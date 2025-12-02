الثلاثاء 02 ديسمبر 2025
زيارات ميدانية لمراجعة الالتزام بمعايير سلامة المرضى بوحدات بني سويف الصحية

أعلنت مديرية الصحة بـ محافظة بني سويف عن تنفيذ زيارات ميدانية للوحدات الصحية بقرى المحافظة لمراجعة الالتزام بمعايير الجودة وسلامة المرضى.

 

يأتي ذلك في إطار حرص مديرية الصحة ببني سويف، على رفع كفاءة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين وضمان تقديم خدمات صحية آمنة وفقًا للمعايير المعتمدة، تأتي هذه الجولات ضمن خطة متكاملة تهدف إلى المتابعة المستمرة للوحدات الصحية، ودعم منظومة الاعتماد والتطوير، وتحسين مستوى الأداء داخل مختلف المنشآت الصحية.

 

زيارات ميدانية للوحدات الصحية ببني سويف

 

وتحت إشراف الدكتور هاني مصطفى جميعة وكيل وزارة الصحة ببني سويف، ومتابعة الدكتورة دعاء سيد روبي مدير إدارة سلامة المرضى بالمديرية، قامت فرق سلامة المرضى بالإدارات الصحية المختلفة بتنفيذ عدد من الجولات الميدانية، شملت المرور على وحدات صحية متعددة بمراكز الفشن، إهناسيا، سمسطا، ناصر، بني سويف، والواسطى. 

 

زيارات ميدانية للوحدات الصحية ببني سويف

 

وركزت الجولات الميدانية متابعة سير العمل داخل الوحدات، ومراجعة السجلات والملفات الطبية، وفحص دواليب حفظ الأدوية، والتأكد من الالتزام بالإجراءات الآمنة، إلى جانب تقديم تدريب عملي للعاملين أثناء المرور الميداني على تطبيق معايير الجودة وسلامة المرضى.

 

مراجعة الالتزام بمعايير سلامة المرضى

 

وأسفرت الجولات عن الوقوف على مستوى الجاهزية داخل الوحدات، وتحديد نقاط القوة ومناطق التحسين، مع تقديم التوجيهات الفنية اللازمة للعاملين، بما يضمن الالتزام الكامل بالمعايير المعتمدة وتحسين كفاءة تقديم الخدمة، كما تضمنت المتابعة التأكد من توافر المستلزمات الطبية، والالتزام بإجراءات مكافحة العدوى، وتطبيق سياسات سلامة المرضى بشكل فعّال داخل أماكن تقديم الخدمة.

 

زيارات ميدانية للوحدات الصحية ببني سويف

 

وأكدت مديرية صحة بني سويف، أن هذه الجهود تأتي في إطار المتابعة الدورية التي تنفذها إدارة سلامة المرضى لدعم فرق العمل ميدانيًا، وتحفيزهم على الإلتزام المستمر بمعايير الجودة، بما ينعكس إيجابًا على مستوى الخدمة الصحية المقدمة، ويضمن حصول المواطنين في جميع قرى ومراكز محافظة بني سويف على رعاية صحية آمنة ومتميزة.

 

