سقوط أمطار غزيرة على محافظة المنوفية وانتشار سيارات شفط المياه (فيديو)

18 حجم الخط

شهدت محافظة المنوفية، منذ صباح اليوم الأربعاء، هطول أمطار متوسطة الشدة امتدت إلى غزيرة على أغلب أنحاء المحافظة، استمرت بشكل متفرق خلال الساعات الماضية، ما تسبب في ظهور تجمعات مائية في بعض الشوارع.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية أن الحالة الجوية تزامنت مع تقدير من الهيئة بسقوط أمطار متفاوتة الشدة على محافظات عدة، ضمنها المنوفية.

بعد تحذير الأرصاد، انتشار سيارات شفط مياه الأمطار بميادين المنوفية

وأعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة المنوفية، استمرار تمركز عربات الشفط بالشوارع والميادين الرئيسية لشفط تجمعات مياه الأمطار بمختلف مناطق المحافظة والتعامل الفوري والسريع حال سقوط الأمطار، وذلك بعد تحذيرات هيئة الأرصاد.

توجيهات بالتعامل السريع مع مياه الأمطار

ووجه المهندس رشدي السيد عمر رئيس مجلس إدارة الشركة العضو المنتدب بالتعامل السريع مع مياه الأمطار وشفطها من الشوارع والميادين الرئيسية بالمحافظة حفاظا على انتظام الحركة المرورية للمواطنين.

محافظات تحت سيطرة الأمطار الرعدية اليوم

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أماكن سقوط الأمطار اليوم الأربعاء، حيث من المتوقع سقوط أمطار متوسطة الشدة قد تكون غزيرة ورعدية أحيانًا على بعض المناطق من "الإسكندرية، البحيرة، كفر الشيخ، الدقهلية، الغربية، الشرقية، المنوفية، دمياط، بورسعيد، مدن القناة" تصل إلى حد السيول على سيناء.

ومن المتوقع أيضا سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة أحيانًا على مناطق من القاهرة الكبرى وخليج السويس وشمال الصعيد ومناطق من مطروح.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.