الهلال الأحمر يفوز بالمركز الثالث في مسابقة "أهل الخير 2025"

فاز الهلال الأحمر المصري بالمركز الثالث، عن الفئة البلاتينية لتوزيع أكثر من 100 ألف وجبة، في مسابقة " أهل الخير 2025"، التي أطلقتها وزارة التضامن الاجتماعي خلال شهر رمضان المبارك، وتسلم الجائزة الدكتورة آمال إمام المدير التنفيذي للهلال الأحمر المصري وفريق الهلال الأحمر المصري.

وقام الهلال المصري بتوزيع ٢٦٩٥٩٩ وجبة إفطار و٣٤٨٩٤ وجبة سحور على الأسر المصرية والفلسطينية الأكثر احتياجًا، يوميًا طوال أيام رمضان. شكرًا لكل من تبرع وتطوع وساهم في إطعام الشهر الكريم.

أعلنت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي انطلاق المرحلة الثانية من مسابقة " أهل الخير" بداية من اليوم وحتي رمضان المقبل.

جاء ذلك خلال حفل تكريم المؤسسات الأهلية الفائزة في مسابقة " أهل الخير 2025" التي أطلقتها وزارة التضامن الاجتماعي خلال شهر رمضان المعظم بالشراكة مع صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية وذلك لاختيار حملة الإطعام الأكثر تأثيرًا في رمضان لهذا العام.

وحضر الاحتفالية الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، والمهندس إبراهيم صابر محافظ القاهرة، والمهندس عادل النجار محافظ الجيزة، والمهندس أيمن محمد إبراهيم محافظ القليوبية، ولفيف من الشخصيات العامة والشركاء الاستراتيجيين للوزارة والجهات الوطنية، بالإضافة إلى الجهات التنفيذية بالوزارة.

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