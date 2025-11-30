الأحد 30 نوفمبر 2025
غلق مركز طبي غير مرخص وضبط منتحل صفة طبيب ببني سويف

أعلنت محافظة بني سويف، عن ضبط منتحل صفة طبيب، وغلق وتشميع مركز طبي لإدارته دون ترخيص، وذلك ضمن حملة مشتركة لحماية المستهلك والعلاج الحر بمدينة بني سويف، في إطار تكثيف الرقابة على المنشآت الطبية والأسواق، والتصدي لكافة أشكال المخالفات التي تمس صحة وسلامة المواطنين.

 

وجاءت الحملة تنفيذًا لتكليفات الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، حيث أشرف اللواء أحمد جمال الدين السكرتير العام المساعد، على الحملة الميدانية التي نفذتها لجنة حماية المستهلك، بحضور أحمد دهشان مدير فرع جهاز حماية المستهلك ببني سويف، والدكتور أحمد عبد العظيم مدير إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة، وبمشاركة الجهات المعنية.

 

وأكدت محافظة بني سويف، في بيان لها، أن الحملة أسفرت عن تنفيذ الغلق الإداري لمركز طبي متخصص في علاج الإصابات والتأهيل، تبيّن أنه يُدار بدون ترخيص قانوني، إضافة إلى انتحال القائم عليه صفة طبيب، بالمخالفة للقوانين واللوائح المنظمة للعمل الطبي، وبما يشكّل خطرًا مباشرًا على صحة المواطنين، كما تم تحرير 4 محاضر لمنشآت ومحال تجارية لعدم الإعلان عن الأسعار، في مخالفة صريحة لقانون حماية المستهلك، إلى جانب تحرير محضر لحيازة سلع مجهولة المصدر دون فواتير تثبت مصدرها.

 

وخلال الحملة، تم التحفظ على كمية من السلع الغذائية مجهولة المصدر، شملت 10 شكاير فول، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات، وإحالة المحاضر إلى الجهات المختصة لاستكمال التحقيقات واتخاذ ما يلزم من قرارات قانونية رادعة.

 

مواجهة الغش التجاري والتلاعب في الأسعار

 

وفي سياق متصل، كان السكرتير العام المساعد بـ محافظة بني سويف، قد عقد اجتماعًا بمكتبه مع أعضاء لجنة حماية المستهلك، ناقش خلاله آليات تعزيز الجهود الرقابية على الأسواق والمنشآت الطبية والتجارية، وسبل مواجهة كافة صور الغش التجاري والتلاعب في الأسعار ومحاولات احتكار السلع الأساسية، بما يضمن توافر السلع المختلفة بكميات مناسبة وبأسعار عادلة للمواطنين.

 

وأكدت محافظة بني سويف، استمرار هذه الحملات بشكل دوري ومكثف، وبالتنسيق الكامل بين مختلف الجهات التنفيذية والرقابية، للتعامل بحزم مع أي مخالفات، وتطبيق القانون بكل قوة، حفاظًا على صحة المواطنين وحماية لحقوق المستهلك، وضمان الانضباط في الأسواق والمنشآت الطبية على مستوى المحافظة.

 

الجريدة الرسمية