الخميس 04 ديسمبر 2025
محافظ بني سويف لطالبات ثانوي: ندعم المتميزيات ولا نتهاون في الانضباط

أجرى الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، جولة ميدانية لتفقد سير وانتظام العملية التعليمية بمدرسة السيدة عائشة الثانوية بنات بمدينة بني سويف، وذلك في إطار جولاته المستمرة لمتابعة مختلف القطاعات الخدمية، وفي مقدمتها قطاع التعليم، باعتباره أحد الركائز الأساسية لبناء الإنسان وتحقيق التنمية الشاملة.

رافق محافظ بني سويف، خلال الزيارة الدكتورة أمل الهواري وكيل وزارة التربية والتعليم ببني سويف، ومحمد بكري رئيس مركز ومدينة بني سويف، ومحمد بدر وكيل المديرية، وأحمد عزت مدير إدارة تعليم بني سويف، وكان في استقبالهم قيادات المدرسة وهيئة التدريس والعاملون بها.

محافظ بني سويف بالسيدة عائشة الثانوية

وخلال جولته، تفقد محافظ بني سويف، عددًا من الفصول الدراسية، واطمأن على انتظام العملية التعليمية والتزام الطلاب بالحضور، كما حرص على الحديث مع الطالبات للتعرف على مستوى التحصيل الدراسي ومدى استيعابهن للمناهج، وتابع جانبًا من أسلوب الشرح داخل الفصول. 

وأكد محافظ بني سويف، على أهمية الالتزام الكامل بخطط التدريس المقررة، وضبط نسب الحضور والغياب، والحفاظ على النظافة داخل المدرسة وفي محيطها الخارجي، مشددًا على ضرورة توفير بيئة تعليمية منضبطة تُسهم في تحقيق الاستفادة القصوى من اليوم الدراسي.

الأنشطة الثقافية عنصرًا أساسيًا لبناء الشخصية

كما تابع محافظ بني سويف، الأنشطة الثقافية داخل مكتبة المدرسة من خلال مبادرة «اقرأ»، والتي تستهدف تشجيع الطالبات على القراءة وتنمية مهارات التفكير والتحليل والتعبير، مؤكدًا أن دعم الأنشطة الثقافية يعد عنصرًا أساسيًا في بناء الشخصية المتوازنة للطلاب، وأن نشر ثقافة القراءة يأتي تماشيًا مع توجهات الدولة ورؤية مصر 2030 التي تضع التعليم وبناء الإنسان على رأس أولوياتها.

وشهدت الزيارة عرض عدد من المواهب الطلابية، حيث استمع محافظ بني سويف، إلى فقرة شعرية لإحدى الطالبات عبّرت خلالها عن حب الوطن والجيش، كما تابع فقرة موسيقية لطالبة أخرى عزفت على آلة الجيتار بأسلوب لاقى استحسان الحضور، وأشاد المحافظ بالمستوى المتميز لتلك المواهب، مشددًا على أهمية اكتشافها ورعايتها داخل المدارس.

وفي ختام الجولة، أكد محافظ بني سويف، استمرار المتابعة الميدانية الدورية للمدارس، والعمل على توفير مختلف أوجه الدعم اللازمة للارتقاء بجودة العملية التعليمية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.

مدرسة السيدة عائشة الثانوية بنات

يُذكر أن مدرسة السيدة عائشة الثانوية بنات تابعة لإدارة بني سويف التعليمية تضم أربعة طوابق بواقع 26 فصلًا دراسيًا، وتستوعب نحو 1197 طالبة، ويعمل بها 90 معلمًا ومعلمة، إلى جانب الإداريين والعاملين بالمدرسة.

