دوري أبطال أوروبا، تعادل سلبي بين بايرن ميونخ وسبورتنج لشبونة في الشوط الأول

18 حجم الخط

انتهى الشوط الأول بين بايرن ميونخ وسبورتنج لشبونة بالتعادل السلبي بدون أهداف، في الجولة السادسة لدوري أبطال أوروبا 2025-2026.

وتبادل الفريقان السيطرة على مجريات اللعب، وكان بايرن ميونخ الأقرب لتسجيل هدف التقدم، ولكن نجح الفريق البرتغالي في الحفاظ على شباكه في أول 45 دقيقة.

تشكيل بايرن ميونخ ولشبونة

جاء تشكيل فريق بايرن ميونخ الألماني أمام لشبونة على النحو التالي:

في حراسة المرمى: مانويل نوير.

في خط الدفاع: لايمر, اوباميكانو, طاه, ستانيسك.

في خط الوسط: كيميتش, بافلوفيتش, كاري.

في خط الهجوم: اوليسي, جنابري, كين.

تشكيل سبورتينج لشبونة

في المقابل يخوض فريق سبورتنيج لشبونة مباراة اليوم بتشكيل على النحو التالي

في حراسة المرمى: روي.

في خط الدفاع: ماكسيميلي, ديوماندي, كوارزما.

في خط الوسط: ريس, سيمويس, هجولماند, فريسنيدا.

في خط الهجوم: سانتوس, سواريز, كاتانو.

ترتيب دوري أبطال أوروبا قبل الجولة السادسة

1- آرسنال، 15 نقطة.

2- باريس سان جيرمان، 12 نقطة.

3- بايرن ميونخ، 12 نقطة.

4- إنتر ميلان، 12 نقطة.

5- ريال مدريد، 12 نقطة.

6- بوروسيا دورتموند، 10 نقاط.

7- تشيلسي، 10 نقاط.

8- سبورتينج لشبونة، 10 نقاط.

9- مانشستر سيتي، 10 نقاط.

10- أتالانتا، 10 نقاط.

11- نيوكاسل يونايتد، 9 نقاط.

12- أتلتيكو مدريد، 9 نقاط.

13- ليفربول، 9 نقاط.

14- جالطة سراي، 9 نقاط.

15- آيندهوفن، 8 نقاط.

16- توتنهام، 8 نقاط.

17- باير ليفركوزن، 8 نقاط.

18- برشلونة، 7 نقاط.

19- قره باج، 7 نقاط.

20- نابولي، 7 نقاط.

21- مارسيليا، 6 نقاط.

22- يوفنتوس، 6 نقاط.

23- موناكو، 6 نقاط.

24- بافوس، 6 نقاط.

25- سانت جيلواز، 6 نقاط.

26- كلوب بروج، 4 نقاط.

27- أتلتيك بلباو، 4 نقاط.

28- آينتراخت فرانكفورت، 4 نقاط.

29- كوبنهاجن، 4 نقاط.

30- بنفيكا، 3 نقاط.

31- سلافيا براج، 3 نقاط.

32- بودو جليمت، نقطتان.

33- أولمبياكوس، نقطتان.

34- فياريال، نقطة.

35- كيرات، نقطة.

36- أياكس، بدون نقاط.

جدول ترتيب دوري الأبطال

مواعيد الجولة السادسة لبطولة دوري أبطال أوروبا

الثلاثاء 9 ديسمبر 2025

كيرات ضد أولمبياكوس - 5:30 مساءً - ملعب ألماتي المركزي

بايرن ميونخ ضد سبورتنج لشبونة - 7:45 مساءً - ملعب أليانز أرينا

أتالانتا ضد تشيلسي - 10 مساءً - ملعب بيرجامو

موناكو ضد جلطة سراي - 10 مساءً - ملعب لويس الثاني

سانت جيلواز ضد مارسيليا - 10 مساءً - ملعب جوزيف مارين

أيندهوفن ضد أتلتيكو مدريد - 10 مساءً - ملعب فيليبس ستاديون

برشلونة ضد فرانكفورت - 10 مساءً - ملعب سبوتيفاي كامب نو

توتنهام ضد سلافيا براج - 10 مساءً - ملعب توتنهام

إنتر ضد ليفربول - 10 مساءً - ملعب جيوزيبي مياتزا

الأربعاء 10 ديسمبر 2025

فياريال ضد كوبنهاجن - 7:45 مساءً - ملعب لا سيراميكا

كاراباج ضد أياكس - 7:45 مساءً - ملعب أزيرسون أرينا

باير ليفركوزن ضد نيوكاسل - 10 مساءً - ملعب باي أرينا

ريال مدريد ضد مانشستر سيتي - 10 مساءً - ملعب سانتياجو برنابيو

بنفيكا ضد نابولي - 10 مساءً - ملعب إستاديو دا لوزا

كلوب بروج ضد آرسنال - 10 مساءً - ملعب جان بريديل

أتلتيك بيلباو ضد باريس سان جيرمان - 10 مساءً - ملعب سان ماميس

يوفنتوس ضد بافوس - 10 مساءً - ملعب أليانز ستاديوم

بوروسيا دورتموند ضد بودو جليمت - 10 مساءً - ملعب سيجنال إيدونا بارك

ويشارك 36 فريقًا في دوري أبطال أوروبا، بدلًا من 32 فريقًا، وتتأهل الفرق التي تحتل المركز الأول إلى الثامن، بشكل مباشر إلى دور الـ16 من البطولة، على أن يخوض الذين يحتلون المراكز من التاسع إلى الرابع والعشرين، مرحلة الملحق، والتي تتمثل في مباراتي ذهاب وإياب، حسب قرعة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.