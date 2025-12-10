طن السلفات يرتفع 207 جنيهات، أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق

18 حجم الخط

أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق، سجلت أسعار الأسمدة في السوق المحلية اليوم الأربعاء تباينًا واضحًا، وذلك وفق أحدث تقرير صادر عن بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، ويأتي هذا التباين في ظل استمرار الأزمة الناتجة عن نشاط السوق السوداء وارتفاع مستويات الطلب مقارنة بالمعروض الرسمي.

أسعار الأسمدة اليوم

وتستعرض «فيتو» أحدث تحركات أسعار نترات النشادر وسلفات النشادر واليوريا بأنواعها العادية والمخصوص، اليوم الأربعاء الموافق 10 ديسمبر 2025؛ في السطور التالية:

أولًا: أسعار نترات النشادر اليوم

نترات النشادر 33.5% مخصوص

متوسط السعر: 23115 جنيها للطن.

التغيير: انخفاض 24 جنيها.

النطاق السعري: من 13500 إلى 26000 جنيه للطن.

نترات النشادر 33.5% عادي

متوسط السعر: 11123 جنيها للطن.

التغيير: استقرار.

النطاق السعري: من 4700 إلى 23000 جنيه للطن.

ثانيًا: أسعار سلفات النشادر اليوم

سلفات النشادر 20.6% مخصوص

متوسط السعر: 19208 جنيهات للطن.

التغيير: ارتفاع 207 جنيهات.

النطاق السعري: من 10200 إلى 25000 جنيه للطن.

ثالثًا: أسعار اليوريا اليوم

يوريا 46.5% مخصوص

متوسط السعر: 24548 جنيهًا للطن.

التغيير: انخفاض 40 جنيهًا.

النطاق السعري: من 21000 إلى 26500 جنيه للطن.

يوريا 46.5% عادي

متوسط السعر: 11488 جنيها للطن.

التغيير: استقرار.

النطاق السعري: من 4800 إلى 23000 جنيه للطن.

