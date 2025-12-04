الخميس 04 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

وكيل صحة بني سويف يوجه بتوفير نواقص المستلزمات والأدوية بمستشفى الفشن

وكيل صحة بني سويف
وكيل صحة بني سويف يتفقد مستشفى الفشن، فيتو
18 حجم الخط

وجه الدكتور محمد قريبة وكيل مديرية الصحة بـ محافظة بني سويف بسرعة إصلاح الأعطال وتوفير النواقص من المستلزمات والأدوية بمستشفى الفشن المركزي، وذلك في إطار توجيهات الدكتور هاني جميعة وكيل وزارة الصحة ببني سويف، الهادفة إلى تكثيف المرور الميداني على المنشآت الصحية، ومتابعة مستوى الأداء وجودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، تنفيذًا لاستراتيجية الدولة الداعمة لتطوير القطاع الصحي وتحسين كفاءة الخدمات.

 

<strong alt=وكيل صحة بني سويف يتفقد مستشفى الفشن">
وكيل صحة بني سويف يتفقد مستشفى الفشن

 

ويأتي ذلك ضمن خطة وزارة الصحة والسكان، وتنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، وبالتنسيق مع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، التي تولي اهتمامًا كبيرًا بالمتابعة المستمرة للمنشآت الصحية وضمان انتظام تقديم الخدمات بكفاءة وجودة عالية.

 

وكيل صحة بني سويف يتفقد مستشفى الفشن

وفي هذا السياق، كلف وكيل وزارة الصحة ببني سويف، وكيل المديرية الدكتور محمد قريبة بالمرور التفقدي على مستشفى الفشن المركزي، يرافقه فريق من إدارات المديرية، من بينهم الدكتورة خلود عادل مدير إدارة المستشفيات، وذلك بحضور الدكتور هاني خيري مدير المستشفى، للوقوف على الحالة العامة للمستشفى ومتابعة انتظام العمل بالأقسام المختلفة.

 

<strong alt=وكيل صحة بني سويف يتفقد مستشفى الفشن">
وكيل صحة بني سويف يتفقد مستشفى الفشن

 

وشملت الجولة أقسام الاستقبال والطوارئ، والغسيل الكلوي، والعنايات المركزة، والأقسام الداخلية، والحضانات، إلى جانب قسم التعقيم، حيث جرى التأكد من تواجد الأطقم الطبية والتمريضية وانتظام النوبتجيات، والالتزام الكامل بمعايير مكافحة العدوى وسلامة المرضى، بما يضمن تقديم خدمة طبية آمنة ومتكاملة للمترددين على المستشفى.

 

توجيهات بتوفير نواقص المستلزمات والأدوية

وشدد وكيل مديرية الصحة ببني سويف، على سرعة التعامل مع أي ملاحظات فنية أو أعطال، والعمل الفوري على تلافيها، إلى جانب توفير النواقص من الأدوية والمستلزمات الطبية، والمتابعة المستمرة لمخازن المستشفى، مع التأكيد على الالتزام بسياسات الاستخدام الرشيد للمضادات الحيوية داخل الأقسام المختلفة.

 

<strong alt=وكيل صحة بني سويف يتفقد مستشفى الفشن">
وكيل صحة بني سويف يتفقد مستشفى الفشن

 

وأكد الدكتور محمد قريبة، أن مديرية الصحة ببني سويف ستواصل تنفيذ الجولات الميدانية المكثفة على المستشفيات والوحدات الصحية بالمحافظة، مع وضع خطة تدريبية شاملة لرفع كفاءة الأطقم الطبية، دعمًا لجهود الدولة في الارتقاء بالمنظومة الصحية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

 

الخاتم فيه جن، سائق تاكسى يستولى على مصوغات سيدة بحيلة الدجل فى بنى سويف

بالأسماء، إصابة 8 أشخاص في حادث تصادم بطريق سمسطا ببني سويف

الشباب والرياضة تستقطب أطفال وبراعم بني سويف بـ«شد الحبل ومصارعة الذراعين»

فنيين وسائقين ومهندسين، بني سويف تنظم اليوم أكبر ملتقى توظيفي للشباب والخريجين

زيارات ميدانية لمراجعة الالتزام بمعايير سلامة المرضى بوحدات بني سويف الصحية

مأساة أسرية، مصرع أب وابنه في انقلاب دراجة بخارية ببني سويف

غلق مركز طبي غير مرخص وضبط منتحل صفة طبيب ببني سويف

محافظ بني سويف يعلن انتهاء أزمة بقعة الزيت بمجرى النيل وعودة مياه الشرب لطبيعتها

التأمين الصحي ببني سويف يخصص رقما على واتساب لتلقي شكاوى نقص الأدوية

صحة بني سويف تراجع الالتزام بإجراءات التشغيل الآمن ومكافحة العدوى

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

بني سويف محافظة بني سويف ببنى سويف محافظ بني سويف جامعة بني سويف اخبار محافظة بني سويف

مواد متعلقة

الخاتم فيه جن، سائق تاكسى يستولى على مصوغات سيدة بحيلة الدجل فى بنى سويف

بالأسماء، إصابة 8 أشخاص في حادث تصادم بطريق سمسطا ببني سويف

الشباب والرياضة تستقطب أطفال وبراعم بني سويف بـ«شد الحبل ومصارعة الذراعين»

فنيين وسائقين ومهندسين، بني سويف تنظم اليوم أكبر ملتقى توظيفي للشباب والخريجين

زيارات ميدانية لمراجعة الالتزام بمعايير سلامة المرضى بوحدات بني سويف الصحية

مأساة أسرية، مصرع أب وابنه في انقلاب دراجة بخارية ببني سويف

غلق مركز طبي غير مرخص وضبط منتحل صفة طبيب ببني سويف

محافظ بني سويف يعلن انتهاء أزمة بقعة الزيت بمجرى النيل وعودة مياه الشرب لطبيعتها

الأكثر قراءة

الدوري المصري، تعادل سلبي بين بيراميدز وكهرباء الإسماعيلية بالشوط الأول

الدوري الإنجليزي، تعادل برايتون وأستون فيلا 2/2 في الشوط الأول

بسبب تجربة طوارئ، نداء من مصر للطيران لعملائها بشأن السفر بمطار القاهرة اليوم

شاهد، آخر تطورات أعمال إصلاح كسر خط المياه الرئيسي بالجيزة وموعد عودة المياه

لخريجي 3 كليات، هيئة قضايا الدولة تعلن فتح باب التعيين لوظيفة مندوب مساعد لعام 2025

أستون فيلا يقلب الطاولة على برايتون ويخطف فوزًا مثيرًا 4-3 بالدوري الإنجليزي

ظهور تماسيح يثير ذعر الأهالي في الشرقية وتحرك عاجل من المحافظة (فيديو وصور)

الجرعة القاتلة، الحكم على طبيب زود نجم مسلسل "فريندز" ماثيو بيري بالكيتامين

خدمات

المزيد

سعر الريال العماني أمام الجنيه في البنك المركزي بختام تعاملات اليوم الأربعاء

سعر الدينار الأردني يسجل 67.31 جنيه للبيع في البنك المركزي

سعر الدينار البحريني أمام الجنيه في البنوك المصرية

أسعار العملات مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري اليوم الأربعاء

المزيد

انفوجراف

الجوائز الفردية في كأس العالم للناشئين 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم الخميس 4 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الخميس 4 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

تفسير رؤية موت الأخ في المنام وعلاقتها بقدوم الرزق

المزيد
الجريدة الرسمية
ads