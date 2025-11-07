دراسة يابانية: تجاهل وجبة الإفطار وتناول العشاء المتأخر يهددان صحة العظام

18 حجم الخط

بينما ينشغل معظم الأشخاص بمهامهم اليومية، غالبًا ما يكون أول ما يغيب عن جدولنا هو وجبة صحية، يميل الناس إلى تخطي وجبة الإفطار، وتأخير الوجبات، وغالبًا ما يتناولون العشاء قرب منتصف الليل.

وبحسب دراسة يابانية فإن من يتجاهلون وجبة الإفطار ويتناولون العشاء في وقت متأخر أكثر عرضة للإصابة بهشاشة العظام. ونُشرت نتائج الدراسة في مجلة جمعية الغدد الصماء وفقا لما نشر على "تايمز أوف إنديا".

توقيت الوجبات وصحة العظام

يلعب نمط الحياة دورًا حاسمًا في الحفاظ على صحة العظام، فبينما كان معروفًا أن عادات مثل قلة ممارسة الرياضة، وشرب الكحول، والتدخين، تزيد من خطر الإصابة بهشاشة العظام، إلا أن الأبحاث التي تناولت العلاقة بين النظام الغذائي وكسور هشاشة العظام ما زالت محدودة.

غير أن هذه الدراسة الجديدة تسلط الضوء على جانب مهم طالما أغفله الكثيرون، إذ تظهر أن توقيت تناول الطعام قد يكون بنفس أهمية مكوناته في ما يتعلق بصحة العظام.

وقال مؤلف الدراسة الدكتور هيروكي ناكاجيما من جامعة نارا الطبية في اليابان: هدفت هذه الدراسة إلى استكشاف العلاقة بين عادات نمط الحياة، مثل النظام الغذائي، وخطر الإصابة بالكسور الناتجة عن هشاشة العظام. وجدنا أن تخطي وجبة الإفطار وتناول العشاء في وقت متأخر يرتبطان بزيادة خطر الإصابة بهشاشة العظام. علاوة على ذلك، وُجد أن هذه العادات الغذائية غير الصحية ترتبط بتراكم عوامل خطر أخرى مرتبطة بنمط الحياة، مثل الخمول البدني والتدخين وقلة النوم.

وأضاف ناكاجيما “تشير نتائجنا إلى أن التعديلات البسيطة في نمط الحياة مثل تناول وجباتك في الوقت المناسب يمكن أن يكون لها تأثير وقائي ضد ضعف العظام على المدى الطويل”.

ما هي هشاشة العظام؟

هشاشة العظام هي حالة صحية تُضعف العظام وتجعلها أكثر هشاشة وعرضة للكسر حتى مع إصابات طفيفة، وفقًا لهيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية (NHS).

تتطور الحالة تدريجيًا على مدى عدة سنوات، وغالبًا لا تُشخَّص إلا بعد التعرض لكسر في العظام، مثل كسور الفخذ أو العمود الفقري أو الرسغ، وهي أكثر شيوعًا بين النساء بعد سن اليأس وكبار السن.

ويحدث ذلك لأن العظام تفقد كثافتها المعدنية، ما يجعلها أقل قدرة على تحمل الضغط أو الصدمات. وتُعد التغذية السليمة، والنشاط البدني، والنوم المنتظم، من أهم العوامل التي تساعد في الحفاظ على صحة العظام.

تفاصيل الدراسة

استخدم الباحثون في هذه الدراسة بيانات 927,130 شخصًا بالغًا (45.3% ذكور و54.7% إناث) من قاعدة بيانات وطنية يابانية كبيرة تتعلق بالفحوص الصحية والمطالبات الطبية.

قاموا بتحليل العلاقة بين أنماط الحياة المختلفة وتشخيص كسور هشاشة العظام، بما في ذلك كسور الورك والساعد والفقرات والعضد.

وتمت متابعة المشاركين لسنوات، مع تسجيل عاداتهم الغذائية وأنماط نومهم ومستويات نشاطهم البدني واستهلاكهم للكحول أو التبغ. وتبيّن أن الأشخاص الذين يتخطون وجبة الإفطار بانتظام ويتناولون العشاء في وقت متأخر من الليل، هم الأكثر عرضة للإصابة بكسور هشاشة العظام.

عادات غير صحية تضاعف الخطر

كشفت الدراسة أيضًا أن تأثير مواعيد الوجبات لا يأتي منفصلًا عن غيره، بل يتفاعل مع مجموعة من السلوكيات الأخرى. فقد كان الأشخاص الذين يتبعون أنماط حياة غير صحية مثل التدخين، أو تناول الكحول يوميًا، أو قلة التمارين الرياضية، أو النوم المتقطع هم الأكثر عرضة للخطر، خاصة إذا كانوا يتخطون الإفطار أو يتناولون العشاء في وقت متأخر.

وقال ناكاجيما: "تشير هذه النتائج إلى أن الوقاية من هشاشة العظام والكسور لا تتطلب عادات غذائية صحية فحسب، بل تتطلب أيضًا جهدًا أوسع لتحسين سلوكيات نمط الحياة بشكل عام. فالاهتمام بتوقيت الطعام والنوم والنشاط البدني له تأثير متكامل في دعم صحة العظام."

لماذا توقيت الطعام مهم؟

يرتبط توقيت الوجبات ارتباطًا وثيقًا بعمل الساعة البيولوجية للجسم، فعندما يتم تناول الطعام في أوقات غير منتظمة، يحدث اضطراب في إفراز الهرمونات المسؤولة عن امتصاص الكالسيوم وتكوين العظام.

تخطي وجبة الإفطار مثلًا يُربك توازن الطاقة والأنسولين في الجسم، بينما يؤدي تناول الطعام قبل النوم إلى خلل في عملية الأيض وإلى ضعف امتصاص العناصر الغذائية الضرورية للعظام مثل الكالسيوم والمغنيسيوم.

نصائح للحفاظ على صحة العظام

يوصي الأطباء بعدد من العادات اليومية التي يمكن أن تُحدث فرقًا كبيرًا في صحة العظام على المدى الطويل، منها:

تناول وجبة إفطار متوازنة تحتوي على الكالسيوم والبروتين.

تجنب العشاء المتأخر وترك فترة لا تقل عن ساعتين إلى ثلاث ساعات قبل النوم.

ممارسة الرياضة بانتظام، خاصة التمارين التي تعتمد على حمل الوزن مثل المشي أو صعود الدرج.

النوم الكافي، لأن قلة النوم تؤثر على توازن الهرمونات التي تنظم صحة العظام.

التقليل من التدخين والكحول، فهما يضعفان امتصاص الكالسيوم ويؤثران على كتلة العظام.

تسلّط الدراسة اليابانية الضوء على عامل جديد ومهم في الوقاية من هشاشة العظام، يتمثل في توقيت الوجبات، وهو جانب قد لا ينتبه له كثيرون.

وبينما ركّزت التوصيات الطبية لعقود على نوعية الطعام ومكوناته، يبدو أن متى نأكل لا يقل أهمية عن ما نأكل.

