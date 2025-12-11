الخميس 11 ديسمبر 2025
محافظات

تضامن الشرقية: تسليم دفعة من بطاقة الخدمات المتكاملة لـ 1146 شخصا

أحمد حمدي عبد المتجلي
أحمد حمدي عبد المتجلي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي
قال أحمد حمدي عبد المتجلي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بمحافظة الشرقية: إنه تم تسليم الدفعة الأولى من بطاقات الخدمات المتكاملة لـ 1146 شخصا من دفعة رقم 26 -27،/ وذلك بعد أن أجرى الأشخاص المستحقين الكشف الطبي الوظيفي المُميكن الذي يثبت الإعاقة ويحدد نوعها ودرجتها.

محافظ الشرقية يشدد على رفع كفاءة منظومة الإنارة العامة وإزالة الإشغالات والتعديات

أماكن تسليم البطاقات 

وأشار وكيل وزارة التضامن إلى إتاحة خدمة الاستعلام الإلكتروني عن أماكن استلام البطاقات من خلال الموقع الرسمي للوزارة moss.gov.eg والخط الساخن رقم ١٥٠٤٤ والإدارات الإجتماعية التابعة للمديرية.

شروط الحصول على كارت الخدمات 

وأضاف أن شروط الحصول على كارت الخدمات المتكاملة تتضمن إجراء كشف طبي تقوم به إحدى مستشفيات وزارة الصحة أو إحدى الهيئات التابعة لها أو المستشفيات الجامعية أو التعليمية أو المستشفيات التابعة للقوات المسلحة والشرطة وإجراء الكشف الوظيفي لدى مكاتب التأهيل الإجتماعي الأقرب لمحل الإقامة وذلك لإثبات وجود الإعاقة.

محافظ الشرقية يتابع الموقف التنفيذي لإنشاء مجمع مواقف مدينة منيا القمح

المهندس محافظ الشرقية 

وأكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، أنه تم الانتهاء من تسليم 1146 بطاقة خدمات متكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة بمختلف مراكز ومدن المحافظة والتي تعد واحدة من أبرز المبادرات التي أطلقتها الحكومة لتحسين حياة الأشخاص ذوي الإعاقة.

احمد حمدى عبدالمتجلى وكيل وزارة التضامن محافظة الشرقية تسليم 1146 كارت خدمات بطاقات الخدمات المتكاملة الدفعة الأولي المهندس حازم الاشمونى محافظ الشرقية

