ضياء رشوان: ترامب جاد في خطة غزة ويقترب من تنفيذ الاتفاق

18 حجم الخط

قال الدكتور ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أكد أن المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار ستبدأ قريبًا، مشيرًا إلى أن حكومة بنيامين نتنياهو تبدي مقاومة كبيرة لبدء تنفيذ المرحلة. وأضاف رشوان، خلال تصريحات ببرنامج ستوديو إكسترا نيوز على قناة إكسترا نيوز، أن نتنياهو يعتبر أن المرحلة الثانية لا تحقق لإسرائيل أي مكاسب، ولذلك عمدت حكومته إلى عرقلة الإجراءات ووضع عقبات مؤجلة أمام التنفيذ منذ وقف القتال في 10 سبتمبر.

اختراقات إسرائيلية متواصلة رغم وقف النار: أكثر من 350 قتيلًا فلسطينيًا

وأوضح رشوان أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب مئات الخروقات منذ إعلان وقف إطلاق النار في غزة، متسببًا في مقتل أكثر من 350 فلسطينيًا، بجانب “مئات التلكيكات” -على حد تعبيره- خصوصًا المتعلقة بملف جثامين الأسرى الإسرائيليين. وأكد أن الاحتلال أوقف المرحلة الثانية بالكامل على تسلم الجثمان الأخير المتبقي.

أفعال ترامب وتصريحاته تؤكد جديته في إنهاء الحرب بغزة

وشدد رشوان على أن الرئيس ترامب “جاد جدًا” في خطته لوقف إطلاق النار، وهو ما يظهر بوضوح — بحسب تعبيره — من خلال تصريحاته وتحركاته العملية. وأوضح أن خطة ترامب تتضمن 20 بندًا تؤسس لوقف نار شامل ومراحل تنفيذ محددة، مشيرًا إلى أن الرئيس الأمريكي “اقترب من الحقيقة” في التعامل مع ملف الحرب.

اتفاق شرم الشيخ: ضمانات مصرية تركية قطرية أمريكية ومصطلحات جديدة أجبرت نتنياهو على التوقيع

وأشار رشوان إلى أن اتفاق غزة الذي تم توقيعه في شرم الشيخ بضمانات مصرية وتركية وقطرية وأمريكية تضمّن مصطلحات جديدة وغير مسبوقة، دفعت نتنياهو إلى القبول والتوقيع تحت ضغط الحاجة الدولية للتقدم في عملية السلام.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.