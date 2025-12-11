تضامن الشرقية: تسليم دفعة من بطاقة الخدمات المتكاملة لـ 1146 شخصا

18 حجم الخط

قال أحمد حمدي عبد المتجلي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بمحافظة الشرقية: إنه تم تسليم الدفعة الأولى من بطاقات الخدمات المتكاملة لـ 1146 شخصا من دفعة رقم 26 -27،/ وذلك بعد أن أجرى الأشخاص المستحقين الكشف الطبي الوظيفي المُميكن الذي يثبت الإعاقة ويحدد نوعها ودرجتها.

أماكن تسليم البطاقات

وأشار وكيل وزارة التضامن إلى إتاحة خدمة الاستعلام الإلكتروني عن أماكن استلام البطاقات من خلال الموقع الرسمي للوزارة moss.gov.eg والخط الساخن رقم ١٥٠٤٤ والإدارات الإجتماعية التابعة للمديرية.

شروط الحصول على كارت الخدمات

وأضاف أن شروط الحصول على كارت الخدمات المتكاملة تتضمن إجراء كشف طبي تقوم به إحدى مستشفيات وزارة الصحة أو إحدى الهيئات التابعة لها أو المستشفيات الجامعية أو التعليمية أو المستشفيات التابعة للقوات المسلحة والشرطة وإجراء الكشف الوظيفي لدى مكاتب التأهيل الإجتماعي الأقرب لمحل الإقامة وذلك لإثبات وجود الإعاقة.

المهندس محافظ الشرقية

وأكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، أنه تم الانتهاء من تسليم 1146 بطاقة خدمات متكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة بمختلف مراكز ومدن المحافظة والتي تعد واحدة من أبرز المبادرات التي أطلقتها الحكومة لتحسين حياة الأشخاص ذوي الإعاقة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.