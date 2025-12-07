مصرع شابين وإصابة ثالث في حادث دراجة نارية بمنطقة الحمرايا ببني سويف

18 حجم الخط

شهدت محافظة بني سويف، صباح اليوم الأحد، مصرع شابين وإصابة ثالث، إثر حادث دراجة نارية بمنطقة الحمرايا شرق النيل، حيث هرعت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث فور تلقي البلاغ.

وتم نقل الضحايا إلى المستشفى لاتخاذ الإسعافات الأولية والإجراءات الإدارية والقانونية اللازمة.

بلاغ بحادث سير ببني سويف

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بني سويف، قد تلقت إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث دراجة نارية كان يستقلها 3 شباب خلال مرورهم بالطريق في منطقة الحمرايا؛ ما تسبب في إصابات بالغة لاثنين منهم، أدت إلى وفاتهما في الحال، بينما أصيب الثالث بجروح متنوعة استدعت نقله سريعًا إلى المستشفى لتلقي العلاج.

مصرع وإصابة 3 شباب ببني سويف

وبالانتقال والفحص، تبين أن الحادث أسفر عن وفاة كل من: محمد حمدي كمال، 15 سنة، وسيد حميدو أحمد، 20 سنة، وإصابة الشاب الثالث ويدعى محمود محمد مصطفى، 21 سنة، بكسر في الذراع الأيمن، وتم نقله إلى قسم الطوارئ بالمستشفى لتلقي الرعاية اللازمة وحالته الصحية مستقرة، بينما تم نقل جثماني المتوفيين إلى مشرحة المستشفى، تحت تصرف النيابة العامة ببني سويف؛ لاتخاذ إجراءات التحقيق وتحديد ملابسات الواقعة.

وانتقلت الجهات الأمنية ببني سويف إلى مكان الواقعة فور ورود البلاغ لإجراء المعاينة الميدانية ورفع الآثار الفنية للحادث.

كما جرى تحرير المحضر اللازم تمهيدًا لعرضه على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

