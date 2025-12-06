غدًا، قافلة طبية بقرية شريف باشا ببني سويف ضمن مبادرة حياة كريمة

السبت 06 ديسمبر 2025
أعلنت مديرية الصحة بـ محافظة بني سويف عن تنظيم قافلة طبية مجانية، غدًا الأحد، بقرية شريف باشا التابعة لمركز بني سويف، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" التي تستهدف دعم القرى الأكثر احتياجًا وتوفير الخدمات الصحية للمواطنين بالمجان.

 

<strong alt=
صحة بني سويف تنظم قافلة طبية غدا بقرية شريف باشا

 

صحة بني سويف تنظم قافلة طبية بقرية شريف باشا

 

وقال الدكتور هاني جميعة وكيل وزارة الصحة ببني سويف، إن تنظيم القافلة يأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وحرص وزارة الصحة على توسيع نطاق الخدمات الطبية المقدمة داخل القرى والنجوع، بما يسهم في تخفيف الأعباء عن الأهالي ويضمن وصول الخدمة العلاجية إلى مستحقيها في أماكنهم، مشيرًا إلى أن القوافل الطبية أصبحت إحدى الركائز المهمة لدعم المنظومة الصحية بالمحافظة.

 

وأوضح وكيل صحة بني سويف، أن القافلة ستضم عيادات متكاملة في تخصصات الباطنة والنساء والأطفال، على أن يتم توقيع الكشف الطبي وصرف الأدوية مجانًا، إلى جانب تنفيذ ندوات توعوية تستهدف رفع مستوى الوعي الصحي لدى المواطنين، ومشاركة جميع المبادرات الصحية الرئاسية المتعلقة بالاكتشاف المبكر للأمراض المزمنة، وصحة المرأة والطفل، وتنظيم الأسرة.

 

استعدادات الصحة لتنظيم قافلة طبية ببني سويف

 

وأضاف وكيل صحة بني سويف، أن المديرية اتخذت جميع الاستعدادات الفنية والإدارية لضمان خروج القافلة بالشكل الأمثل، حيث جرى التنسيق مع فرق الإمداد الطبي والمعلومات والعيادات المتنقلة، وتجهيز موقع القافلة لاستقبال المواطنين على مدار اليوم، بما يحقق أعلى مستوى من الخدمة الطبية ويضمن سهولة حصول المرضى على الفحوصات اللازمة.

 

وأشار وكيل صحة بني سويف، إلى أن القوافل السابقة التي نُفذت بمراكز وقرى المحافظة أثبتت فعاليتها، والتي شملت الكشف على مئات المرضى وإجراء فحوصات معمليّة وأشعات وتحويل الحالات الحرجة للمستشفيات لاستكمال العلاج، مؤكدًا أن القافلة الجديدة ستواصل نفس النهج في تقديم خدمات علاجية ووقائية متكاملة.

 

وأكد وكيل صحة بني سويف، أن المديرية مستمرة في تنفيذ خطة موسعة للقوافل الطبية خلال الفترة المقبلة، لضمان تغطية جميع قرى المحافظة وفق جدول زمني محدد، داعيًا أهالي قرية شريف باشا والمناطق المجاورة إلى التواجد والاستفادة من جميع الخدمات المقدمة مجانًا تمامًا ضمن مبادرة "حياة كريمة".

 

