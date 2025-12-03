فنيين وسائقين ومهندسين، بني سويف تنظم اليوم أكبر ملتقى توظيفي للشباب والخريجين

18 حجم الخط

تنظم محافظة بني سويف، برعاية الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، أكبر ملتقى توظيفي، اليوم الأربعاء، بمقر نادي الإدارة المحلية على كورنيش النيل.

وذلك ضمن جهود تنفيذ برنامج الحكومة المرتبط بالاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030 بمحاورها الأربعة، ودعم الاستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة، بالتزامن مع فعاليات حملة الـ16 يوم لمناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي، ومع الاحتفال باليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة الذي يوافق الثالث من ديسمبر.

بني سويف تنظم أكبر ملتقى توظيفي

وأوضحت سلمى فتحي، مدير إدارة الاستثمار بـ محافظة بني سويف، أن الأجهزة التنفيذية بدأت بالفعل في اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنظيم الملتقى، تنفيذًا لتوجيهات المحافظ الداعمة لتمكين المرأة والشباب اقتصاديًا، مشيرة إلى المتابعة المستمرة من المحافظ لكافة التفاصيل والترتيبات لضمان تحقيق أقصى استفادة ممكنة لأبناء المحافظة.

وأضافت أن محافظة بني سويف، قامت، تنفيذًا لتوجيهات المحافظ، بإعداد كشف بأسماء الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال وحدة شؤون الإعاقة بديوان عام المحافظة، تمهيدًا للتنسيق مع المصانع والشركات المشاركة لتوفير فرص عمل مناسبة لهم، تأكيدًا على اهتمام المحافظة بدمجهم في سوق العمل وتمكينهم اقتصاديًا، خاصة مع تزامن الملتقى مع اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة.

ملتقى توظيفي يضم 12 منشأة صناعية

وأكدت مديرة الاستثمار بـ محافظة بني سويف، أن المحافظة أعدت بيانًا مبدئيًا يضم 12 منشأة صناعية تمثل عددًا من المناطق الصناعية المختلفة، منها بياض العرب وكوم أبو راضي ومنطقة الصناعات المتوسطة والمجمع الصناعي ببياض العرب، وذلك لتلبية الاحتياجات الفعلية للمصانع من العمالة المؤهلة.

وتتضمن فرص العمل المطلوبة عمال إنتاج وجودة، وفنيي ميكانيكا وكهرباء، وسائقي كلارك، ومهندسي إنتاج وكهرباء، وأمناء مخازن، ومشرفين، وإداريين، وفنيي صيانة، وعمال نسيج، ومهندسي جودة، وكهرباء كنترول، وتخطيط ومتابعة، إلى جانب عمالة متنوعة وفنيين ومهندسين، فضلًا عن فرص تدريب لمدة ثلاثة أشهر في مجالات البرمجة والتسويق والمبيعات.

مبادرة تدريبية للخريجين وطلاب

كما يشهد الملتقى التوظيفي إطلاق مبادرة تدريبية متميزة مقدمة من شركة Hi Deep AI تحت رعاية المحافظ، وتستهدف الخريجين وطلاب السنوات النهائية في التخصصات التكنولوجية ومجالات الأعمال، وتشمل تخصصات تكنولوجيا المعلومات مثل تطوير الواجهات الأمامية والخلفية، وتطوير تطبيقات الهاتف المحمول، وهندسة قواعد البيانات، وضمان الجودة، وDevOps، إضافة إلى تخصصات الأعمال والتسويق والمبيعات.

وفي إطار توسيع قاعدة المشاركة، تم ضم عدد من الشركات الجديدة إلى الملتقى، من بينها حلج وتجارة الأقطان الفريد بمنطقة بياض العرب الصناعية، وإنجاز للترجمة، والشعلة الاقتصادية لدراسات الجدوى، وبيزنس سبايك لدراسات الجدوى وخدمات رجال الأعمال، وبايونير للتبريد والتكييف والمكافحة، والرواد للاستثمار الصناعي، وروك ستيل لصناعة المواسير الصلب.

واختتمت مديرة الاستثمار تصريحاتها بالتأكيد على أن إدارة الاستثمار تتلقى استفسارات الراغبين في المشاركة عبر الرقم 01096957531 مشيرة إلى استمرار تكليفات محافظ بني سويف، لمكتب خدمة المستثمرين بمتابعة جميع التجهيزات والترتيبات لضمان خروج الملتقى بالصورة اللائقة وتعظيم الاستفادة منه لصالح الشباب والمرأة والأشخاص ذوي الإعاقة بمحافظة بني سويف.

