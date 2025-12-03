الخاتم فيه جن، سائق تاكسى يستولى على مصوغات سيدة بحيلة الدجل فى بنى سويف

18 حجم الخط

ألقت الأجهزة الأمنية بـ محافظة بني سويف، القبض على سائق تاكسي لاتهامه بارتكاب واقعة نصب واحتيال، بعدما أوهم ربة منزل شابة بوجود «جن» مرتبط بالمصوغات الذهبية التي تمتلكها، ليستدرجها ويسرق كامل حليّها، قبل أن تنجح أجهزة الأمن في ضبطه وإحالته إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

واقعة نصب باستخدام الجن في بني سويف

وتعود تفاصيل الواقعة إلى نحو 44 يومًا داخل نطاق محافظة بني سويف، عندما استقلت ربة منزل تُدعى «ش. ع. أ» 29 عامًا، سيارة تاكسي بصحبة والدتها من شارع الروضة بمدينة بني سويف في طريقهما إلى قرية الدوية، وخلال الرحلة كانت تشكو من شعورها بضيق وعدم ارتياحها لارتداء خاتم ذهبي، ليتدخل السائق مدعيًا أن السبب يرجع إلى وجود «جن مسحوب» على الذهب.

وبحسب أقوال المجني عليها الواردة في محضر الشرطة بـمركز شرطة بني سويف، أقنعها السائق بأن الخاتم يحمل «أذى» وأن تسليمه له مؤقتًا سيساعده في كشف ما تمر به، حيث وضع الخاتم داخل كيس مغلق وطلب عدم فتحه إلا بعد يومين، وعند فتح الكيس وجدت الخاتم كما هو، في محاولة لاكتساب ثقتها.

تعزيم على الجن بـ32 جرام ذهب

وأضافت تحريات رجال المباحث بمركز شرطة بني سويف أن المتهم عاد للتواصل معها مرة أخرى، وطلب باقي المصوغات الذهبية بزعم إجراء «تعزيم على الجن»، فسلّمته نحو 32 جرامًا من الذهب، ووضعها داخل كيس آخر، مطالبًا بعدم فتحه لمدة 44 يومًا، وعقب انتهاء المدة وفتح الكيس اكتشفت المجني عليها اختفاء الذهب بالكامل.

وتوجهت ربة المنزل فورًا إلى الجهات الأمنية بـ محافظة بني سويف وقدمت بلاغًا رسميًا، حيث باشرت مديرية أمن بني سويف الفحص والتحري، وتمكن رجال البحث الجنائي من ضبط المتهم ويدعى «ع. ع. ح» مقيم بقرية الدوية.

وبمواجهته أقر بصحة الواقعة، وأفاد بأنه قام ببيع المصوغات الذهبية وأستولى على قيمتها، وجرى تحرير محضر وإحالته إلى النيابة العامة ببني سويف التي تولت التحقيق واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

