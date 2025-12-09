بعد تحذير الأرصاد، انتشار سيارات شفط مياه الأمطار بميادين المنوفية

18 حجم الخط

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة المنوفية، استمرار تمركز عربات الشفط بالشوارع والميادين الرئيسية لشفط تجمعات مياه الأمطار بمختلف مناطق المحافظة والتعامل الفوري والسريع حال سقوط الأمطار، وذلك بعد تحذيرات هيئة الأرصاد.

ووجه المهندس رشدي السيد عمر رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بالتعامل السريع مع مياه الأمطار وشفطها من الشوارع والميادين الرئيسية بالمحافظة حفاظا على انتظام الحركة المرورية للمواطنين.

جدير بالذكر أن محافظة المنوفية شهدت سقوط أمطار أمس الإثنين على اغلب المناطق حيث شهدت مدن وقرى المحافظة هطول أمطار متوسطة الى غزيرة على فترات متقطعة من اليوم.

وعلى الفور توجهت فرق الطوارئ والأزمات لشفط تجمعات مياه الأمطار وتمركزت عربات شفط الأمطار بأماكن تجمعات الأمطار لتسهيل الحركة المرورية بالمراكز التى شهدت سقوط أمطار.

الأرصاد تحذر من أمطار غزيرة ورعدية بالمنوفية

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن أماكن سقوط الأمطار الخفيفة إلى متوسطة قد تكون غزيرة ورعدية أحيانًا على بعد المحافظات ومنها محافظة المنوفية.

وتكون هناك فرص أمطار خفيفة مساء قد تكون متوسطة على مناطق من القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط شمال الصعيد وخليج السويس.

كما أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم الثلاثاء، حيث تنخفض درجات الحرارة انخفاضًا ملحوظًا، ويسود طقس خريفي معتدل الحرارة نهارًا على شمال البلاد وعلى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، مائل للبرودة في الصباح الباكر وآخر الليل على أغلب الأنحاء.

