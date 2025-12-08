عقب عطل مفاجئ في خط 123، بني سويف تخصص أرقاما بديلة للإسعاف

18 حجم الخط

أعلنت محافظة بني سويف عن تخصيص مجموعة من الأرقام البديلة للتواصل مع مرفق الإسعاف، وذلك لحين عودة خط الطوارئ الرئيسي (123) للعمل بكامل طاقته، بعد حدوث عطل فني مفاجئ أثّر بشكل مؤقت على مستوى عدد من محافظات الجمهورية.

عقب عطل مفاجئ أرقام بديلة للإسعاف

وجاءت هذه الإجراءات بتوجيهات الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، الذي كلّف فرع هيئة الإسعاف بالتنسيق مع إدارة الإعلام بديوان عام المحافظة لإخطار المواطنين بآلية الحصول على الخدمات الإسعافية خلال فترة التوقف.

وأكد محافظ بني سويف، أهمية ضمان سرعة استجابة سيارات الإسعاف لبلاغات المواطنين، وضرورة توفير وسائل تواصل بديلة تعمل بكفاءة، إلى جانب استمرار الجاهزية الكاملة لغرف العمليات والطوارئ لحين الانتهاء من أعمال الإصلاح وعودة خط الطوارئ إلى وضعه الطبيعي، مشددًا على المتابعة المستمرة لضمان عدم تأثر الخدمة المقدمة للمواطنين.

إسعاف بني سويف تُفعل الانتشار الحر

من جانبه، أوضح الدكتور هاني همام، مدير فرع إسعاف بني سويف، أنه تم تنفيذ خطة انتشار على مدار الساعة، تتضمن تغطية جميع الطرق والمحاور الحيوية من خلال تفعيل خطة "الإنتشار الحر" لسيارات الإسعاف بهدف تقليل زمن الاستجابة والوصول السريع للحالات الطارئة، وأكد أنه يجري تلقي البلاغات عبر أرقام بديلة لحين عودة الخدمة الرئيسية للعمل.

بني سويف تخصص أرقام بديلة للإسعاف

وتشمل الأرقام الأرضية والمحمول ووسائل التواصل البديلة التي أعلن عنها المرفق: 0822137429 – 0822137431 – 0822137234 – 0822344916 – 0822137228 – 01098655444 (مدير فرع إسعاف بني سويف) – 01204313444 – 01152231196 – خط النجدة 122 – الخط الساخن المؤقت لمركز السيطرة والطوارئ 0822121410، وذلك لضمان استمرارية استقبال جميع البلاغات الطارئة دون تعطّل.

وأشار مدير فرع إسعاف بني سويف، إلى أن غرفة أزمات هيئة الإسعاف ببني سويف تعمل على مدار الساعة برئاسته، حيث يتواجد داخل غرفة العمليات بشكل مستمر، لافتًا إلى المتابعة اللحظية من وكيل وزارة الصحة الدكتور هاني جميعة لضمان استقرار الخدمة حتى استكمال أعمال الإصلاح المتوقع انتهاؤها خلال الساعات المقبلة.

وأهاب فرع هيئة الإسعاف ببني سويف بالمواطنين الإبلاغ الفوري عند الحاجة للخدمات الإسعافية عبر الأرقام البديلة، مؤكدًا استمرار الجهود لرفع درجة الاستعداد وتقديم الخدمة بأعلى مستوى لحين عودة خط (123) للعمل بصورة طبيعية.

