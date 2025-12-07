الأحد 07 ديسمبر 2025
محافظات

العُمدة عزالعرب يكشف سر نجاح الجلسات العرفية في إنهاء النزاعات ببني سويف

العُمدة عزالعرب بإحدى
العُمدة عزالعرب بإحدى الجلسات العرفية ببني سويف، فيتو
18 حجم الخط

قال العُمدة عز العرب عتمان، عميد المجالس العرفية بـ محافظة بني سويف: إن الجلسات العرفية ولجان فض المنازعات تمثل ركيزة أساسية في دعم الأمن المجتمعي وتعزيز الاستقرار بين المواطنين، مؤكدًا أن العرف القبلي والودّي كان ولا يزال أحد أهم الأدوات التي تلجأ إليها القرى والمناطق الشعبية لحل الخلافات سريعًا وبما يرضي جميع الأطراف.

<strong alt=العُمدة عزالعرب بإحدى الجلسات العرفية ببني سويف">
العُمدة عزالعرب بإحدى الجلسات العرفية ببني سويف

أسرار نجاح المجالس العرفية في حل النزاعات

وأضاف عضو لجنة فض المنازعات ببني سويف، أن الجلسات العرفية تعمل دائمًا بروح المسؤولية، وتحرص على جمع الأطراف المتنازعة والاستماع للجميع بموضوعية، ثم الوصول إلى حلول عادلة تُعيد الحقوق وتُطفئ أي فتنة قبل تفاقمها، مشيرًا إلى أن أغلب النزاعات التي تمر على اللجان يتم احتواؤها خلال ساعات أو أيام قليلة، وهو ما يساهم بشكل مباشر في تخفيف الضغط على الجهات الأمنية والقضائية.

<strong alt=العُمدة عزالعرب عميد الجلسات العرفية ببني سويف">
العُمدة عزالعرب عميد الجلسات العرفية ببني سويف

وأكد العمدة عز العرب عتمان، أن لجان فض المنازعات تُعد شريكًا مساندًا للدولة في تحقيق السلم الاجتماعي، خاصة في المناطق الريفية التي تحتاج إلى تدخل سريع يمنع تطور المشكلات إلى خصومات ثأرية أو خلافات ممتدة، لافتًا إلى أن العمل العرفي اليوم يدار وفق ضوابط واضحة تلتزم بالقانون وتحترم تقاليد المجتمع.

كيف تمنع لجان العرف ببني سويف اندلاع الفتن؟

وأشار العمدة عز العرب، إلى أن بني سويف تضم نخبة من العُمد ومشايخ القرى وبعض رؤوس وكبار العائلات ممن يتمتعون بالحكمة والخبرة التي تمكّنهم من إدارة الجلسات العرفية بكفاءة، موضحًا أن التعاون المستمر بينهم وبين الأجهزة التنفيذية والأمنية يحقق نتائج ملموسة، ويعزز من حالة الاستقرار التي تتمتع بها قرى ومراكز المحافظة.

 

<strong alt=العُمدة عزالعرب بإحدى الجلسات العرفية ببني سويف">
العُمدة عزالعرب بإحدى الجلسات العرفية ببني سويف

وأكد عميد المجالس العرفية ببني سويف، أن الهدف الأول للجان فض المنازعات هو الحفاظ على النسيج المجتمعي ومنع أي خلاف من أن يتحول إلى صراع، داعيًا الجميع إلى اللجوء للحوار والاحتكام للعقل، والتمسك بقيم التسامح والمودة التي تربّى عليها أبناء بني سويف.

 

جلسة صلح تنهي خصومة ثأرية بين عائلتين

 

وفي سياق متصل شهدت محافظة بني سويف إقامة جلسة صلح كبرى أنهت خصومة ثأرية بين عائلتي منجود والحسينية، في حدث يعكس حرص الأهالي على إنهاء النزاعات وحقن الدماء، حيث أقيمت مراسم الصلح في حضور واسع من أبناء العائلتين وأهالي القرى المجاورة.

 

<strong alt=مدير أمن بني سويف بجلسة الصلح">
مدير أمن بني سويف بجلسة الصلح

وتقدم الحضور اللواء أسامة جمعة مدير أمن بني سويف، واللواء محمد الخولي مدير إدارة البحث الجنائي، والمقدم محمد قاسم، رئيس المباحث، وعدد من القيادات الأمنية التي تابعت إجراءات الجلسة، التي شارك فيها ممثلون عن الأزهر الشريف والكنيسة، وكبار العائلات والقيادات التنفيذية والشعبية، إلى جانب النائب يوسف الجميل الذي ساهم في تهيئة الأجواء وإنجاح جهود الصلح.

<strong alt=حضور أهالي بني سويف بجلسة الصلح">
حضور أهالي بني سويف بجلسة الصلح

وبدأت الجلسة بكلمات دينية تناولت حرمة الدم وفضل العفو، ثم تقدم أحد أفراد عائلة الجاني لتسليم «الجودة» لعائلة المجني عليه، في مشهد مؤثر أكد نية الصلح وفتح صفحة جديدة، واختتمت الجلسة بمصافحة بين الطرفين، وإشادات واسعة بروح التسامح بين أهالي بني سويف.

