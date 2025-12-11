محافظ المنوفية يشهد عقد قران عروسين يتيمين ويهديهما دعمًا ماليًا

18 حجم الخط

شهد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، اليوم الخميس، في لفتة إنسانية طيبة، مراسم عقد قران عروسين يتيمين بـ مدينة شبين الكوم، وذلك بمكتبه بالديوان العام، لمشاركتهم فرحتهم وإدخال البهجة على قلوبهم في يومهم المميز، في إطار توجيهات القيادة السياسية بالاهتمام بالفئات الأولى بالرعاية وتلبية احتياجاتهم لضمان حياة كريمة وآمنة.

مشاركة تنفيذية واسعة ووكالة رسمية عن العروسين

شارك في مراسم الزواج اللواء عبد الله الديب السكرتير العام للمحافظة، والمحاسب خالد النمر السكرتير العام المساعد، بصفتهما وكيلين عن العروسين، وسط أجواء من الفرح والزغاريد.

محافظ المنوفية يشهد عقد قران عروسين يتيمين

كما حضر الاحتفال عدد من القيادات التنفيذية والشعبية، بينهم صبري عبد الحميد البقيري مدير مديرية التضامن الاجتماعي، الدكتور عمرو مصطفى مدير مديرية الصحة، المحاسب أسامة عز الدين مدير مديرية التموين، النائب محمد موسى عضو مجلس الشيوخ ورئيس جمعية الهلال الأحمر بالمنوفية، النائب أسامة مدكور عضو مجلس الشيوخ، مصطفى بسيوني نائب رئيس مجلس إدارة الهلال الأحمر، عبدالله عياد أمين صندوق الجمعية.

دعم مالي وعيني ووحدات سكنية وفرص عمل للعروسين

قدم محافظ المنوفية تهانيه القلبية للعروسين، وأهداهم مساعدات مالية وعينية تضمنت أطقم مفروشات متنوعة بالمشاركة المجتمعية، إلى جانب توفير فرص عمل.

محافظ المنوفية يشهد عقد قران عروسين يتيمين

كما وجه المحافظ بتخصيص وحدات سكنية للعروسين بإيجار رمزي في إحدى عمارات إسكان المحافظة، مراعاة لظروفهم الاجتماعية ودعمًا لبداية حياتهم الأسرية الجديدة.

وأكد المحافظ أن هذه المبادرة تأتي في إطار الشراكة الفعالة بين المحافظة ومنظمات المجتمع المدني؛ بهدف تعظيم دور العمل الخيري وتعزيز قيم التكافل والرحمة بين أبناء المجتمع.

العروسان يشكران المحافظ

حرص العروسان على التقاط الصور التذكارية مع محافظ المنوفية، الذي أوصى الزوجين بالمعاملة الحسنة والحفاظ على المودة بينهما، مؤكدًا دعمه الكامل لهما في بداية حياتهما.

محافظ المنوفية يشهد عقد قران عروسين يتيمين

ومن جانبهما، أعرب العروسان عن بالغ شكرهما وتقديرهما للمحافظ على دعمه الأبوي ورعايته الشاملة للأيتام، مؤكدين أن مبادرته أسهمت في تخفيف أعباء الزواج عن كاهلهما ومنحتهما شعورًا بالاهتمام والرعاية.



ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.