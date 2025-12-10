مندوب مصر السابق بالأمم المتحدة يكشف عن تحول مفاجئ بأمريكا ضد إسرائيل

18 حجم الخط

أكد السفير معتز أحمدين، مندوب مصر السابق لدى الأمم المتحدة، أن بداية الحرب شهدت موجة تعاطف كبيرة مع إسرائيل داخل الولايات المتحدة، وصلت إلى ظهور مذيعين أمريكيين على الهواء مرتدين الملابس السوداء تعبيرًا عن دعمهم. وأوضح أن الكثيرين صدَّقوا الروايات الإسرائيلية المضللة التي روّجت لادعاءات الاغتصاب وقتل الرضّع وغيرها من القصص، قبل أن تبدأ الحقائق بالظهور تدريجيًّا.

تبدل الموقف الأمريكي بعد توالي "الأفعال المشينة" لإسرائيل في قطاع غزة

وأشار أحمدين، في تصريحات بقناة القاهرة الإخبارية، إلى أن المواقف داخل الولايات المتحدة بدأت تتغير بشكل ملحوظ بعد توالي ما وصفه بـ"الأفعال المشينة" التي ارتكبتها إسرائيل في قطاع غزة. وأضاف أن مفاهيم مثل العدالة وحق الأرض مفاهيم فطرية، وأن العديد ممن دعموا إسرائيل في البداية لم يكونوا يدركون حجم الانتهاكات الإسرائيلية أو حقيقة سياساتها على الأرض.

تفكك الرواية الإسرائيلية التقليدية في الوعي الغربي

وأوضح السفير أن الرواية الإسرائيلية القديمة — القائمة على تصوير إسرائيل كـ"شعب مظلوم يعود إلى أرضه وسط بيئة معادية" — كانت راسخة في الوعي الغربي خلال ستينيات وسبعينيات وربما ثمانينيات القرن الماضي. وأضاف أن إسرائيل كانت تنظّم رحلات شبابية لقضاء العطلات داخل المستوطنات، بهدف ترسيخ تلك الصورة. لكنه شدّد على أن هذه السردية باتت متآكلة اليوم، وأن حرب غزة كشفت زيف الكثير من هذه المزاعم وأضعفت قدرة إسرائيل على تسويقها مجددًا.

التحول الغربي يخدم القضية الفلسطينية

وفي سياق متصل، أكد مندوب مصر السابق أن التحول في المواقف داخل الغرب يخدم القضية الفلسطينية بصورة واضحة، خاصة على مستوى الرأي العام الدولي. وأشار إلى أن التأثير يبدو أكبر داخل أوروبا، حيث تتواجد نسب عالية من المهاجرين من الجيل الأول والثاني والثالث، إلى جانب مواطنين من أصول شرق أوسطية -سواء مسلمين أو مسيحيين- فضلًا عن يهود يعارضون السياسات الإسرائيلية الحالية.

