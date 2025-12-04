الخميس 04 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

الطفولة والأمومة يحبط محاولة زواج طفلة قبل بلوغها السن القانونية بالفيوم

المجلس القومي للطفولة
المجلس القومي للطفولة والأمومة
18 حجم الخط

أعلن المجلس القومي للطفولة والأمومة عن إحباط محاولة زواج طفلة قبل بلوغها السن القانونية بمحافظة الفيوم، مؤكدًا اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحمايتها وضمان سلامتها.

بلاغ عاجل تضمن تعرض طفلة تبلغ من العمر 17 عامًا

وأوضحت الدكتورة سحر السنباطي، رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة، أن الإدارة العامة لنجدة الطفل بالمجلس قد تلقت بلاغا عاجلا تضمن تعرض طفلة تبلغ من العمر 17 عامًا، مقيمة بمحافظة الفيوم، للإجبار على الزواج من أحد الأشخاص، فضلًا عن محاولتها الانتحار أكثر من مرة نتيجة الضغوط الأسرية، بالإضافة إلى حرمانها من استكمال تعليمها.

وأكدت «السنباطي» أن زواج الأطفال جريمة تهدد أمن وسلامة الطفل وتشكل انتهاكًا صارخًا لحقوقه، مشددة على استمرار المجلس في التصدي لهذه الممارسات في إطار دوره الوطني لحماية الأطفال من جميع صور العنف والاستغلال والإساءة.

ومن جانبه، أوضح الدكتور وائل عبد الرازق، الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، أنه فور تلقي الشكوى تم إخطار وحدة حماية الطفل بمحافظة الفيوم للتحقق من صحة البلاغ، وقد جرى التأكد من صحة الواقعة. كما تم إخطار وحدة حماية الطفل والمسنين والأشخاص ذوي الإعاقة بمكتب النائب العام، حيث باشرت النيابة العامة تحقيقاتها في الواقعة.

وأشار عبد الرازق إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، بما في ذلك توقيع التعهدات القانونية على الأسرة بعدم إتمام الزواج قبل بلوغ الطفلة السن القانونية، وإلزام الأسرة بحسن رعايتها وتوفير الدعم اللازم لها.

وفي السياق ذاته، أكد صبري عثمان، مدير الإدارة العامة لنجدة الطفل، أن الواقعة تعد مخالفة صريحة لحكم المادة (80) من الدستور التي تُلزم الدولة بحماية الطفل من جميع أشكال العنف والإساءة والاستغلال، وكذلك للمادة (96) من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 والمعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008 بشأن تعريض الطفل للخطر.

وناشد المجلس المواطنين سرعة الإبلاغ عن أي ممارسات مشابهة عبر خط نجدة الطفل 16000 الذي يعمل على مدار الساعة، أو من خلال تطبيق «واتس آب» على الرقم 01102121600.

الصحة تكشف حقيقة انتشار فيروس قاتل (فيديو)

الصحة تحذر من حقنة هتلر: قد تؤدي للوفاة (فيديو)

وثمن المجلس القومي للطفولة والأمومة الجهود الكبيرة التي تبذلها النيابة العامة – مكتب حماية الطفل والأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين، وكذلك جهود وحدات حماية الطفل العامة والفرعية بالمحافظات، في حماية الأطفال المعرّضين للخطر والتدخل السريع لإنقاذهم ومنع وقوع أي انتهاكات بحقهم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

التدخل السريع الدكتورة سحر السنباطي الدكتور وائل عبد الرازق القومي للطفولة والامومة المجلس القومى للطفولة والأمومة المجلس القومي للطفولة بمحافظة الفيوم تعريض الطفل للخطر خط نجدة الطفل 16000 خط نجدة الطفل سحر السنباطي رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 مكتب حماية الطفل وحدة حماية الطفل محافظة الفيوم

مواد متعلقة

الصحة: خطة لنشر أجهزة (AED) لمواجهة توقف القلب المفاجئ

الصحة تغلق 8 مراكز غير مرخصة لعلاج الإدمان في مدينة الشروق

نائبة وزير الصحة تتخذ إجراءات عاجلة لتطوير الوحدات الصحية بالجيزة

أدوية تضع المسافر تحت المساءلة، الترامادول وزاناكس وليريكا على رأس المحظورات دوليا

إرشادات جديدة لحماية المسافرين المرضى من الوقوع في شبهات الاتجار بالأدوية

وزير الصحة يبحث مع سفير سويسرا التعاون في إنتاج الأدوية واللقاحات

وزير الصحة يشهد احتفال العيد الوطني الـ54 لدولة الإمارات

دراسة تحذر من الجلوس لفترات طويلة: يزيد خطر الإصابة بسرطان البنكرياس

الأكثر قراءة

رغم إعلان انسحابه، أحمد مرتضى منصور مستمر في انتخابات النواب بقوة القانون

سعر الخضار اليوم، ارتفاع 8 أصناف منها الطماطم وانخفاض كبير في الخيار والثوم

موعد مباراة فلسطين وتونس في كأس العرب والقنوات الناقلة

طرق عمل وجبات سريعة مناسبة للريجيم، تشبع وتساعد على خسارة الوزن

ارتفاع مفاجئ، درجات الحرارة اليوم الخميس في مصر

موعد مباراة قطر وسوريا في كأس العرب والقنوات الناقلة

مكالمة خطيرة من الكيان، باحث في الشأن الأفريقي يكشف سر هجوم إثيوبيا على مصر

k8 وجبار 150 وحمزة 2، أهم المقاتلات والمسيرات في معرض إيديكس 2025

خدمات

المزيد

سعر الجنيه السوداني مقابل الدولار في بنك الخرطوم المركزي اليوم الخميس

سعر الريال العماني أمام الجنيه في البنوك المصرية صباح اليوم الخميس

آخر تطورات سعر القصدير اليوم الخميس في الأسواق

سعر الليرة السورية أمام الدولار بمصرف دمشق المركزي اليوم الخميس

المزيد

انفوجراف

الجوائز الفردية في كأس العالم للناشئين 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما معنى إسباغ الوضوء على المكاره وكيفيته؟ دار الإفتاء تجيب

تفسير رؤية الدعاء تحت المطر في المنام وعلاقتها بسماع أخبار سعيدة قريبا

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الخميس 4 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads