محافظات

تمثال الإمام البوصيري يستعيد بريقه بميدان المحطة ببني سويف

وجّه الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، بتنفيذ حملة موسعة لإعادة الانضباط المروري واستعادة الشكل الحضاري لـ تمثال الإمام البوصيري "ميدان المحطة سابقًا" بمدينة بني سويف، وذلك بالتنسيق بين الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني سويف وإدارة مرور المحافظة، وذلك تنفيذًا لتكليفات المحافظ بشأن المتابعة اليومية للشوارع والميادين الحيوية ومنع أي مظاهر عشوائية تعيق الحركة أو تشوّه المظهر العام.

 

حملة مكبرة بميدان المحطة ببني سويف

وباشرت برئاسة محمد بكري، رئيس مركز ومدينة بني سويف، بالتعاون مع إدارة المرور بقيادة العميد محمد جنيدي، تنفيذ الحملة داخل نطاق الميدان، حيث استهدفت في المقام الأول مواجهة ظاهرة الانتظار العشوائي وانتشار الدراجات البخارية المخالفة التي كانت تحتل حرم الطريق مسببة تعطيلًا لحركة المركبات والمارة. 

 

<strong alt=
تمثال الإمام البوصيري يستعيد بريقه بميدان المحطة ببني سويف

 

وأكدت محافظة بني سويف، في بيان لها، أنه تم خلال الحملة رفع وإزالة عدد كبير من الدراجات المتعدية على مساحة السير، في إطار تطبيق القانون وإعادة الانضباط لأحد أهم ميادين المدينة وأكثرها ازدحامًا.

 

تمثال الإمام البوصيري يستعيد بريقه

وتوازى مع ذلك تنفيذ حملة نظافة شاملة للمنطقة، حيث قامت فرق النظافة بالوحدة المحلية برفع المخلفات المتراكمة وإزالة الأتربة وتشويهـات المظهر العام، مع تنظيف محيط تمثال الإمام البوصيري وإعادة الصورة الجمالية للميدان، وذلك ضمن خطة مستمرة لتحسين مستوى النظافة بالشوارع الرئيسية والميادين العامة بما يليق بطبيعة الموقع الحيوي.

<strong alt=
تمثال الإمام البوصيري يستعيد بريقه بميدان المحطة ببني سويف

 

وأكد رئيس مركز بني سويف، أن تنفيذ الحملات المكثفة جزء من التعليمات الصادرة عن محافظ بني سويف، بضرورة الحفاظ على الانضباط المروري وإزالة أوجه التعديات اليومية التي تعيق الحركة داخل المدينة، مع استمرار التنسيق مع الأجهزة المعنية لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات، موضحًا أن الهدف هو ضمان عدم تكرار تلك السلوكيات العشوائية، وتحقيق سيولة مرورية دائمة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

 

مواجهة العشوائيات في الشوارع والميادين

وأشار رئيس مركز بني سويف، إلى أن ميدان الإمام البوصيري يحظى باهتمام خاص لكونه أحد أبرز مداخل المدينة وأكثر نقاطها حيوية، ما يستدعي مضاعفة الجهود للحفاظ على نظافته وشكله الحضاري، مؤكدًا أن الحملة تأتي ضمن سلسلة إجراءات يتم تنفيذها بشكل دوري بالمحافظة في إطار خطة الارتقاء بالمظهر العام ومواجهة أي مظاهر عشوائية في الشوارع والميادين.

