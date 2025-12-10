الأربعاء 10 ديسمبر 2025
بشير التابعي: خرجنا من كأس العرب بشكل مهين وتصريحات طولان غير موفقة

انتقد بشير التابعي، لاعب منتخب مصر السابق، الطريقة التي خرج بها منتخبنا من بطولة كأس العرب، مؤكدًا أنه كان من أكبر الداعمين للجهاز الفني بقيادة الكابتن حلمي طولان، إلا أن الأداء والنتيجة كانا "مهينين" على حد وصفه.

 

تصريحات طولان غير موفقة

وقال التابعي في تصريحات لبرنامج "نمبر ١" الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة على شاشة CBC، إن تصريحات الكابتن حلمي طولان بشأن أن المنتخب تم تجميعه منذ 3 أشهر فقط لم تكن موفقة، مضيفًا:"إذا كان يرى أن المهمة صعبة منذ البداية، كان من الأفضل أن يرفض تولي المسؤولية".

تجديد عقد حسام حسن

وأكد التابعي أن منتخب مصر يمتلك عناصر جيدة تحتاج فقط إلى قيادة ثابتة ومنح الثقة للجهاز الفني للاستمرار لفترة أطول.

ودعا التابعي اتحاد الكرة إلى تجديد عقد الكابتن حسام حسن لما بعد كأس العالم، معتبرًا أن ذلك سيمنحه الاستقرار والثقة لتحقيق نتائج إيجابية في بطولة كأس الأمم الإفريقية المقبلة.

 

منتخب مصر يودع كأس العرب بخسارة مهينة أمم الأردن

ودع منتخب مصر منافسات كأس العرب بعد الخسارة الثقيلة أمام الأردن بنتيجة 3-0 في الجولة الأخيرة بدور المجموعات لحساب المجموعة الثالثة بـكأس العرب.

وسجل محمد أبو حشيش الهدف الأول لصالح الأردن، في الدقيقة 18 قبل أن يسجل محمد أبو زريق ثاني الأهداف في الدقيقة 41.

ثم أحرز علي علوان الهدف الثالث لصالح الأردن من ركلة جزاء في الدقيقة 92 ليؤمن انتصار النشامى ويحقق العلامة الكاملة بالفوز بالمباريات الثلاثة في دور المجموعات.

