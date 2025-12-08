زراعة بني سويف تبحث آليات توفير التقاوي عالية الإنتاج ودعم مزارعي القمح

18 حجم الخط

نفذت مديرية الزراعة بـ محافظة بني سويف، اجتماعًا تنسيقيًا بمقر المديرية، لمتابعة تنفيذ حزم المدارس الحقلية والدعم الفني في إطار استكمال المرحلة الثالثة من مبادرة «ازرَع» التي تأتي تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وبالتعاون مع الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، وبدعم من وزارة التضامن الاجتماعي، وذلك ضمن جهود الاستعداد لزراعة محصول القمح لموسم 2025/2026.

حضر الاجتماع المهندس أيمن حمودة وكيل وزارة الزراعة ببني سويف، إلى جانب خبراء مبادرة «ازرَع» من قسم بحوث القمح، وفي مقدمتهم الدكتور أشرف صلاح، والمهندس أحمد جبر مدير الإرشاد الزراعي، والمهندس ماجد بولس مدير المبادرة، والمهندس عماد ماهر مسئول العمليات، والمهندسة نانسي بولس منسق المبادرة، والمهندس أندرو فيليب المنسق العام، كما شارك مديرو الإدارات الزراعية ومهندسو الإرشاد بالمراكز.

وأكد وكيل وزارة الزراعة ببني سويف، أنه تم خلال الاجتماع الاتفاق على استمرار تقديم حزمة الخدمات المتكاملة للمزارعين ضمن مبادرة «ازرَع»، والتي تشمل توفير تقاوي عالية الإنتاج بدعم يصل إلى 50% للمستفيدين، إلى جانب تنفيذ مدارس حقلية تعتمد على الحقول التجريبية وطرق التعلم المباشر لرفع وعي المزارعين وتحسين الممارسات الزراعية، كما تم التأكيد على تكثيف الدعم الفني والإرشادي من خلال مهندسي الإرشاد والإدارات الزراعية لمتابعة مراحل الزراعة وتنفيذ التوصيات العلمية بدقة.

بحث آليات توفير تقاوي القمح عالية الإنتاج ودعم المزارعين

وشدّد وكيل وزارة الزراعة ببني سويف، على الحضور بأهمية التنسيق الكامل بين وزارة الزراعة، ومديرية الزراعة بالمحافظة، والهيئة القبطية الإنجيلية، والفريق العلمي لضمان تنفيذ فعال وناجح لزراعة القمح هذا الموسم، بما يحقق الأهداف الاستراتيجية للمبادرة ويسهم في زيادة إنتاجية المحصول.

وأكد وكيل زراعة بني سويف، أن الاجتماع يأتي في إطار استراتيجية الدولة لتحقيق الأمن الغذائي وتعظيم العائد من المحاصيل الاستراتيجية، مشيرًا إلى أن القمح يمثل محورًا رئيسيًا في جهود التنمية الريفية والتكامل الزراعي بـ محافظة بني سويف.

من جانبه أوضح المهندس ماجد بولس، أن مبادرة «ازرَع» تعد نموذجًا رائدًا للشراكة بين الدولة والمجتمع المدني لدعم صغار المزارعين، موضحًا أن الهيئة القبطية الإنجيلية تتابع تنفيذ المبادرة ميدانيًا لضمان وصول الخدمات إلى الفئات المستهدفة، وأشار خبراء قسم بحوث القمح إلى أن التقاوي عالية الجودة والدعم الفني المستمر سيسهمان في رفع إنتاجية الفدان وتعزيز دخل المزارعين خلال الموسم الجديد.

مبادرة «ازرَع» لتعزيز وتحسين سبل الإنتاج الزراعي

يُذكر أن مبادرة «ازرَع» التي أطلقها التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي تهدف إلى تحسين سبل الإنتاج الزراعي عبر توفير التقاوي عالية الجودة، والدعم الفني، وتنفيذ المدارس الحقلية، بما يدعم الأمن الغذائي وتقليل فاتورة الاستيراد، وتأتي فعاليات اليوم ضمن تفعيل المرحلة الثالثة من المبادرة لموسم 2025/2026، بما يعكس استمرار توسعها على مستوى المحافظات.

