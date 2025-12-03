الأربعاء 03 ديسمبر 2025
أخبار مصر

الصحة تغلق 8 مراكز غير مرخصة لعلاج الإدمان في مدينة الشروق

أغلقت وزارة الصحة والسكان 8 مراكز لعلاج الإدمان والطب النفسي بمدينة الشروق لمزاولتها النشاط دون ترخيص ومخالفتها الاشتراطات الصحية والقانونية، مما يعرض حياة النزلاء للخطر.

تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان بتكثيف الرقابة على المنشآت الطبية غير الحكومية.

نفذت الحملة لجنة مشتركة ضمت إدارة العلاج الحر بمديرية الشئون الصحية بالقاهرة، والأمانة العامة للصحة النفسية، والمجلس القومي للصحة النفسية، بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بوزارة الداخلية، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

 

 

والمراكز المغلقة هي:
• مركز دار آمال لعلاج الإدمان (ديتوكس)
• مركز دار آمال لعلاج الإدمان (هاف واي)
• مركز نيو هوب لعلاج الإدمان
• مركز نيو ليف لعلاج الإدمان (ديتوكس وهاف واي)
• مركز نيولايڤ لعلاج الإدمان
• مركز ستيب بداية لعلاج الإدمان
• مركز نيو لايف لعلاج الإدمان

استمرار الحملات الرقابية المفاجئة على مستوى الجمهورية

وأكد الدكتور هشام زكي رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص، استمرار الحملات الرقابية المفاجئة على مستوى الجمهورية لضمان التزام جميع المنشآت بمعايير الجودة وسلامة المرضى.

نائبة وزير الصحة تتخذ إجراءات عاجلة لتطوير الوحدات الصحية بالجيزة

وزير الصحة يشهد احتفال العيد الوطني الـ54 لدولة الإمارات


من جانبه، شدد الدكتور أحمد النحاس رئيس الأمانة الفنية للمجلس القومي للصحة النفسية، أن المخالفات شملت العمل بدون ترخيص، ومخالفة قانوني المنشآت الطبية والصحة النفسية، وعدم تطبيق اشتراطات مكافحة العدوى وضوابط البيئة.

ودعا المواطنين إلى التأكد من ترخيص أي مركز علاج إدمان قبل الالتحاق به، عبر التواصل مع المجلس القومي للصحة النفسية على الخط الساخن 01207474740 (اتصال أو واتس آب)، أو صفحات المجلس الرسمية على فيسبوك وإنستجرام.

