محافظ المنوفية يعلن استحداث وحدة لجراحات القلب والصدر بمستشفى منوف

أعلن اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، اليوم، عن استحداث وحدة جديدة لجراحات القلب والصدر بمستشفى صدر منوف، لتكون أول صرح طبي متخصص داخل مستشفيات مديرية الشئون الصحية بالمحافظة، وذلك بهدف تقديم خدمات طبية وعلاجية متكاملة والمساهمة في إنهاء قوائم الانتظار، بدعم كامل من المشاركة المجتمعية لتحسين مستوى الخدمات الطبية.

جاء ذلك خلال اجتماع تنسيقي عقده المحافظ بمكتبه بالديوان العام، بحضور الدكتور عمرو مصطفى وكيل وزارة الصحة، والدكتور محمد سلامة مدير الطب العلاجي بالمديرية، والدكتور إيهاب النجار مدير مستشفى صدر منوف، والحاج شاكر حمودة رئيس مجلس إدارة مؤسسة أهل الخير بمنوف، وعدد من ممثلي المؤسسة وشركة ألفا ميد.

توجيهات عاجلة ببدء التنفيذ والتنسيق مع وزارة الصحة

وخلال الاجتماع، وجه محافظ المنوفية وكيل وزارة الصحة بسرعة البدء في اتخاذ الإجراءات اللازمة لتجهيز وتنفيذ وحدة جراحات القلب والصدر بالمستشفى، مع التنسيق الكامل مع الجهات المعنية وتذليل أي عقبات أولًا بأول.

كما كلف المحافظ بالتواصل مع وزارة الصحة قطاع الطب العلاجي لتوفير أحدث التجهيزات الطبية المطلوبة لبدء العمل في الوحدة الجديدة ودخولها الخدمة في أسرع وقت لخدمة المواطنين.



وكيل الصحة: وحدتا قسطرة تخدمان 30 حالة شهريًا تحتاج لجراحات دقيقة

من جانبه، أوضح وكيل وزارة الصحة بالمنوفية أن مستشفيات منوف وأشمون العام تضم وحدتي قسطرة قلب تخدمان أكثر من 30 حالة شهريًا من التأمين الصحي ونفقة الدولة، وهذه الحالات تحتاج في أغلبها إلى تدخلات جراحية مثل القلب المفتوح، وهو ما يجعل استحداث الوحدة الجديدة خطوة بالغة الأهمية.



المحافظ: المواطن هو محور التنمية والمنظومة الصحية على رأس الأولويات

أكد محافظ المنوفية أن الارتقاء بالخدمة الصحية يأتي على رأس أولويات الجهاز التنفيذي للمحافظة، مشيرًا إلى مواصلة العمل والتعاون مع كافة الجهات والمؤسسات لدعم وتطوير المنشآت الطبية بما يضمن حصول المواطنين على خدمة تليق بهم.

وأشار المحافظ إلى أن وحدة جراحات القلب والصدر الجديدة تمثل إضافة قوية ونقلة نوعية للمنظومة الصحية بالمحافظة، وتعكس التطور المستمر الذي تشهده المستشفيات في استخدام التكنولوجيا الطبية الحديثة، بما يخفف المعاناة عن المرضى وذويهم.

وفي ختام الاجتماع، ثمّن المحافظ الدور الحيوي الذي تقوم به مؤسسة أهل الخير بمنوف في دعم القطاع الصحي، مؤكدًا أن المشاركة المجتمعية أصبحت شريكًا أساسيًا في بناء وتطوير الخدمات الطبية داخل المحافظة.

