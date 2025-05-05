الإثنين 05 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

الهلال الأحمر يفوز بالمركز الثالث في مسابقة "أهل الخير 2025"

الهلال الأحمر يفوز
الهلال الأحمر يفوز بالمركز الثالث في مسابقة "أهل الخير 2025"
ads

فاز الهلال الأحمر المصري بالمركز الثالث، عن الفئة البلاتينية لتوزيع أكثر من 100 ألف وجبة، في مسابقة " أهل الخير 2025"، التي أطلقتها وزارة التضامن الاجتماعي خلال شهر رمضان المبارك، وتسلم الجائزة الدكتورة آمال إمام المدير التنفيذي للهلال الأحمر المصري وفريق الهلال الأحمر المصري.

وقام الهلال المصري بتوزيع ٢٦٩٥٩٩ وجبة إفطار و٣٤٨٩٤ وجبة سحور على الأسر المصرية والفلسطينية الأكثر احتياجًا، يوميًا طوال أيام  رمضان. شكرًا لكل من تبرع وتطوع وساهم في إطعام الشهر الكريم.

أعلنت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي انطلاق المرحلة الثانية من مسابقة " أهل الخير" بداية من اليوم وحتي رمضان المقبل.

جاء ذلك خلال حفل تكريم المؤسسات الأهلية الفائزة في مسابقة " أهل الخير 2025" التي أطلقتها وزارة التضامن الاجتماعي خلال شهر رمضان المعظم بالشراكة مع صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية وذلك لاختيار حملة الإطعام الأكثر تأثيرًا في رمضان لهذا العام.

وحضر الاحتفالية الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، والمهندس إبراهيم صابر محافظ القاهرة، والمهندس عادل النجار محافظ الجيزة، والمهندس أيمن محمد إبراهيم محافظ القليوبية، ولفيف من الشخصيات العامة والشركاء الاستراتيجيين للوزارة والجهات الوطنية، بالإضافة إلى الجهات التنفيذية بالوزارة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الهلال الأحمر المصري التضامن الاجتماعي الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي وزيرة التضامن الاجتماعي وزيرة التنمية المحلية

مواد متعلقة

وزيرة التضامن: 40% نسبة النساء العاملات بقطاع تكنولوجيا المعلومات

وزيرة التضامن تعلن انطلاق المرحلة الثانية من مسابقة "أهل الخير"

التضامن تنظم برنامجا تدريبيا للعاملين تحت عنوان "القيم الوظيفية وأخلاقيات العمل"

التضامن تنظم لقاءً تعريفيا لطلبة قسم الأطراف الصناعية بالكليات التكنولوجية

ads

الأكثر قراءة

غموض مصرع روان ناصر يثير القلق، وأصدقاء طالبة علوم الزقازيق يكشفون سر وفاتها

ارتفاع كبير في سعر الجنيه الذهب اليوم الإثنين 5 مايو 2025

الأعلى لتنظيم الإعلام يعدل موعد بث مباريات كرة القدم الدولية للمنتخب والنوادي المصرية

بعد لقاء الرئيس السيسي بسلطانهم، من هم البهرة وسر علاقتهم المميزة مع مصر؟

6 صور ترصد لقاء السيسي وسلطان البهرة

الأزهر يعترض على منح لجنة بالأوقاف حق إصدار الفتوى

أمن القاهرة يكثف جهوده لضبط المتهم بقتل شاب في التبين

رقم غير متوقع لإيرادات فيلم سامح حسين الجديد أمس

خدمات

المزيد

البتلو يتراجع 26.5 جنيه، أسعار اللحوم اليوم في الأسواق

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم

تعرف على سعر النحاس في البورصات العالمية اليوم

أسعار لفات الألومنيوم 6 مم تسجل 155.5 ألف جنيه

المزيد

انفوجراف

المؤهلات المطلوبة للتقديم لوظائف معلم مساعد مادة رياضيات بالأزهر الشريف 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

المجددون.. مصطفى عبد الرازق، شيخ الأزهر ورائد الفلسفة الإسلامية الحديثة

برسائل هامة لأولياء الأمور والمعلمين، بيان عاجل من الأزهر بشأن ظاهرة التحرش بالأطفال

القيم الأخلاقية، تعرف على مكانتها وصفاتها وأهميتها في الإسلام

المزيد
الجريدة الرسمية