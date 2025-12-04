وكيل صحة بني سويف يوجه بتوفير نواقص المستلزمات والأدوية بمستشفى الفشن

18 حجم الخط

وجه الدكتور محمد قريبة وكيل مديرية الصحة بـ محافظة بني سويف بسرعة إصلاح الأعطال وتوفير النواقص من المستلزمات والأدوية بمستشفى الفشن المركزي، وذلك في إطار توجيهات الدكتور هاني جميعة وكيل وزارة الصحة ببني سويف، الهادفة إلى تكثيف المرور الميداني على المنشآت الصحية، ومتابعة مستوى الأداء وجودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، تنفيذًا لاستراتيجية الدولة الداعمة لتطوير القطاع الصحي وتحسين كفاءة الخدمات.

وكيل صحة بني سويف يتفقد مستشفى الفشن"> وكيل صحة بني سويف يتفقد مستشفى الفشن

ويأتي ذلك ضمن خطة وزارة الصحة والسكان، وتنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، وبالتنسيق مع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، التي تولي اهتمامًا كبيرًا بالمتابعة المستمرة للمنشآت الصحية وضمان انتظام تقديم الخدمات بكفاءة وجودة عالية.

وفي هذا السياق، كلف وكيل وزارة الصحة ببني سويف، وكيل المديرية الدكتور محمد قريبة بالمرور التفقدي على مستشفى الفشن المركزي، يرافقه فريق من إدارات المديرية، من بينهم الدكتورة خلود عادل مدير إدارة المستشفيات، وذلك بحضور الدكتور هاني خيري مدير المستشفى، للوقوف على الحالة العامة للمستشفى ومتابعة انتظام العمل بالأقسام المختلفة.

وشملت الجولة أقسام الاستقبال والطوارئ، والغسيل الكلوي، والعنايات المركزة، والأقسام الداخلية، والحضانات، إلى جانب قسم التعقيم، حيث جرى التأكد من تواجد الأطقم الطبية والتمريضية وانتظام النوبتجيات، والالتزام الكامل بمعايير مكافحة العدوى وسلامة المرضى، بما يضمن تقديم خدمة طبية آمنة ومتكاملة للمترددين على المستشفى.

توجيهات بتوفير نواقص المستلزمات والأدوية

وشدد وكيل مديرية الصحة ببني سويف، على سرعة التعامل مع أي ملاحظات فنية أو أعطال، والعمل الفوري على تلافيها، إلى جانب توفير النواقص من الأدوية والمستلزمات الطبية، والمتابعة المستمرة لمخازن المستشفى، مع التأكيد على الالتزام بسياسات الاستخدام الرشيد للمضادات الحيوية داخل الأقسام المختلفة.

وأكد الدكتور محمد قريبة، أن مديرية الصحة ببني سويف ستواصل تنفيذ الجولات الميدانية المكثفة على المستشفيات والوحدات الصحية بالمحافظة، مع وضع خطة تدريبية شاملة لرفع كفاءة الأطقم الطبية، دعمًا لجهود الدولة في الارتقاء بالمنظومة الصحية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

