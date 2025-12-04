إصابة 10 أشخاص في حادث تصادم ميكروباص بالطريق الزراعي ببني سويف

18 حجم الخط

أصيب 10 أشخاص في حادث تصادم سيارة ميكروباص بالطريق الزراعي القاهرة ـ أسوان، في نطاق مركز الفشن جنوب محافظة بني سويف، وجرى نقل المصابين بسيارات الإسعاف إلى المستشفى لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج اللازم.

بلاغ حادث سير ببني سويف

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة ببني سويف، بلاغًا يفيد بوقوع حادث تصادم سيارة ميكروباص بالطريق الزراعي القاهرة ـ أسوان، بعد كمين الفشن جنوب بني سويف، نتج عنه إصابة 10 أشخاص، وتم التوجيه بسرعة انتقال سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث ونقل المصابين إلى أقرب مستشفى واتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة.

الإسعاف تنقل المصابين للمستشفى

ودفع مرفق هيئة الإسعاف المصرية إقليم شمال الصعيد فرع بني سويف تحت إشراف الدكتور هاني همام مدير الفرع بـ 7 سيارات إسعاف إلى موقع الحادث وجرى نقل المصابين إلى مستشفى مغاغة المركزي بمحافظة المنيا لقربها من مكان الحادث.

