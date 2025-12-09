الثلاثاء 09 ديسمبر 2025
محافظ المنوفية يحيل واقعة فساد وتربح بأشمون للنيابة العامة

محافظ المنوفية
محافظ المنوفية
أحال اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، واقعة فساد وتربح جديدة بإحدى الوحدات القروية بمركز ومدينة أشمون إلى النيابة العامة لإعمال شئونها، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالتصدي بكل حزم لكافة أشكال الفساد والاستيلاء على الأراضي الزراعية.

وجاء القرار بناءً على مذكرة الوحدة المحلية لمركز ومدينة أشمون التي كشفت تفاصيل الواقعة.

موظف يستغل منصبه ويتقاضى مبالغ بدون وجه حق

أوضحت إدارة المراجعة الداخلية والحوكمة بأشمون، أنها تلقت شكوى من أحد المواطنين يتضرر فيها من موظف بإحدى الوحدات القروية استغل صفته الوظيفية وقام بتحصيل مبالغ مالية غير قانونية، مقابل تسهيل إجراءات التصالح على مخالفة بناء على مساحة 200 متر خارج الحيز العمراني.

كما قام الموظف بتسليم المواطن مستندات مصطنعة وغير رسمية، ما يؤكد وجود شبهة جريمة رشوة وتربح من أعمال الوظيفة العامة بالمخالفة للقانون واللوائح.

لتلاعبهم في رخصة بناء محافظ المنوفية يحيل مختصين بوحدة قروية بأشمون للنيابة العامة

جدير بالذكر أن محافظ المنوفية أحال أمس عددًا من المختصين بإحدى الوحدات القروية التابعة لأشمون للنيابة العامة، بعد ثبوت تلاعبهم في مستندات رخصة بناء خاصة بأحد المواطنين، بالمخالفة للقانون.

وذلك وفقًا لمذكرة الوحدة المحلية التي أشارت إلى وجود مخالفات واضحة في عملية إصدار الرخصة.

تعديل مخالف في عدد الأدوار وفقدان الرسومات الهندسية

وتبين من فحص الأوراق بواسطة إدارة المراجعة الداخلية والحوكمة أن المختصين قاموا بتعديل عدد الأدوار العلوية بالرخصة دون سند قانوني، إضافة إلى فقدان الرسومات الهندسية للموقع المرخص والتلاعب في الرسوم المستحقة نظير هذه الإجراءات.

المحافظ: لا تهاون مع المقصرين ومخالفات البناء

وشدد محافظ المنوفية على جميع رؤساء الوحدات المحلية بتكثيف المتابعة الميدانية ورصد أي مخالفات بناء بدون ترخيص، مع تنفيذ الإزالات الفورية في المهد لضمان عدم استكمال المخالفات.

وأكد أنه لن يتهاون في محاسبة أي مسئول يقصر في أداء واجبه أو يتورط في ممارسات تُهدر حقوق الدولة ومقدرات الأجيال القادمة.

اللواء إبراهيم ابو ليمون محافظ المنوفية المنوفية مخالفات البناء مدينة اشمون وقائع فساد بالمنوفية اخبار المنوفية

