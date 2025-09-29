طريقة عمل الأرز البسمتي، بأكثر من وصفة للعزومات والتجديد في أكلات الغداء

طريقة عمل الأرز البسمتي، يُعد الأرز البسمتي من أشهر أنواع الأرز المستخدمة في المطبخ العربي والهندي، ويتميز بحبته الطويلة ورائحته المميزة التي تجعل له طابعًا خاصًا، خاصة في الولائم والعزومات. ومع دخول فصل الخريف وتنوع المناسبات العائلية، تبحث الكثير من السيدات عن طرق جديدة لتحضير الأرز البسمتي ليكون طبقًا رئيسيًا أو مكملًا للوصفات المختلفة.





في هذا التقرير نستعرض أكثر من وصفة لتحضير الأرز البسمتي بما يناسب أذواق الجميع، ويضفي لمسة من التجديد على مائدة الغداء.





1- الأرز البسمتي الأبيض الكلاسيكي

الأرز البسمتي

هذه الطريقة تعتبر الأساس الذي يمكن البناء عليه لإعداد باقي الوصفات.

المكونات:

2 كوب أرز بسمتي.

3 أكواب ماء مغلي.

2 ملعقة كبيرة سمن أو زيت.

ملح حسب الرغبة.

حبة هيل أو ورق لورا لإضافة نكهة بسيطة.

الطريقة:

يُغسل الأرز البسمتي جيدًا ويُنقع في ماء فاتر لمدة نصف ساعة.

في قدر على النار، يُسخن السمن ويضاف ورق اللورا أو الهيل.

يُصفّى الأرز ثم يُضاف مع الماء المغلي والملح.

يُترك على نار عالية حتى يتشرب الماء، ثم تُخفف النار ويُغطى حتى ينضج تمامًا.

هذه الوصفة تناسب تقديم الأرز بجانب المشويات، الدجاج المحمّر أو صواني اللحم.

2- الأرز البسمتي بالكاري والخضار

الأرز البسمتي بالخضار

وصفة غنية بالنكهات وتناسب محبي الأطعمة الصحية والملونة.

المكونات:

2 كوب أرز بسمتي.

كوب جزر وبازلاء وفلفل ألوان مكعبات.

بصلة صغيرة مفرومة.

ملعقة صغيرة كاري.

ملعقة صغيرة كركم.

3 أكواب مرق دجاج أو خضار.

زيت نباتي أو سمن.

الطريقة:

يُشوح البصل في الزيت حتى يذبل، ثم تضاف الخضار ويُقلب الخليط.

يُضاف الكاري والكركم ويُقلّب جيدًا حتى تخرج رائحتهما.

يُضاف الأرز المنقوع ويُقلّب مع الخليط.

يُسكب المرق ويُترك حتى يتشرب، ثم يُطهى على نار هادئة.

يُقدم هذا الأرز بجانب الدجاج المشوي أو الأطباق الهندية، ويضفي ألوانًا رائعة على السفرة.

3- الأرز البسمتي بالمكسرات والزبيب

أرز بسمتي بالمكسرات والزبيب

هذه الوصفة مثالية للعزومات الكبيرة حيث تضيف طابعًا احتفاليًا.

المكونات:

2 كوب أرز بسمتي.

ربع كوب لوز مقشر محمّص.

ربع كوب زبيب.

ربع كوب صنوبر أو كاجو.

2 ملعقة كبيرة سمن.

ملح وبهارات مشكلة.

الطريقة:

يُطهى الأرز بالطريقة الكلاسيكية.

في مقلاة منفصلة، يُحمّر الزبيب والمكسرات في السمن.

عند التقديم، يُوزع خليط المكسرات والزبيب فوق الأرز.

هذه الوصفة تناسب الولائم الرسمية والعزومات الرمضانية.

4- الأرز البسمتي بالخلطة المصرية

أرز بسمتي بالخلطة

من أشهر الأطباق التي تُزين الموائد المصرية.

المكونات:

2 كوب أرز بسمتي.

ربع كيلو كبد وقوانص مقطعة مكعبات صغيرة.

بصلة كبيرة مفرومة.

نصف كوب مكسرات أو زبيب (اختياري).

بهارات، قرفة، ملح وفلفل.

3 أكواب مرق دجاج.

الطريقة:

يُشوح البصل في السمن ثم تضاف الكبد والقوانص مع التوابل.

يُضاف الأرز المنقوع ويُقلب مع الخلطة.

يُسكب المرق ويُترك حتى ينضج.

يُزين الوجه بالمكسرات أو الزبيب.

هذا الطبق يُعتبر مميزًا بجانب الحمام المحشي أو الفراخ المشوية في العزومات.

5- الأرز البسمتي بالزعفران

أرز بسمتي بالزعفران

وصفة فاخرة تعكس الطابع الشرقي الأصيل.

المكونات:

2 كوب أرز بسمتي.

قليل من خيوط الزعفران منقوعة في ماء دافئ.

3 أكواب مرق دجاج.

ملعقة صغيرة هيل مطحون.

سمن أو زبدة.

الطريقة:

يُطهى الأرز بالطريقة المعتادة باستخدام المرق.

قبل تمام النضج، يُضاف ماء الزعفران ويُقلب بخفة.

يُغطى القدر ويُترك دقائق إضافية حتى تندمج النكهة.

يُقدم عادة مع اللحم أو الدجاج المشوي ويمنح السفرة لمسة ملكية.

