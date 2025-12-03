الأربعاء 03 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

الخاتم فيه جن، سائق تاكسى يستولى على مصوغات سيدة بحيلة الدجل فى بنى سويف

مديرية أمن بني سويف،
مديرية أمن بني سويف، فيتو
18 حجم الخط

ألقت الأجهزة الأمنية بـ محافظة بني سويف، القبض على سائق تاكسي لاتهامه بارتكاب واقعة نصب واحتيال، بعدما أوهم ربة منزل شابة بوجود «جن» مرتبط بالمصوغات الذهبية التي تمتلكها، ليستدرجها ويسرق كامل حليّها، قبل أن تنجح أجهزة الأمن في ضبطه وإحالته إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

 

واقعة نصب باستخدام الجن في بني سويف

 

وتعود تفاصيل الواقعة إلى نحو 44 يومًا داخل نطاق محافظة بني سويف، عندما استقلت ربة منزل تُدعى «ش. ع. أ» 29 عامًا، سيارة تاكسي بصحبة والدتها من شارع الروضة بمدينة بني سويف في طريقهما إلى قرية الدوية، وخلال الرحلة كانت تشكو من شعورها بضيق وعدم ارتياحها لارتداء خاتم ذهبي، ليتدخل السائق مدعيًا أن السبب يرجع إلى وجود «جن مسحوب» على الذهب.

 

وبحسب أقوال المجني عليها الواردة في محضر الشرطة بـمركز شرطة بني سويف، أقنعها السائق بأن الخاتم يحمل «أذى» وأن تسليمه له مؤقتًا سيساعده في كشف ما تمر به، حيث وضع الخاتم داخل كيس مغلق وطلب عدم فتحه إلا بعد يومين، وعند فتح الكيس وجدت الخاتم كما هو، في محاولة لاكتساب ثقتها.

 

تعزيم على الجن بـ32 جرام ذهب

 

وأضافت تحريات رجال المباحث بمركز شرطة بني سويف أن المتهم عاد للتواصل معها مرة أخرى، وطلب باقي المصوغات الذهبية بزعم إجراء «تعزيم على الجن»، فسلّمته نحو 32 جرامًا من الذهب، ووضعها داخل كيس آخر، مطالبًا بعدم فتحه لمدة 44 يومًا، وعقب انتهاء المدة وفتح الكيس اكتشفت المجني عليها اختفاء الذهب بالكامل.

 

وتوجهت ربة المنزل فورًا إلى الجهات الأمنية بـ محافظة بني سويف وقدمت بلاغًا رسميًا، حيث باشرت مديرية أمن بني سويف الفحص والتحري، وتمكن رجال البحث الجنائي من ضبط المتهم ويدعى «ع. ع. ح» مقيم بقرية الدوية.

 

وبمواجهته أقر بصحة الواقعة، وأفاد بأنه قام ببيع المصوغات الذهبية وأستولى على قيمتها، وجرى تحرير محضر وإحالته إلى النيابة العامة ببني سويف التي تولت التحقيق واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

 

بالأسماء، إصابة 8 أشخاص في حادث تصادم بطريق سمسطا ببني سويف

الشباب والرياضة تستقطب أطفال وبراعم بني سويف بـ«شد الحبل ومصارعة الذراعين»

فنيين وسائقين ومهندسين، بني سويف تنظم اليوم أكبر ملتقى توظيفي للشباب والخريجين

زيارات ميدانية لمراجعة الالتزام بمعايير سلامة المرضى بوحدات بني سويف الصحية

مأساة أسرية، مصرع أب وابنه في انقلاب دراجة بخارية ببني سويف

غلق مركز طبي غير مرخص وضبط منتحل صفة طبيب ببني سويف

محافظ بني سويف يعلن انتهاء أزمة بقعة الزيت بمجرى النيل وعودة مياه الشرب لطبيعتها

التأمين الصحي ببني سويف يخصص رقما على واتساب لتلقي شكاوى نقص الأدوية

صحة بني سويف تراجع الالتزام بإجراءات التشغيل الآمن ومكافحة العدوى

صحة بني سويف تنظم ورشة لمناهضة العنف ضد المرأة وآليات الحماية والدعم

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

بني سويف محافظة بني سويف ببنى سويف محافظ بني سويف جامعة بني سويف اخبار محافظة بني سويف

مواد متعلقة

بالأسماء، إصابة 8 أشخاص في حادث تصادم بطريق سمسطا ببني سويف

الشباب والرياضة تستقطب أطفال وبراعم بني سويف بـ«شد الحبل ومصارعة الذراعين»

فنيين وسائقين ومهندسين، بني سويف تنظم اليوم أكبر ملتقى توظيفي للشباب والخريجين

زيارات ميدانية لمراجعة الالتزام بمعايير سلامة المرضى بوحدات بني سويف الصحية

مأساة أسرية، مصرع أب وابنه في انقلاب دراجة بخارية ببني سويف

غلق مركز طبي غير مرخص وضبط منتحل صفة طبيب ببني سويف

محافظ بني سويف يعلن انتهاء أزمة بقعة الزيت بمجرى النيل وعودة مياه الشرب لطبيعتها

التأمين الصحي ببني سويف يخصص رقما على واتساب لتلقي شكاوى نقص الأدوية

الأكثر قراءة

الدوري المصري، تعادل سلبي بين بيراميدز وكهرباء الإسماعيلية بالشوط الأول

الدوري الإسباني، ريال مدريد يتقدم على بلباو بثنائية في الشوط الأول

مصدر يكشف موعد عودة المياه بعد كسر مفاجئ في خط رئيسي أمام مستشفى أم المصريين

أموال صندوق تكافل وكرامة لأصحاب المناصب الرفيعة، 4 أسئلة تنتظر إجابات وافية من وزيرة التضامن

تسبب في بكائه، شاهد تعليق عضو لجنة تحكيم "ذا فويس" لمتسابق يمني

تبرعت بثروتها لصندوق تحيا مصر، رحيل الحاجة سبيلة عجيزة أيقونة العطاء بالدقهلية

كأس العرب، الأردن يتصدر مجموعة مصر بفوز مثير على الإمارات

الخاتم فيه جن، سائق تاكسى يستولى على مصوغات سيدة بحيلة الدجل فى بنى سويف

خدمات

المزيد

سعر الدينار البحريني أمام الجنيه في البنوك المصرية

أسعار العملات مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري اليوم الأربعاء

أسعار الذهب في الإمارات اليوم الأربعاء

استقرار سعر الريال القطري أمام الجنيه في البنك المركزي اليوم الأربعاء

المزيد

انفوجراف

الجوائز الفردية في كأس العالم للناشئين 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

بعد وفاة يوسف سباح نادي الزهور، الإفتاء توضح مدى اعتبار الغريق من الشهداء

ما حكم الرجوع في اليمين وكفارته؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

هل يشترط الانتظار بين العمرة والأخرى؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية
ads