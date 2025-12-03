أدوية تضع المسافر تحت المساءلة، الترامادول وزاناكس وليريكا على رأس المحظورات دوليا

18 حجم الخط

أكد الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، أن السفر بالأدوية خصوصًا الأدوية المقننة يتطلب التزامًا صارمًا بالقوانين الدولية والمحلية، نظرًا لحساسيته وما قد يترتب عليه من مشكلات قانونية خطيرة إذا لم يلتزم المسافر بالضوابط المعمول بها في الدول المختلفة.

اختلاف القوانين من دولة إلى أخرى يجعل الاستعداد المسبق ضرورة وليس خيارًا

وأشار عبدالغفار إلى أن الوزارة تركز في إرشاداتها على التحقق المسبق والتوثيق الدقيق، لضمان سفر آمن خاصة للمرضى الذين يعانون من أمراض مزمنة أو نفسية، مؤكدًا أن اختلاف القوانين من دولة إلى أخرى يجعل الاستعداد المسبق ضرورة وليس خيارًا.

الأدوية الأكثر خطورة والقوائم الرسمية

وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة أن الأدوية المقننة والمحظورة تمثل التحدي الأكبر عالميًا، إذ تخضع لرقابة مشددة ضمن جداول منظمة الصحة العالمية (WHO) والإنتربول، وتشمل:

مسكنات الألم المخدرة (الأفيونات)

المهدئات والمنومات

المنشطات

المؤثرات العقلية

ومن أبرز الأمثلة: الترامادول، الكودايين (الموجود في بعض أدوية البرد)، زاناكس (ألبرازولام)، فاليوم (ديازيبام)، ليريكا (بريغابالين)، إضافة إلى هرمونات كمال الأجسام ومواد مثل الإيفيدرين والسودوإيفيدرين الموجودة في علاجات الإنفلونزا، والتي تقنن بشدة في دول مثل الولايات المتحدة واليابان وعدد من الدول الأوروبية بسبب إمكانية استخدامها في تصنيع المخدرات.

اختلاف القوانين ولا قائمة عالمية موحدة

أوضح عبدالغفار أنه لا توجد قائمة موحدة صادرة عن وزارة الصحة المصرية تغطي جميع الدول، إذ تصدر الوزارة فقط القوائم المحلية الخاصة بالأدوية الخاضعة للمراقبة داخل مصر، أما على الصعيد الدولي، فالقوانين تختلف جذريًا فما هو مسموح به في دبي، قد يكون محظورًا في اليابان وما يتاح في أوروبا قد يخضع لتقييد مشدد في دول آسيوية أو خليجية

ولهذا شددت وزارة الصحة على ضرورة التحقق المباشر من سفارة أو قنصلية الدولة المقصودة، أو من المواقع الرسمية لوزارات الصحة والجمارك في تلك الدول، قبل السفر بأي دواء خاضع للرقابة.

كما ينصح بالاطلاع على قوائم منظمة الصحة العالمية للمواد الخاضعة للرقابة الدولية عبر موقعها الرسمي، باعتبارها مرجعًا أوليًا يساعد المسافرين على تجنب المفاجآت.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.