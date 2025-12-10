محافظ المنوفية يتفقد جهود شفط مياه الأمطار بحي غرب شبين الكوم

18 حجم الخط

تفقد اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، أعمال شفط وسحب تجمعات مياه الأمطار بمحيط مسجد الأنصاري بحي غرب شبين الكوم، وذلك أثناء عودته من جولته الميدانية الموسعة اليوم.



جاء ذلك بحضور سيد شعبان رئيس حي غرب شبين الكوم، وفِرق شركة مياه الشرب والصرف الصحي، في إطار المتابعة المستمرة لمستوى الاستجابة السريعة لتقلبات الطقس.

تعليمات مشددة برفع درجة الاستعداد

وجه محافظ المنوفية برفع حالة الاستعداد والدفع بفرق الطوارئ والمعدات اللازمة لمواجهة تجمعات مياه الأمطار أولًا بأول، مع التأكيد على سرعة إزالة أي تراكمات مائية لضمان انسياب الحركة المرورية وتسهيل تنقل المواطنين.

كما شدد على ضرورة التواجد الميداني المستمر لرؤساء الأحياء والمسؤولين بشركة المياه لمتابعة الموقف لحظة بلحظة، والتدخل الفوري عند الحاجة.

جاهزية كاملة للتعامل مع موجة الطقس السيئ

وأكد المحافظ استمرار أعمال الشفط على مدار الساعة حتى الانتهاء التام من جميع التجمعات، مشيرًا إلى أن المحافظة تعمل بكامل طاقتها لمواجهة موجة الطقس السيئ، حفاظًا على أمن وسلامة المواطنين وتقديم خدمة سريعة وفعالة في ظل الظروف الجوية الحالية.

سقوط أمطار غزيرة على محافظة المنوفية وانتشار سيارات شفط المياه

وشهدت محافظة المنوفية، منذ صباح اليوم الأربعاء، هطول أمطار متوسطة الشدة امتدت إلى غزيرة على أغلب أنحاء المحافظة، استمرت بشكل متفرق خلال الساعات الماضية، ما تسبب في ظهور تجمعات مائية في بعض الشوارع.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية أن الحالة الجوية تزامنت مع تقدير من الهيئة بسقوط أمطار متفاوتة الشدة على محافظات عدة، ضمنها المنوفية.

بعد تحذير الأرصاد، انتشار سيارات شفط مياه الأمطار بميادين المنوفية

وأعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة المنوفية، استمرار تمركز عربات الشفط بالشوارع والميادين الرئيسية لشفط تجمعات مياه الأمطار بمختلف مناطق المحافظة والتعامل الفوري والسريع حال سقوط الأمطار، وذلك بعد تحذيرات هيئة الأرصاد.

