيار في أسرع وقت ممكن.

