ما أفضل وقت لتناول وجبة الغداء؟

تشير الدراسات الحديثة إلى أن الجسم يستهلك الطاقة بكفاءة أعلى عند تناول الوجبات الرئيسة في وقت مبكر من اليوم، الأمر الذي يجعل توقيت وجبة الغداء عاملًا رئيسيًّا في الحفاظ على مستويات طاقة ثابتة.

أفضل وقت لتناول وجبة الغداء

وينصح الأطباء بتناول الغداء بعد أربع إلى خمس ساعات من الإفطار، لضمان بقاء مستوى الجلوكوز في الدم ضمن المعدلات الطبيعية، وتجنب الشعور بالتعب أو الضباب الذهني وفق ما نشر على Very well health.

لماذا يعد هذا التوقيت مثاليًّا؟

يتوافق تناول الغداء بعد الإفطار بأربع أو خمس ساعات مع الإيقاع اليومي للجسم وإيقاعه الداخلي المسؤول عن تنظيم عمليات الأيض.

ففي هذه الفترة، يكون الجسم في أفضل حالاته لمعالجة الجلوكوز والحفاظ على طاقة مستقرة.

أما تناول الغداء مبكرا جدا أي بعد أقل من ثلاث ساعات من الإفطار فقد يؤدي إلى تكدس الكربوهيدرات وانخفاض حاد لاحق في مستوى السكر بالدم.

وفي المقابل، قد يسبب الانتظار الطويل قبل تناول الغداء صداعا، وانفعالًا، وشعورًا مفرطًا بالجوع قد يؤدي إلى الإفراط في تناول الطعام.

ماذا يحدث عند تأخير أو تخطي الغداء؟

تخطي الغداء أو تأجيله فترة طويلة يُسبب تراجعًا في مستوى الجلوكوز، وهو الوقود الأساسي للدماغ والعضلات، مما يقلل من القدرة على التركيز واليقظة والإنتاجية.



كما يؤثر ذلك سلبًا على النظام اليومي للجسم، ويدفع الإحساس بالجوع إلى ساعات المساء المتأخرة، ما قد يؤدي إلى تناول العشاء في وقت قريب جدًا من النوم.

ومن أبرز الآثار الناتجة عن تأخير الوجبات:

انخفاض سكر الدم: ضعف الانتباه، الاهتزاز، التعب، وتقلبات المزاج.

فجوات غذائية: عدم حصول الجسم على العناصر الأساسية خلال فترات طويلة من دون طعام.

إبطاء عملية الأيض: ما قد يرفع خطر زيادة الوزن على المدى الطويل.



توقيت الوجبات وإيقاع الساعة البيولوجية

بحسب الأطباء، يعالج الجسم الطعام بكفاءة أكبر خلال ساعات الصباح، حيث تبلغ عمليات الأيض وتنظيم الجلوكوز ذروتها.

يكون تناول الغداء بين 11:30 صباحا و12:30 ظهرًا مناسبًا لمن يتناول فطوره في نحو 7:30 صباحًا.

وجبة الغداء

كما يساعد توزيع السعرات الحرارية في وقت مبكر من اليوم على تحسين مستويات الطاقة، إدارة الوزن، وجودة النوم، وبما أن عملية الأيض تتباطأ مساء، فإن إنهاء العشاء بين الخامسة والسابعة مساءً يُعد خيارًا مثاليًّا.

كيف تلتزم بوقت غداء صحي؟

يمكن لبعض العادات اليومية أن تساعدك على الالتزام بتوقيت غداء منتظم يدعم مستويات الطاقة:

تنظيم مواعيد الوجبات: الحفاظ على وقت ثابت للإفطار لضبط توقيت الغداء.

اختيار وجبات متوازنة: تضمين البروتين والألياف والدهون الصحية لضمان الشبع واستقرار الطاقة.

استخدام الوجبات الخفيفة بذكاء: اختيار وجبات غنية بالبروتين والألياف عند الحاجة دون الإفراط.

الحفاظ على الترطيب: فالجفاف even البسيط قد يسبب تعبًا ويشبه أعراض الجوع.

مراقبة نمط اليوم: تعديل أوقات الوجبات عند ملاحظة انخفاض الطاقة في فترات معيّنة.



دور الوجبات الخفيفة في منع انخفاض سكر الدم

عند الشعور بالجوع قبل موعد الغداء، ينصح الخبراء باختيار وجبة خفيفة مغذية مثل الزبادي، أو المكسرات، أو البذور، أو ثمرة فاكهة مع زبدة المكسرات، وذلك لدعم مستوى طاقة ثابت دون زيادة مفاجئة أو انخفاض حاد في سكر الدم.

العوامل التي تحدد وقت الغداء المناسب

قد تختلف الاحتياجات الغذائية من شخص لآخر، وتتأثر بعدة عوامل، أبرزها:

حجم وتركيبة وجبة الإفطار: الإفطار الخفيف يجعل الجوع أسرع، بينما الإفطار الغني بالبروتين والألياف يمنح شبعًا أطول.

النشاط البدني: التمارين الصباحية تسرع استهلاك الطاقة وقد تستدعي غداء مبكرا أو وجبة خفيفة للتعافي.

اختلافات الهضم والأيض: تختلف سرعة الهضم بين الأشخاص، ما ينعكس على توقيت الشعور بالجوع.

مرض السكري أو مقاومة الأنسولين: يحتاج هؤلاء الأشخاص إلى فترات أقصر بين الوجبات لتجنب تقلبات سكر الدم.



بهذه الإرشادات، يمكن تنظيم الوجبات بما يدعم الطاقة، ويحسن المزاج، ويحافظ على توازن الجسم طوال اليوم.

