محافظ بني سويف يعلن انتهاء أزمة بقعة الزيت بمجرى النيل وعودة مياه الشرب لطبيعتها

18 حجم الخط

أعلن الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، انتهاء الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها شركة مياه الشرب عقب رصد بقعة زيت بمجرى نهر النيل الغربي، والتي تسببت في تأثر ضغوط مياه الشرب بمدينة بني سويف، مؤكدًا عودة الخدمة إلى طبيعتها وانتظام العمل بكافة المحطات.

محافظ بني سويف يتفقد الاجراءات المنفذة لمواجهة بقعة الزيت

انتهاء أزمة بقعة الزيت ببني سويف

وتابع محافظ بني سويف، صباح اليوم، ميدانيًا الإجراءات التي جرى تنفيذها للتعامل مع تأثر خدمة مياه الشرب، نتيجة التوقف المؤقت الذي شهدته بعض محطات المياه أمس، بعد اتخاذ الشركة إجراءً احترازيًا فور ملاحظة البقعة الزيتية بالمجرى المائي.

وخلال جولته، اطمأن محافظ بني سويف، على الجاهزية الفنية والتشغيلية لعناصر منظومة مياه الشرب، ووجّه برفع درجة الاستعداد، وتعزيز أعمال الرصد والمتابعة الدقيقة للتحركات داخل المجرى المائي، مع التشديد على التنسيق الكامل بين الجهات المختصة لضمان التعامل الفوري مع أي طارئ.

محافظ بني سويف يتفقد الاجراءات المنفذة لمواجهة بقعة الزيت

تشغيل محطات المياه بكامل طاقتها

وأوضحت المهندسة دينا عمر، العضو المنتدب ورئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف، أنه تم تشغيل كافة محطات المياه صباح اليوم بكامل طاقتها، عقب التأكد من عدم وجود أي أضرار، مؤكدة انتظام الخدمة حاليًا، مع استمرار تنفيذ الإجراءات الاحترازية المتبعة لضمان جودة مياه الشرب.

كما كلّف محافظ بني سويف، رئيس شركة المياه، ومديرة إدارة البيئة بالمحافظة، ورئيس المدينة، وكافة الجهات المعنية، بالمتابعة الميدانية المستمرة على مدار الساعة، ورفع تقارير دورية بأي مستجدات، مع التأكيد على مواصلة التنسيق الكامل بين شركة المياه وإدارات البيئة والجهات ذات الصلة لمواجهة أي تطورات محتملة.

محافظ بني سويف يتفقد الاجراءات المنفذة لمواجهة بقعة الزيت أمس

إجراءات احترازية بسبب بقعة الزيت

وأشار إلى أن محافظ بني سويف، تواجد ميدانيًا أمس، برفقة القيادات الأمنية والتنفيذية المعنية، لمتابعة تنفيذ جميع الإجراءات الاحترازية منذ بداية ملاحظة البقعة وحتى إعادة تشغيل الخدمة بشكل كامل.

وكان محافظ بني سويف، قد وجّه بتشكيل لجنة مشتركة تضم شرطة المسطحات المائية، وإدارة البيئة، وشركة المياه، للقيام بأعمال فحص ومسح شامل للمجرى المائي، وتتبع مسار البقعة وتحديد مصدرها بدقة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حال ثبوت أي مخالفات، مع إعداد تقرير فني عاجل بنتائج الفحص والتوصيات الفنية لمنع تكرار الواقعة.

محافظ بني سويف يتفقد الاجراءات المنفذة لمواجهة بقعة الزيت

أمن وسلامة مياه الشرب خط أحمر

وشدّد محافظ بني سويف، على أن أمن وسلامة مياه الشرب خط أحمر، مؤكدًا أن المحافظة لن تتهاون في اتخاذ أي إجراء فوري يضمن الحفاظ على جودة المياه، مع استمرار العمل بمنظومة الطوارئ على مدار الساعة حتى التأكد الكامل من استقرار الوضع وانتظام الخدمة دون أية ملاحظات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.